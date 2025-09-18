Alertă de securitate digitală! Nu deschideți niciodată acest tip de link

Autoritățile au emis o alertă de securitate digitală după ce au identificat o tentativă de fraudă care vizează utilizatorii online. CNA avertizează publicul asupra unui pericol de dezinformare și recomandă prudență sporită în accesarea conținutului online.

Autoritățile au avertizat asupra unui link periculos care circulă online și imită serviciile Google, însă redirecționează utilizatorii către domeniul străin „clarivenesta[.]space”. Linkul începe aparent cu „share.google/…”, dar nu are nicio legătură cu platformele oficiale Google Drive sau Docs.

Potrivit CNA, acest tip de manipulare, cunoscut sub denumirea de tehnica „Doppelganger”, copiază vizual branduri de încredere pentru a induce în eroare publicul. În unele distribuiri, imaginea postului Digi24 este folosită abuziv pentru a spori aparenta legitimitate. Tot conținutul este fals și are scopul de a răspândi dezinformare, cu posibile consecințe precum phishing, instalarea de programe malițioase și confuzie în rândul utilizatorilor. Nu accesați acest link. Nu introduceți date personale, nu deschideți fișiere și nu oferiți informații de autentificare.

Experții în securitate cibernetică subliniază că astfel de tentative de fraudă și dezinformare sunt tot mai frecvente și vizează nu doar colectarea de date personale, ci și manipularea opiniei publice. Este esențial ca utilizatorii să verifice sursa informațiilor și să se asigure că interacționează doar cu platforme și domenii oficiale pentru a evita riscurile asociate atacurilor cibernetice.

Cum te poți proteja de link-uri false

Pentru protecție, verificați întotdeauna domeniul real, evitând linkurile care nu se termină cu „google.com”. Nu dați click pe linkuri primite prin rețele sociale, aplicații de mesagerie sau e-mail dacă par senzaționale sau urgente. Folosiți soluții antivirus actualizate și activați autentificarea în doi pași la conturile personale. Orice link suspect trebuie raportat imediat către Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) la www.dnsc.ro și platforma unde a fost distribuit.

CNA va continua să monitorizeze și să semnaleze public tentativele de fraudă și campaniile de dezinformare cu potențial impact asupra proceselor politice, colaborând cu autoritățile și platformele online pentru a proteja publicul și mediul media din România.

CITEȘTE ȘI: Virusul care face din nou victime în România! 17 persoane s-au îmbolnăvit în ultima perioadă