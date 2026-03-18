Prima conversație dintre Flick și soția lui, subiect de ”Bacalaureat”: ”M-a întrebat când a domnit Ștefan cel Mare”

De: Maria Roșca 18/03/2026 | 11:14
Denisa și Flick s-au cunoscut în urmă cu 6 ani/ sursă foto: social media

Invitată în podcastul moderat de Teo Trandafir, printre altele, Denisa a rememorat primele interacțiuni cu Flick – zis și Domnul rimă. S-au cunoscut în urmă cu 6 ani, cu puțin timp înainte să începă pandemia de Covid-19, iar de atunci sunt împreună.

Povestea de dragoste dintre Denisa și Flick a început acum 6 ani. Ea a fost cea care a făcut primul pas și l-a contactat pe Domnul Rimă, însă nu pentru a încerca o apropiere personală. Interacțiunea lor era strict profesional: Denisa a apelat la radioul unde lucra Flick pentru a încerca să își promoveze școala de dezvoltare personală pe care o deținea.

Denisa Filcea cu Flick și fetița lor/ sursă foto: CANCAN.RO

Flick și Denisa, test de cultură generală la prima întâlnire

Fiind la distanță (ea în Craiova, el în București), primele conversații le-au avut la telefon. Vorbeau până la ora 5 dimineața, iar printre alte discuții se strecurau și câteva întrebări sau curiozități de cultură generală. După ce au trecut (aproape) cu brio de aceste „test”, între ei au început să apară primele scântei ale dragostei. A fost iubire mare, iar în doar trei luni s-au căsătorit.

„Eu nici nu știam cum arată Flick, știam că există un Flick, dar nu-l cunoșteam. La primul apel telefonic – care a durat ore întregi (până la 5:30 dimineața), mi-a pus întrebări de cultură generală. Când a dormit Ștefan cel Mare, distanța de la pământ la lună și multe alte întrebări de cultură generală. Nu m-a prins la toate pe subiect, dar știam și eu niște chestii. Când mă întreba ceva ce nu știam eu îi întorceam întrebările pe subiectele pe care eu le aveam sub control”, a spus Denisa în podcastul lui Teo Trandafir.

Declarațiile Denisei au stârnit mare vâlvă pe rețelele de socializare, iar unii dintre utilizatori au ironizat prima lor interacțiune. În viziunea unui utilizator TikTok, cel vizat a fost Flick, supranumit de el drept ”Eminescu”.

„Vedeți, nu iese oricine cu Domnul Rimă. Prima dată completezi formularul cu întrebări de cultură generală, apoi faci un test ADN să se vadă că ești un om pur, după îți faci analizele de sânge, ca să se vadă că nu ai nicio boală, după asta ce mai faci? Faci un test IQ… important este ca totul să fie perfect pentru acest Eminescu”, a spus unul dintre utilizatori.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Scade vârsta de pensionare. Ce perioade vor fi recunoscute de acum de către Casa de Pensii
Scade vârsta de pensionare. Ce perioade vor fi recunoscute de acum de către Casa de Pensii
Cele patru zodii care renasc la finalul lunii martie! Ce răspunsuri vor primi
Cele patru zodii care renasc la finalul lunii martie! Ce răspunsuri vor primi
Andi Moisescu, OUT din grila Pro TV. Cu cine va fi înlocuit
Andi Moisescu, OUT din grila Pro TV. Cu cine va fi înlocuit
Prezentatorul de la PRO TV care merge cu metroul, deși emisiunea lui „rupe” audiențele: „Mi-a ...
Prezentatorul de la PRO TV care merge cu metroul, deși emisiunea lui „rupe” audiențele: „Mi-a zis cineva ‘Felicitări’”
Prognoză meteo de sărbători. ANM a anunţat cum va fi vremea de Florii și Paște
Prognoză meteo de sărbători. ANM a anunţat cum va fi vremea de Florii și Paște
Andi Moisescu, lăsat fără emisiune! După Cătălin Măruță, Pro TV „sacrifică” un ...
Andi Moisescu, lăsat fără emisiune! După Cătălin Măruță, Pro TV „sacrifică” un alt nume greu
Vezi toate știrile