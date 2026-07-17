Aniversare ca-n povești pentru Denisa Filcea! Experiența inedită trăită cu Flick și fiica lor

Denisa Filcea (32 de ani) a ales să-și serbeze ziua de naștere într-un mod complet neașteptat, iar Flick (43 de ani) i-a îndeplinit dorința fără să stea pe gânduri. Cei doi au plecat alături de fiica lor într-un loc spectaculos din Coreea de Sud, unde au petrecut o zi pe care cu greu o vor uita.

Denisa Filcea a schimbat decorul obișnuit al aniversărilor cu unul desprins din filme. Soția lui Flick și-a dorit ca în locul unei petreceri fastuoase să trăiască o experiență alături de familia ei, iar alegerea i-a surprins inclusiv pe urmăritorii din mediul online.

Denisa Filcea și-a făcut de cap de ziua ei!

Cei trei au ajuns într-unul dintre cele mai mari parcuri de distracții indoor din lume, unde au petrecut ore întregi încercând atracțiile și bucurându-se de fiecare moment petrecut împreună.

Flick a dezvăluit că întreaga escapadă a fost, de fapt, cadoul pe care și l-a dorit soția lui. „Domnul Rimă” a spus că aleasa inimii lui și-a dorit o vacanță în 3 și că n-a putut să o refuze.

„Ăsta e unul dintre cele mai mari parcuri de distracții indoor din lume, și am venit la el anume pentru că astăzi a decis să își petreacă aici o zi de vis soția mea iubită care astăzi e sărbătorită. Nu a vrut altceva de ziua ei, decât un loc drăguț să ne distrăm toți 3.”, a spus Flick.

Denisa Filcea, Flick și micuța Eva au uitat complet de programul încărcat și au profitat din plin de fiecare atracție. Au urcat într-un balon panoramic pentru a admira întregul parc de la înălțime, s-au plimbat cu trenulețul și au explorat toate zonele spectaculoase ale complexului.

Familia a continuat aventura cu o plimbare călare, apoi a urmărit parada personajelor și s-a lăsat purtată de atmosfera de poveste care i-a făcut pe toți trei să zâmbească de la început până la sfârșit. Imaginile postate pe rețelele sociale au strâns imediat mii de aprecieri.

Dorința care a rămas secretă

La finalul zilei, Flick a dezvăluit că aniversarea s-a încheiat cu un moment emoționant. Denisa Filcea și-a pus o dorință, însă artistul spune că nici măcar el nu știe ce a cerut.

„Chiar ne-a plăcut aici, a fost altceva, și-a pus o dorință soția mea”, a povestit Flick.

Deși misterul a rămas nedeslușit, acesta este convins că dorința nu a fost una doar pentru ea.

„Nu știu care a fost dorința ei, dar știu că e una pentru toți trei”, a mai spus Flick.

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