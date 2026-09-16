Două bazine din pădure au ajuns celebre în toată țara! De ce vin românii la Băile Puturoasa de lângă Hârșova

La numai doi kilometri de Hârșova, într-o pădure de pe malul Dunării, se ascunde unul dintre cele mai neobișnuite locuri cu ape termominerale din România. Băile Puturoasa nu seamănă deloc cu stațiunile balneare clasice: nu există hoteluri construite lângă bazine, baze moderne de tratament, vestiare sau promenade, ci două bazine simple, alimentate cu apă sulfuroasă venită din subteran. Cu toate acestea, oamenii ajung aici de zeci de ani din diferite colțuri ale țării, iar vara pădurea se umple de corturi și rulote. Unii fac sute de kilometri pentru câteva ore petrecute în apă, în timp ce alții rămân săptămâni sau chiar luni pe malul Dunării.

Puturoasa, locul din Dobrogea unde apa fierbinte iese din adâncuri

La vest de Hârșova, pe malul Dunării, se află zăcământul de ape mezotermale sulfuroase care a făcut cunoscut locul sub numele de Puturoasa. Denumirea nu este deloc întâmplătoare, fiind legată de mirosul caracteristic produs de compușii cu sulf din apă.

Locul era cunoscut cu mult înaintea amenajării bazinelor de astăzi. În sursele locale este menționată încă din secolul al XIX-lea denumirea „Puturosul”, iar cercetarea sistematică a resurselor subterane a început în perioada comunistă. Începând din jurul anului 1960 au fost executate foraje la diferite adâncimi, care au confirmat existența zăcământului.

Documentația de dezvoltare a orașului Hârșova menționează în zonă ape termominerale sulfuroase, iodurate și bromurate, cu temperaturi de aproximativ 42–52 de grade Celsius și un debit de circa 8 litri pe secundă.

Două bazine simple au devenit o „stațiune” făcută de oameni

În ciuda resursei naturale existente aici, la Puturoasa nu s-a dezvoltat niciodată o stațiune balneară în adevăratul sens al cuvântului. În pădure au apărut două bazine cu margini din ciment, alimentate cu apa provenită din zăcământul subteran, iar acestea au devenit în timp principala atracție a locului.

Apa este adusă la suprafață prin foraje și conducte și ajunge permanent în bazine. Cei care frecventează Puturoasa spun că unul dintre ele are apa ceva mai rece, iar celălalt este mai fierbinte, apa fiind împrospătată în permanență.

În jurul celor două bazine s-a dezvoltat, fără mari investiții și fără infrastructura obișnuită a unei stațiuni, o adevărată comunitate sezonieră. Vara apar zeci de corturi și rulote, mesele sunt întinse printre copaci, iar oamenii își împart timpul între băile sulfuroase, Dunăre, pescuit și viața în aer liber.

Sunt oameni care vin aici încă de pe vremea lui Ceaușescu

Faima Puturoasei s-a transmis în mare parte din om în om. Printre cei care ajung la băi sunt persoane care spun că frecventează locul încă din perioada comunistă, convinse de efectele pe care băile le au în cazul problemelor de care suferă.

Unii vin de la distanțe considerabile. Turiști din Vălenii de Munte, Ploiești sau București au povestit că fac drumul special pentru Băile Puturoasa, chiar dacă infrastructura existentă lângă bazine este extrem de redusă.

Există persoane care ajung dimineața, petrec câteva ore la băi și pleacă seara spre casă tocmai pentru că în imediata apropiere a bazinelor nu există pensiuni sau hoteluri. Alții aleg varianta mai aventuroasă și își aduc cortul ori rulota.

Unii își petrec două sau trei luni pe malul Dunării

Puturoasa nu este însă doar un loc în care oamenii vin, fac o baie și pleacă. În timpul verii se formează aici o comunitate în adevăratul sens al cuvântului, iar unii dintre cei care frecventează zona rămân chiar două sau trei luni.

Familiile vin cu copiii, se instalează în pădure, fac baie în bazine sau în Dunăre, pescuiesc și își petrec aproape întreaga vacanță în natură. Pentru ei, Puturoasa funcționează mai degrabă ca un camping neoficial construit în jurul unei resurse termale decât ca o destinație turistică organizată.

Tocmai această popularitate scoate însă la iveală și problemele locului. Cei care vin aici reclamă lipsa toaletelor publice, a dușurilor și a unor spații de campare amenajate, dar și gunoaiele lăsate de unii dintre vizitatori. Mulți dintre turiști spun că și-ar dori ca zona să fie amenajată, însă fără să-și piardă caracterul natural.

De ce vin românii la Băile Puturoasa de lângă Hârșova

Apele termominerale din zona Puturoasa au fost analizate de-a lungul timpului, iar documentațiile locale le asociază cu utilizarea balneară în special pentru anumite afecțiuni ale aparatului locomotor. Sunt menționate, de asemenea, afecțiuni reumatismale și unele probleme neurologice periferice.

Mulți dintre oamenii care frecventează băile spun că vin tocmai pentru dureri articulare sau probleme ale aparatului locomotor și revin de la un an la altul deoarece consideră că băile îi ajută.

Experiențele lor nu trebuie însă confundate cu o demonstrație că apa „vindecă” respectivele boli. Curele cu ape sulfuroase pot avea și contraindicații, iar persoanele cu afecțiuni cronice ar trebui să ceară sfatul unui medic înainte de a utiliza asemenea băi în scop terapeutic.

La Puturoasa se face baie chiar și când afară este frig

Temperatura ridicată a apei permite folosirea bazinelor și în afara sezonului estival. Localnicii intră în apă inclusiv în perioadele reci, iar imaginea bazinelor cu apă caldă din mijlocul pădurii devine cu atât mai spectaculoasă atunci când temperatura aerului scade.

Vara rămâne însă perioada în care Puturoasa prinde cu adevărat viață. Pădurea se transformă într-o mică tabără, apar corturile, rulotele și pescarii, iar malul Dunării devine locul în care unele familii își petrec o bună parte din vacanță.

Nu vrei să dormi în cort? Există variante de cazare în Hârșova

Lipsa hotelurilor chiar lângă Băile Puturoasa nu înseamnă că vizitatorii sunt obligați să aleagă între cort și o excursie de numai câteva ore. În Hârșova există mai multe unități de cazare, astfel încât băile pot fi incluse fără probleme într-un weekend petrecut pe malul Dunării.

Una dintre variante este Portul Dunării, aflată aproape de Dunăre și potrivită pentru cei care vor să rămână peste noapte în oraș după o zi petrecută la Puturoasa.

Tot în zona Străzii Vadului se află Club Robert. Pe lângă cazare, aici sunt promovate activități legate de Dunăre, printre care pescuitul și plimbările cu caiacul, astfel încât vizita la băile sulfuroase poate fi transformată într-un weekend mai amplu în zonă.

O altă posibilitate este Casa Adrian, o variantă mai apropiată de atmosfera unei case de vacanță, cu grădină și terasă. În oraș există și Albert, pentru cei care caută o cazare simplă.

Oferta din Hârșova nu este însă foarte mare, astfel încât pentru weekendurile de vară este indicată verificarea disponibilității și rezervarea înaintea plecării.

Puturoasa poate fi transformată într-un weekend întreg pe Dunăre

Băile nu trebuie privite neapărat ca o destinație izolată. O zi la Puturoasa poate fi combinată cu pescuitul, plimbările pe Dunăre și descoperirea Hârșovei, unul dintre locurile dobrogene cu o istorie mult mai veche decât ar putea sugera orașul de astăzi.

Aici se găsesc vestigiile vechiului Carsium, fortificația ridicată într-un punct strategic deasupra Dunării, iar peisajul fluviului este în sine un motiv pentru a rămâne până a doua zi. Pentru cine pleacă din București sau din sud-estul țării, Puturoasa poate deveni astfel punctul central al unui weekend diferit de clasicele escapade către litoral.

O comoară balneară care încă așteaptă să fie valorificată

Paradoxul Puturoasei este tocmai contrastul dintre ceea ce există sub pământ și ceea ce găsește turistul la suprafață. La aproximativ doi kilometri de Hârșova se află un zăcământ de ape termominerale cercetat de peste șase decenii, cu apă sulfuroasă care poate depăși 40 de grade Celsius, iar deasupra lui oamenii continuă să facă baie în două bazine simple din mijlocul pădurii.

De-a lungul timpului s-a discutat despre valorificarea turistică a resursei și despre dezvoltarea unei adevărate zone balneare. În 2025, însă, Radio România Constanța relata că băile continuau să funcționeze în forma lor rudimentară, în timp ce autoritățile vorbeau despre proiecte de dezvoltare.

Poate că o parte din farmecul locului vine tocmai din faptul că nu a fost transformat într-un complex uriaș de beton. Dar diferența dintre păstrarea caracterului natural și lipsa unor condiții elementare este mare. Toaletele ecologice, dușurile, colectarea deșeurilor și o zonă de campare organizată ar putea face locul mai accesibil fără să transforme pădurea de pe Dunăre într-o stațiune aglomerată.

Până atunci, Băile Puturoasa rămân una dintre curiozitățile turistice ale Dobrogei: două bazine cu apă sulfuroasă fierbinte, ascunse într-o pădure de pe malul Dunării, unde unii români vin de sute de kilometri, iar alții își instalează rulota și rămân aproape toată vara

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