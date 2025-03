Din ce își câștigă sora Andreei Tonciu banii. Vedeta nu este de acord cu meseria Lorenei: ”Nu mai puteam să stau degeaba”

Lorena Tonciu a decis să își schimbe complet viața. Mai exact, aceasta a hotărât să se angajeze la cei 25 de ani ai săi. Tânăra este foarte mulțumită de locul ei de muncă, dar a mărturisit că sora ei, Andreea Tonciu nu este de acord.

În ultimii ani, Lorena Tonciu a trecut printr-o serie de intervenții chirurgicale la nivelul feței. Privind și analizând imaginile din trecut și din prezent cu ea, sora Andreei Tonciu este acum de nerecunoscut. Medicul estetician a reușit să îi schimbe radical fizionomia. Ei bine, după ce s-a transformat total din punct de vedere fizic, tânăra a decis să modificări importante și în alte aspecte ale vieții.

Lorena Tonciu a mărturisit că s-a concentrat pe studii până acum, dar și-a dat seama că nu poate să mai piardă timpul. Așadar, în urmă cu două luni, tânăra s-a angajat pentru prima dată și este foarte mulțumită de locul ei de muncă.

Sora Andreei Tonciu a povestit că lucrează la o multinațională și are un program de 8 ore. Lorena a declarat că locul de muncă i-a schimbat complet viața. Tânăra era obișnuită să stea în pat până târziu, însă acele zile au apus.

„Încerc să evoluez din ce în ce mai mult, cu fiecare zi care trece. De două luni m-am angajat, am terminat facultatea și îmi tot căutam un job, pentru că nu mai puteam să stau degeaba. Fac și eu 25 de ani și trebuia să încep să lucrez. Până acum nu am lucrat deloc și mă săturasem să pierd timpul. Într-adevăr, am avut facultate. Mi s-a schimbat complet programul. De obicei, mă trezeam pe la 9-10 dimineața și mai stăteam în pat până pe la 1-2, abia atunci mă ridicam. Acum e cu totul altfel. La 6:30 mă trezesc, iar la 8:30 sunt deja la birou. Lucrez la o multinațională, într-o firmă de construcții, și stau la muncă 9 ore – 8 ore de program și o oră pauză”, a declarat sora Andreei Tonciu pentru Spynews.ro .

Lorena Tonciu a mărturisit că cel mai greu îi este să se trezească devreme pentru că nu a fost obișnuită cu un program matinal. De asemenea, firma la care lucrează se află la o distanță destul de mare de casă și pierde mult timp pe drum.

„Încă îmi e greu cu trezitul, dar n-am ce face, trebuie să muncesc. La facultate am avut noroc cu programul pentru că la licență a fost pandemia și am făcut online. Mă trezeam direct la 8, porneam laptopul și era foarte comod. Iar la master, aveam cursuri după-amiaza. Fac acum spre muncă o oră și ceva. Lucrez în zona de nord, iar eu stau în centru, deci pierd destul timp pe drum. Am noroc de niște colegi super ok, mă înțeleg foarte bine cu ei”, a mai spus Lorena Tonciu.