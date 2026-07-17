Julia Garner și soțul ei, Mark Foster, s-au despărțit după mai bine de șase ani de căsnicie. Povestea de dragoste care a început pe Instagram a ajuns la final

Actrița Julia Garner, cunoscută pentru rolurile din „Ozark” și „Inventing Anna”, și muzicianul Mark Foster, solistul trupei Foster the People, s-au despărțit după mai bine de șase ani de căsnicie. Informația a fost confirmată pentru revista PEOPLE de o sursă apropiată cuplului. Niciunul dintre cei doi nu a comentat public separarea.

Julia Garner și Mark Foster au pus capăt mariajului

Potrivit unei surse citate de revista PEOPLE, Julia Garner, în vârstă de 32 de ani, și Mark Foster, în vârstă de 42 de ani, s-au despărțit după mai bine de șase ani de căsnicie.

Reprezentanții celor doi nu au răspuns solicitărilor publicației privind un punct de vedere oficial.

Cei doi s-au căsătorit în decembrie 2019, într-o ceremonie restrânsă organizată la Primăria din New York.

S-au cunoscut în 2013, dar iubirea a început câțiva ani mai târziu

Julia Garner și Mark Foster s-au întâlnit pentru prima dată în 2013, la Festivalul de Film Sundance. Totuși, relația lor nu a început atunci.

Actrița a povestit anterior pentru The Hollywood Reporter că cei doi s-au reîntâlnit după câțiva ani prin intermediul Instagramului. Garner a observat că muzicianul îi aprecia postările, l-a urmărit la rândul ei, iar acesta i-a trimis ulterior un mesaj privat.

Logodna a avut loc în 2019, în timpul unei călătorii în statul Montana.

Într-un interviu acordat revistei Vogue, Julia Garner a dezvăluit că Mark Foster a ales un moment extrem de personal pentru a o cere în căsătorie.

„Mi-a citit o poezie pe care o scrisese pentru mine, iar când a terminat, s-a așezat în genunchi și m-a întrebat dacă vreau să mă căsătoresc cu el”, a povestit actrița.

O nuntă discretă și un cadou muzical de neuitat

Mai târziu, în același an, cei doi și-au unit destinele într-o ceremonie intimă organizată la Primăria din New York.

Garner a explicat că au ales această variantă deoarece părinții ei se căsătoriseră în același loc cu patru decenii înainte.

Momentul cel mai emoționant al petrecerii a fost surpriza pregătită de Mark Foster pentru primul dans.

Artistul, nominalizat la premiile Grammy și cunoscut pentru hitul „Pumped Up Kicks”, a compus și interpretat special pentru soția sa piesa „Lovers in a Stream”.

„A fost o surpriză. Mark a scris, produs și cântat melodia. A fost ceva ireal și cel mai frumos cadou pe care l-am primit vreodată. Am simțit că plutesc. A fost cel mai magic moment din viața mea”, declara actrița pentru Vogue.

Mesajele de dragoste au dispărut de pe rețelele sociale

De-a lungul anilor, cei doi și-au celebrat aniversările și în mediul online.

În 2021, Mark Foster a publicat o fotografie de la nuntă însoțită de o poezie care începea cu versurile: „Acum doi ani inimile noastre au devenit una.” Între timp, artistul a șters toate postările de pe Instagram publicate înainte de 2024.

Un an mai târziu, Julia Garner a marcat cea de-a treia aniversare a căsătoriei printr-o fotografie din ziua nunții, însă și această postare a fost ulterior ștearsă.

Mark Foster i-a fost alături în cele mai importante momente ale carierei

Muzicianul a fost prezent lângă Julia Garner în numeroase momente importante din cariera acesteia.

După ce actrița a câștigat primul său premiu Emmy, în 2019, pentru rolul din „Ozark”, aceasta i-a mulțumit public soțului său în discursul de acceptare.

„Ești iubirea vieții mele”, a spus atunci Julia Garner.

În 2023, când a câștigat Globul de Aur pentru interpretarea din același serial, actrița i-a transmis din nou un mesaj de pe scenă.

„Vreau să le mulțumesc echipei mele, care mi-a fost alături de ani de zile, și soțului meu, Mark. Te iubesc”, a declarat ea.

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