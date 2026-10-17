Prințesa de Aur a luat-o la ochi pe Nattasha Black. Ce a spus celebra manelistă despre dominatoarea de la Insula Iubirii

Printre fanii emisiunii Insula Iubirii se pare că se numără și Prințesa de Aur. Artista urmărește cu interes poveștile cuplurilor din show și a pus ochii pe Nattasha. Dominatoarea de la Insula Iubirii a ieșit în evidență, iar Prințesa de Aur a venit cu o propunere neașteptată pentru ea.

Show-ul Insula Iubirii a devenit un fenomen național, iar mulți sunt cei care așteaptă cu interes fiecare ediție a emisiunii de la Antena 1. Ei bine, și Prințesa de Aur se numără printre cei care îi urmăresc cu interes pe concurenți, iar dintre toți se pare că Nattasha Black este cea care i-a atras atenția. Dominatoarea de la Insula Iubirii este o prezență greu de ignorat, iar Prințesa de Aur a văzut potențial în ea.

Prințesa de Aur a pus ochii pe Nattasha

Concurenții de la Insula Iubirii s-au mai dezghețat, iar interacțiunile, dar și petrecerile sunt acum mult mai animate. Cu toții și-au dat frâu liber, cel puțin în ceea ce privește distracția. Deși la început Nattasha nu a fost prea activă pe ringul de dans, ritmurile melodiilor Prințesei de Aur au ridicat-o de pe scaun. Dominatoarea și-a arătat talentele la dans, iar cântăreața a observat-o imediat.

„Ce bine dansează Nattasha pe «Am o mie de motive» la Insula Iubirii”, a scris Prințesa de Aur, în mediul online.

Simțind potențialul în dominatoarea de la Insula Iubirii, Prințesa de Aur a venit rapid și cu o propunere. Se pare că Nattasha a convins-o, iar cântăreața a lansat o invitație neașteptată. Fiind surprinsă de cum dansează concurenta, artista a decis că își dorește o colaborare cu ea.

„Ce bine dansează Nattasha. E bine și pe ritm, e bine pe dans, ce să mai zicem. Și acolo faza cu sânii. Aștept să îmi scrie Nattasha. Pentru următorul clip o iau să îmi facă o coregrafie de aia bombă”, a mai spus Prințesa de Aur.

Nattasha Black, dominatoarea de la Insula Iubirii

Încă de la primele ediții ale noului sezon Insula Iubirii, Nattasha Black a atras atenția datorită meseriei pe care o practică de ani de zile. Concurenta este dominatoare de șapte ani, face bani frumoși din această meserie și muncește doar 7-8 zile pe lună.

Tânăra de 31 de ani a mărturisit că, înainte de a intra pe piața muncii, a făcut o școală în acest domeniu, iar abia după ce a obținut diploma a putut profesa.

„Am văzut că este la Londra școală de dominație, m-am înscris, am făcut cursul, am făcut orele, am și diplomă, iar când am terminat școala am început să fac sesiuni (…) Oameni cu funcții foarte înalte (n.r. sunt clienții ei), care, la rândul lor, vor să fie conduși de cineva. Nu este niciun contact între nimeni, este doar ordine și disciplină. Eu din asta trăiesc”, a mărturisit Nattasha Black, la Insula Iubirii.

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