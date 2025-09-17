Noua înșelăciune de pe WhatsApp. Cum sunt păcăliți românii pentru bani

O nouă înșelătorie face ravagii în România, în special în județul Giurgiu! Autoritățile le recomandă cetățenilor să fie foarte atenți pentru că pot rămâne fără banii din conturi. Escrocii sunt din ce în ce mai inventivi, iar oamenii le pică ușor în plasă. Dacă până acum infractorii operau mai mult prin mesaje sau apeluri telefonice, de această dată au găsit o nouă metodă prin aplicația WhatsApp. Află, în articol, toate detaliile!

În ultima perioadă, au apărut din ce în ce mai multe escrocherii la noi în țară, iar autoritățile au tras un semnal de alarmă. Mulți oameni s-au obișnuit deja cu apelurile false, însă noua metodă vizează aplicația WhatsApp.

Cum sunt păcăliți românii prin aplicația WhatsApp

Miercuri, 17 septembrie 2025, Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Giurgiu a transmis un comunicat oficial cu privire la mai multe cazuri de fraudă, care au fost semnalate la nivelul întregului județ. Astfel, oamenii legii i-au avertizat pe oameni să fie foarte atenți atunci când transferă sume de bani.

De această dată, escrocii au descoperit o nouă metodă de înșelăciune prin intermediul aplicației WhatsApp. Mai exact, ei pretind că sunt persoane apropiate, folosind profiluri cu aceleași nume și poze. Mai apoi, infractorii cer bani, susținând că au nevoie pentru diferite urgențe.

„În ultima perioadă, la nivelul Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu au fost semnalate tot mai multe cazuri de fraudă în mediul online, prin care persoane necunoscute creează conturi false pe aplicaţia WhatsApp sau alte aplicaţii de mesagerie. Pentru a părea credibili, escrocii folosesc la fotografia de profil a contului creat fotografia şi numele unei persoane reale, dar acestea sunt asociate unui număr de telefon diferit. Ulterior, de pe acel număr de telefon contactează în scris prieteni sau rude ale persoanei a cărei identitate o pretind şi, sub pretextul unei urgenţe, solicită transferuri de bani către conturi bancare comunicate de ei”, au transmis reprezentanţii Poliţiei din Giurgiu.

Polițiștii au subliniat că mesajele de tipul „trimite repede” sau „nu spune la nimeni” sunt semne de înșelăciune. De asemenea, oamenii legii i-au sfătuit pe români să verifice foarte bine identitatea persoanei înainte de a transfera sumele de bani.

„Verificaţi identitatea înainte de a trimite banii – nu vă bazaţi pe discuţii purtate în scris, chiar dacă infractorii pretind, folosind motive ce par grave sau credibile, că sunt în imposibilitatea de a comunica prin voce! Contactaţi telefonic numărul care v-a abordat sau sunaţi direct pe numărul real al persoanei – număr pe care îl cunoşteaţi dinainte, sau contactaţi o persoană apropiată acesteia pentru a verifica situaţia pretinsă. Aceste verificări durează maxim 2-3 minute şi vă pot ajuta să preveniţi să deveniţi victime şi să pierdeţi sume de bani. Nu transferaţi bani către conturi comunicate prin aplicaţii de mesagerie, fără o confirmare suplimentară din partea persoanei, după o comunicare directă”, au mai precizat autoritățile.

