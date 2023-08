Ce a pățit această pensionară după ce s-a împrietenit pe Facebook cu un fals general din SUA. Cine era „americanul”, de fapt

O femeie în vârstă de 80 de ani din Torino a fost victima unei înșelătorii online. Mai exact, Teresa Scerra a cunoscut un așa-zis general american pe Facebook, iar timp de doi ani, individul i-a „vândut” iluzii false. Prețul pe care aceasta l-a plătit a fost unul destul de mare, pentru că, la finalul relației, nu a mai rămas cu niciun ban din economiile sale.

Pensionara a vrut să își spună povestea pentru a atrage atenția și altor femeie care s-ar putea afla în aceeași situație la un moment dat. Femeia a dezvăluit că totul a început după ce și-a făcut un cont de Facebook și a început să socializeze cu un individ care a pretins a fi altcineva.

„Totul a început când m-am înscris pe Facebook, dorind să-mi găsesc vechii prieteni. După câteva săptămâni, am acceptat cererea de prietenie de la un bărbat care pretindea că este un general american în misiune. Numele și fotografia păreau autentice”, a povestit Teresa conform Corriere della Sera.

După mai multe luni de conversații, bărbatul a început să-i ceară bani. Motivele erau mereu diferite. Mai mult, pentru a face povestea mai credibilă, bărbatul a încercat să o convingă de faptul că este bogat și îi va da toți banii înapoi.

„Mi-a spus că soția lui a decedat cu doi ani în urmă și că nu putea trimite bani fiului său direct de pe front. Mi-a arătat un extras de cont, demonstrându-mi cât de bogat era, iar apoi a început să-mi ceară bani cu împrumut.

Avea mereu motive: la început fiul lui era bolnav și avea nevoie de medicamente, apoi trebuia să plătească taxele școlare și lista continuă. Din păcate, am căzut în capcană”, a mărturisit pensionara.

Copiii pensionarei au încercat să o avertizeze

Teresa Scerra are trei copii. Aceștia nu au fost deloc încântați de relația pe care mama lor o are cu respectivul bărbat, au încercat să discute cu ea despre situația în care se afla, însă femeia nu a dorit să îi asculte.

„Discutam adesea despre aceasta și ei îmi spuneau să renunț, dar eu le răspundeam că sunt doar geloși și că este normal să ajut pe cineva în dificultate”, a mai spus femeia.

Mai mult, pensionara a ajuns chiar să facă un împrumut de 15.000 de euro, și-a vândut mașina și toate bijuteriile din aur pentru a-i da bani individului.

„În final, nu mi-a mai rămas nimic în afara casei și a pensiei mele modeste de 600 de euro pe lună. Am pierdut tot ceea ce am muncit o viață ca infirmieră, la spitalul Mauriziano și apoi la Molinette”, a mărturisit ea.

La un moment dat însă, femeia și-a dat seama că ceva este în neregulă și a refuzat să îi mai dea bani bărbatului. Atunci au început și amenințările, iar adevărul a ieșit la iveală.

„Deodată, masca a căzut și a început să mă amenințe, susținând că știe unde locuiesc și că va veni să-mi facă rău. A fost un șoc teribil pentru mine! Din fericire, am putut conta pe sprijinul copiilor mei și am depus plângere, dar nu am recuperat niciun euro”, a mai povestit Teresa.