Julia Garner și soțul ei, Mark Foster, s-au despărțit după mai bine de șase ani de căsnicie. Povestea de dragoste care a început pe Instagram a ajuns la final

Actrița Julia Garner, cunoscută pentru rolurile din „Ozark” și „Inventing Anna”, și muzicianul Mark Foster, solistul trupei Foster the People, s-au despărțit după mai bine de șase ani de căsnicie. Informația a fost confirmată pentru revista PEOPLE de o sursă apropiată cuplului. Niciunul dintre cei doi nu a comentat public separarea.
Potrivit unei surse citate de revista PEOPLE, Julia Garner, în vârstă de 32 de ani, și Mark Foster, în vârstă de 42 de ani, s-au despărțit după mai bine de șase ani de căsnicie.
Reprezentanții celor doi nu au răspuns solicitărilor publicației privind un punct de vedere oficial.
Cei doi s-au căsătorit în decembrie 2019, într-o ceremonie restrânsă organizată la Primăria din New York.
Julia Garner și Mark Foster s-au întâlnit pentru prima dată în 2013, la Festivalul de Film Sundance. Totuși, relația lor nu a început atunci.
Actrița a povestit anterior pentru The Hollywood Reporter că cei doi s-au reîntâlnit după câțiva ani prin intermediul Instagramului. Garner a observat că muzicianul îi aprecia postările, l-a urmărit la rândul ei, iar acesta i-a trimis ulterior un mesaj privat.
Logodna a avut loc în 2019, în timpul unei călătorii în statul Montana.
Într-un interviu acordat revistei Vogue, Julia Garner a dezvăluit că Mark Foster a ales un moment extrem de personal pentru a o cere în căsătorie.
„Mi-a citit o poezie pe care o scrisese pentru mine, iar când a terminat, s-a așezat în genunchi și m-a întrebat dacă vreau să mă căsătoresc cu el”, a povestit actrița.
Mai târziu, în același an, cei doi și-au unit destinele într-o ceremonie intimă organizată la Primăria din New York.
Garner a explicat că au ales această variantă deoarece părinții ei se căsătoriseră în același loc cu patru decenii înainte.
Momentul cel mai emoționant al petrecerii a fost surpriza pregătită de Mark Foster pentru primul dans.
Artistul, nominalizat la premiile Grammy și cunoscut pentru hitul „Pumped Up Kicks”, a compus și interpretat special pentru soția sa piesa „Lovers in a Stream”.
„A fost o surpriză. Mark a scris, produs și cântat melodia. A fost ceva ireal și cel mai frumos cadou pe care l-am primit vreodată. Am simțit că plutesc. A fost cel mai magic moment din viața mea”, declara actrița pentru Vogue.
De-a lungul anilor, cei doi și-au celebrat aniversările și în mediul online.
În 2021, Mark Foster a publicat o fotografie de la nuntă însoțită de o poezie care începea cu versurile: „Acum doi ani inimile noastre au devenit una.” Între timp, artistul a șters toate postările de pe Instagram publicate înainte de 2024.
Un an mai târziu, Julia Garner a marcat cea de-a treia aniversare a căsătoriei printr-o fotografie din ziua nunții, însă și această postare a fost ulterior ștearsă.
Muzicianul a fost prezent lângă Julia Garner în numeroase momente importante din cariera acesteia.
După ce actrița a câștigat primul său premiu Emmy, în 2019, pentru rolul din „Ozark”, aceasta i-a mulțumit public soțului său în discursul de acceptare.
„Ești iubirea vieții mele”, a spus atunci Julia Garner.
În 2023, când a câștigat Globul de Aur pentru interpretarea din același serial, actrița i-a transmis din nou un mesaj de pe scenă.
„Vreau să le mulțumesc echipei mele, care mi-a fost alături de ani de zile, și soțului meu, Mark. Te iubesc”, a declarat ea.
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