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Cum arată casa lui Maluma. Artistul columbian are o vilă de lux

De: Denisa Crăciun 17/07/2026 | 06:40
Cum arată casa lui Maluma. Artistul columbian are o vilă de lux
Cum arată casa lui Maluma/ sursa foto: social media
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Maluma se poate declara un bărbat fericit. Columbianul trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Susana Gómez, au o fetiță, iar acum urmează să aducă pe lume cel de-al doilea copil. Mai mult decât atât, artistul locuiește într-o vilă impresionantă, pe care a prezentat-o în repetate rânduri fanilor săi.

Juan Luis Londoño Arias, cunoscut drept Maluma, este unul dintre cei mai iubiți artiști columbieni. El se bucură de un succes internațional, mai ales că oameni din toată lumea îi fredonează piesele, devenite rapid hituri. Acesta este împlinit și pe plan personal și asta pentru că are o relație cu arhitecta Susana Gómez, iar împreună au o fiică pe nume Paris. Acum, cei doi așteaptă cel de al doilea copil. De asemenea, el se poate mândri cu vila de lux pe care o deține în Medellin. Artistului îi place să privească natura, așadar are ferestre mari și un balcon superb. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum arată vila lui Maluma

Cântărețul a fost deschis față de fanii săi, așa că în urmă cu ceva timp și-a prezentat propria locuință. El locuiește în Medellin împreună cu partenera sa și fiica lor. Maluma și-a achiziționat vila acum 9 ani, iar de atunci se bucură de fiecare colțișor pe care l-a amenajat după bunul plac. Acesta este iubitor de natură, iar pentru a putea admira grădina înconjurată de iarbă și flori are ferestre mari din podea până în tavan și un balcon imens.

Îmi fac o cafea, ies afară și mă minunez de ceea ce văd. Uitați-vă și voi… numai verdeață peste tot!, a spus Maluma în urmă cu ceva timp.

Mai mult decât atât, piesa de rezistență din casa artistului columbian este liftul din interior. În plus, bucătăria este la fel de impresionantă. Vila este dotată și cu o piscină, un mini cinematograf, dar și cu elemente de decor precum sculpturi, tablouri, perne și plante.

Rutina mea este super simplă. Nu sunt o persoană complicată… Iau liftul, cobor la parter, îi salut pe cei care sunt în sufragerie (care acum este goală), mă duc în bucătărie și îi rog pe bucătar să îmi pregătească ceva, iar eu îmi fac o cafea între timp, a mai adăugat artistul.

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