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Regele Charles a făcut haz de necaz după eliminarea Angliei de la Cupa Mondială. Monarhul și-a turnat o bere și a glumit: „Poate e o zi bună să-mi înec amarul”

De: Paul Hangerli 17/07/2026 | 07:20
Regele Charles a făcut haz de necaz după eliminarea Angliei de la Cupa Mondială. Monarhul și-a turnat o bere și a glumit: „Poate e o zi bună să-mi înec amarul”
Regele Charles își îneacă amarul, sursa-colaj CANCAN.RO
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La o zi după eliminarea dramatică a Angliei din semifinalele Cupei Mondiale, regele Charles al III-lea a făcut o glumă pe seama rezultatului. În timpul unei vizite la o fabrică de bere din comitatul Dorset, monarhul și regina Camilla și-au turnat câte o halbă, iar suveranul a spus zâmbind că este „o zi bună să își înece amarul”.

Regele Charles a glumit după înfrângerea Angliei

Regele Charles și regina Camilla au vizitat joi fabrica Hall and Woodhouse Badger Brewery din Dorset, unde au aflat cum se toarnă o halbă de bere perfectă.

Vizita a avut loc la doar o zi după ce naționala Angliei, condusă de Harry Kane, a fost învinsă cu 2-1 de Argentina în semifinalele Cupei Mondiale.

Ajutat de regina Camilla, Charles și-a turnat o halbă de Fursty Ferret, una dintre cele mai populare beri produse de compania de familie din orașul Blandford, aflat în apropiere de Poole.

Înainte de a gusta berea blondă cu o concentrație alcoolică de 3,4%, regele a făcut o glumă care a stârnit râsete și aplauze.

„Poate e o zi bună să-mi înec amarul”, a spus Charles, cu un zâmbet ironic.

Comentariul regelui a venit imediat după eliminarea Angliei

Remarca monarhului a fost făcută la numai o zi după ce Anglia a ratat calificarea în finala Cupei Mondiale.

„Three Lions” conduceau la pauză în semifinala disputată la Atlanta, însă Argentina a întors rezultatul și s-a impus cu 2-1.

Vizita la fabrica de bere a avut loc la mai puțin de o săptămână după reuniunea regelui Charles cu prințul Harry, Meghan Markle și copiii lor, prințul Archie și prințesa Lilibet, la Highgrove House.

Charles și Camilla au vizitat o fabrică de bere cu o tradiție de aproape 250 de ani

În timpul vizitei, regele și regina au făcut un tur al fabricii de bere, care va sărbători anul viitor 250 de ani de existență.

Cei doi s-au întâlnit cu ucenici berari și bucătari și au urmărit o competiție culinară inspirată din emisiunea MasterChef.

Compania a fost fondată în 1777 de fermierul Charles Hall, care a început să producă bere folosind surplusul de cereale. În prezent, fabrica produce peste nouă milioane de halbe de bere pe an, are peste 1.500 de angajați și administrează aproximativ 140 de puburi în sudul Angliei.

„Nu câștigăm atât de mulți bani din fotbal”

La un moment dat, regele a discutat cu directorul financiar al companiei, Paul Barnett, despre impactul Cupei Mondiale asupra afacerii.

Puburile administrate de companie sunt orientate în principal spre servirea mesei și nu sunt dotate cu ecrane pentru transmiterea meciurilor.

„Sincer, sunt destul de ușurat că am ieșit din competiție, pentru că nu câștigăm atât de mulți bani din fotbal”, i-a spus Barnett regelui.

Charles a fost învățat de maestrul berar Toby Heasman cum să toarne corect o halbă.

Acesta i-a sugerat să fie „puțin mai rapid”, iar când regele a încercat din nou, regina Camilla l-a avertizat în glumă:

„Nu, o să verși berea!”

Ulterior, cuplul regal a vizitat istorica Corn Exchange, piața georgiană situată pe malul râului Stour, care a fost recent restaurată.

Prințul William s-a declarat „devastat” după înfrângerea Angliei

După semifinala pierdută, prințul William, patron al Federației Engleze de Fotbal și un cunoscut pasionat al acestui sport, a transmis un mesaj de susținere pentru echipa națională.

„Anglia, ați dat totul și suntem cu toții foarte mândri de voi. Vă mulțumesc tuturor, celor de pe teren și din afara lui, pentru un turneu incredibil. Lupta și încrederea pe care le-ați arătat ne-au inspirat pe toți. Cea mai completă echipă a Angliei la un turneu. Țineți capul sus”, a scris William.

Într-o apariție recentă în podcastul „New Heights”, al lui Travis Kelce, prințul William a dezvăluit că tatăl său „urăște” fotbalul. Totuși, gluma făcută de regele Charles după eliminarea Angliei a arătat că și el a resimțit dezamăgirea provocată de rezultatul semifinalei.

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