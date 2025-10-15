Noua înșelătorie care lasă românii fără bani vine din Brăila! Cum erau păgubiți românii ușor de 200 de lei

Un tânăr de 23 de ani din Brăila a păcălit sute de oameni prin intermediul unor jocuri de noroc false. În schimbul unei taxe de înscriere de 200 de lei, escrocul se folosea de vulnerabilitatea oamenilor din mediul rural și le promitea câștiguri în bani, mașini sau cai.

O nouă metodă de înșelătorie a apărut în mediul online. Un tânăr din Brăila a ajuns pe mâna polițiștilor după ce a organizat mai multe loterii și tombole fictive pe rețelele de socializare. Acesta țintea oamenii cu o situație materială precară, majoritatea fiind din mediul rural.

Înșelătoria cu tombole fictive de 200 de lei face victime

Persoanele interesate să participe la tombola falsă achitau o taxă de înscriere – în valoare de 200 de lei – după ce organizatorul le promitea premii în bani, mașini sau cai. Concursul nu avea niciun fel de regulament, ci doar promisiuni false, iar premiile nu erau niciodată acordate.

Un tânăr de 23 de ani din Brăila este principalul suspect în cazul acestor loterii fictive. După o serie de plângeri din partea victimelor, polițiștii au organizat mai multe percheziții la domiciliul său din Jirlău, județul Brăila. Au fost găsite și ridicate sume de bani în lei și euro, telefoane mobile și laptopuri. Autorul tombolelor ar fi colectat banii din biletele de participare pe card.

Tânărul escroc a ajuns pe mâna polițiștilor împreună cu alți doi complici. Oamenii legii desfășoară acum o anchetă și îi îndeamnă pe oameni să fie vigilenți în fața unor astfel de promisiuni riscante.

De asemenea, polițiștii trag un semnal de alarmă în rândul cetățenilor și le recomandă să verifice sursa mesajelor pe care le primesc pe rețelele de socializare. Îi mai sfătuiesc să nu acceseze niciodată link-uri suspecte, să nu divulge informații sau date personale indivizilor străini.

