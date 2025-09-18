Acasă » Știri » Alertă de securitate digitală! Nu deschideți niciodată acest tip de link

Alertă de securitate digitală! Nu deschideți niciodată acest tip de link

De: Andreea Stăncescu 18/09/2025 | 19:16
Alertă de securitate digitală! Nu deschideți niciodată acest tip de link
Alertă de securitate digitală în România / FOTO: Pixabay

Autoritățile au emis o alertă de securitate digitală după ce au identificat o tentativă de fraudă care vizează utilizatorii online. CNA avertizează publicul asupra unui pericol de dezinformare și recomandă prudență sporită în accesarea conținutului online.

Autoritățile au avertizat asupra unui link periculos care circulă online și imită serviciile Google, însă redirecționează utilizatorii către domeniul străin „clarivenesta[.]space”. Linkul începe aparent cu „share.google/…”, dar nu are nicio legătură cu platformele oficiale Google Drive sau Docs.

Potrivit CNA, acest tip de manipulare, cunoscut sub denumirea de tehnica „Doppelganger”, copiază vizual branduri de încredere pentru a induce în eroare publicul. În unele distribuiri, imaginea postului Digi24 este folosită abuziv pentru a spori aparenta legitimitate. Tot conținutul este fals și are scopul de a răspândi dezinformare, cu posibile consecințe precum phishing, instalarea de programe malițioase și confuzie în rândul utilizatorilor. Nu accesați acest link. Nu introduceți date personale, nu deschideți fișiere și nu oferiți informații de autentificare.

FOTO: CNA – Consiliul Național al Audiovizualului

Experții în securitate cibernetică subliniază că astfel de tentative de fraudă și dezinformare sunt tot mai frecvente și vizează nu doar colectarea de date personale, ci și manipularea opiniei publice. Este esențial ca utilizatorii să verifice sursa informațiilor și să se asigure că interacționează doar cu platforme și domenii oficiale pentru a evita riscurile asociate atacurilor cibernetice.

Lia Olguța Vasilescu anunță căderea guvernului Bolojan. Când și în ce condiții
Lia Olguța Vasilescu anunță căderea guvernului Bolojan. Când și în ce condiții
Trei zodii care MINT cum respiră. Cum să te ferești de ele
Trei zodii care MINT cum respiră. Cum să te ferești de ele

Cum te poți proteja de link-uri false

Pentru protecție, verificați întotdeauna domeniul real, evitând linkurile care nu se termină cu „google.com”. Nu dați click pe linkuri primite prin rețele sociale, aplicații de mesagerie sau e-mail dacă par senzaționale sau urgente. Folosiți soluții antivirus actualizate și activați autentificarea în doi pași la conturile personale. Orice link suspect trebuie raportat imediat către Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) la www.dnsc.ro și platforma unde a fost distribuit.

CNA va continua să monitorizeze și să semnaleze public tentativele de fraudă și campaniile de dezinformare cu potențial impact asupra proceselor politice, colaborând cu autoritățile și platformele online pentru a proteja publicul și mediul media din România.

CITEȘTE ȘI: Virusul care face din nou victime în România! 17 persoane s-au îmbolnăvit în ultima perioadă

Tags:
Iți recomandăm
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Educației! Apar noi schimbări
Știri
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Educației! Apar noi schimbări
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 19 septembrie, de la ora 20.00
Știri
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 19 septembrie, de la ora 20.00
Vama intră în era reformei. Cine sunt noii șefi numiți de Ilie Bolojan
Mediafax
Vama intră în era reformei. Cine sunt noii șefi numiți de Ilie Bolojan
Lia Olguța Vasilescu anunță căderea guvernului Bolojan. Când și în ce condiții
Gandul.ro
Lia Olguța Vasilescu anunță căderea guvernului Bolojan. Când și în ce condiții
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Povestea Alisei, favorita secretă a lui Putin. Era invitată la reședința privată a lui Putin o dată la două săptămâni
Adevarul
Povestea Alisei, favorita secretă a lui Putin. Era invitată la reședința privată a...
FOTO Mașini, cocaină și răpiri. Saga unui scandal extravagant care ține de decenii, în familia unuia dintre cei mai bogați italieni
Digi24
FOTO Mașini, cocaină și răpiri. Saga unui scandal extravagant care ține de decenii,...
Demisie răsunătoare la Kremlin / Numărul 2 din administrația lui Putin își dă demisia
Mediafax
Demisie răsunătoare la Kremlin / Numărul 2 din administrația lui Putin își dă...
Parteneri
Antonia, apariție explozivă pe internet! Soția lui Velea i-a înnebunit pe toți. Dieta pe care o urmează ca să arate impecabil
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Antonia, apariție explozivă pe internet! Soția lui Velea i-a înnebunit pe toți. Dieta pe care...
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Prosport.ro
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Amintirile lui Gheorghe Turda despre Petrică Mîțu Stoian, care și-a atras moartea după ce și-a pus numele pe cruce: „Nu era invidios, ca alți olteni”
Click.ro
Amintirile lui Gheorghe Turda despre Petrică Mîțu Stoian, care și-a atras moartea după ce și-a...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Parada luxului la Windsor. Kate a furat privirile cu tiara Prințesei Diana. Rochia
Antena 3
Parada luxului la Windsor. Kate a furat privirile cu tiara Prințesei Diana. Rochia "îndrăzneață" a...
Ce se întâmplă în PSD: supraveghere, presiuni, intimidări și amenințări. „Nu este încă un moment de asumare publică”
Digi 24
Ce se întâmplă în PSD: supraveghere, presiuni, intimidări și amenințări. „Nu este încă un moment...
Spectacol pe cer mâine dimineață: Luna, Venus și steaua Regulus se aliniază într-o conjuncție rară
Digi24
Spectacol pe cer mâine dimineață: Luna, Venus și steaua Regulus se aliniază într-o conjuncție rară
Invitație la TEST DRIVE pentru bucureșteni. Cele mai interesante modele chinezești
Promotor.ro
Invitație la TEST DRIVE pentru bucureșteni. Cele mai interesante modele chinezești
A murit actorul din „Anatomia lui Grey”! Brad Everett Young și-a pierdut viața în urma unui accident cumplit
kanald.ro
A murit actorul din „Anatomia lui Grey”! Brad Everett Young și-a pierdut viața în urma...
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
Laura Cosoi, fericită pentru noua etapă din viața ei: „Dau naștere celui de-al cincilea copil al meu.”
kfetele.ro
Laura Cosoi, fericită pentru noua etapă din viața ei: „Dau naștere celui de-al cincilea copil...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
observatornews.ro
"Asta ar însemna ruşii pe Prut". Avertismentul fostului premier moldovean, înainte de alegeri
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea!...
Meta Ray-Ban Display, ochelarii inteligenți ce pot fi controlați prin gesturi. Ce performanțe au?
go4it.ro
Meta Ray-Ban Display, ochelarii inteligenți ce pot fi controlați prin gesturi. Ce performanțe au?
O galaxie de 10 ori mai puternică decât Calea Lactee
Descopera.ro
O galaxie de 10 ori mai puternică decât Calea Lactee
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Ambasada Rusiei, dată în judecată pentru imobilul de 1,4 milioane de euro pe care îl ocupă în București. Cum s-a ajuns în această situație
Fanatik.ro
Ambasada Rusiei, dată în judecată pentru imobilul de 1,4 milioane de euro pe care îl...
S-a aflat cine moștenește averea de peste 40 de milioane de euro a marelui campion de box Ricky Hatton
Fanatik.ro
S-a aflat cine moștenește averea de peste 40 de milioane de euro a marelui campion...
Război hibrid împotriva României. Ce interes are Rusia prin Călin Georgescu. Băsescu: Ne consideră dușmani
Capital.ro
Război hibrid împotriva României. Ce interes are Rusia prin Călin Georgescu. Băsescu: Ne consideră dușmani
Pensii 2026. Fără taxe și impozite la pensie, de la 1 ianuarie. Cum va funcționa noul sistem de „pensie activă”
Romania TV
Pensii 2026. Fără taxe și impozite la pensie, de la 1 ianuarie. Cum va funcționa...
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Go4Games
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
România, provocată direct de Rusia. Traian Băsescu, avertisment privind planul Moscovei: Nu suntem pregătiți!
Capital.ro
România, provocată direct de Rusia. Traian Băsescu, avertisment privind planul Moscovei: Nu suntem pregătiți!
Sfatul lui Băsescu pentru Bolojan. Cuvântul pe care n-ar trebui să-l mai rostească niciodată
evz.ro
Sfatul lui Băsescu pentru Bolojan. Cuvântul pe care n-ar trebui să-l mai rostească niciodată
Victor Ponta: Mi-am făcut CARTEA de identitate electronică, apoi am aflat că trebuie să am o hârtie ca dovadă a domiciliului cu mine
Gandul.ro
Victor Ponta: Mi-am făcut CARTEA de identitate electronică, apoi am aflat că trebuie să am...
Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara televizoare
as.ro
Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara...
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în...
Adevărul dureros spus cu voce tremurând:
radioimpuls.ro
Adevărul dureros spus cu voce tremurând: "Mi-a luat mult timp să accept". Priscilla Presley, despre...
Iubita fostului fotbalist de la FCSB, apariție neașteptată la MasterChef. Ce a făcut Florin Dumitrescu când a văzut-o
Fanatik.ro
Iubita fostului fotbalist de la FCSB, apariție neașteptată la MasterChef. Ce a făcut Florin Dumitrescu...
Ce riscă, de fapt, Toto Dumitrescu după accidentul în care a fost implicat. Comparația cu Mario Iorgulescu. De ce e mai gravă fuga de la locul accidentului decât omorul din culpă
Fanatik.ro
Ce riscă, de fapt, Toto Dumitrescu după accidentul în care a fost implicat. Comparația cu...
Știrile zilei, 12 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 12 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Educației! Apar noi schimbări
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Educației! Apar noi schimbări
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 19 septembrie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 19 septembrie, de la ora 20.00
Secretul Gabrielei Cristea pentru gogoșari în oțet. Rețeta pe care o folosește de mai mulți ani
Secretul Gabrielei Cristea pentru gogoșari în oțet. Rețeta pe care o folosește de mai mulți ani
Ilie Bolojan pregătește primele vești bune pentru români! De când vor veni facturile mai mici
Ilie Bolojan pregătește primele vești bune pentru români! De când vor veni facturile mai mici
Pescobar are planuri mari pentru afacerile sale! A mers în Japonia și Coreea de Sud pentru a „fura” ...
Pescobar are planuri mari pentru afacerile sale! A mers în Japonia și Coreea de Sud pentru a „fura” noi idei
Anda Adam și soțul ei, Joseph, la un pas să părăsească Asia Express. Ce mesaj a transmis vedeta ...
Anda Adam și soțul ei, Joseph, la un pas să părăsească Asia Express. Ce mesaj a transmis vedeta după ce au fost salvați: „Mi-ar fi părut rău”
Vezi toate știrile
×