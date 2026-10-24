Cum l-ar fi jignit Bianca Iotu pe Narcis Bujor, înainte să-l ispitească. Remi Dobre tocmai le-a dat foc idilei din Thailanda

Cum l-ar fi jignit Bianca Iotu pe Narcis Bujor, înainte să-l ispitească. Remi Dobre tocmai le-a dat foc idilei din Thailanda
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Insula Iubirii
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O idilă din Thailanda este pe punctul de a se prăbuși complet după ce Remi Dobre a dinamitat relația dintre Bianca Iotu și ispita Narcis Bujor, aducând în fața camerelor acuzații extrem de grave și jigniri care s-ar fi petrecut în spatele ușilor închise, înainte ca show-ul să înceapă.

Confruntarea de la ultimul bonfire s-a transformat într-un adevărat ring de box verbal, în care orgoliile rănite, replicile tăioase și reproșurile legate de comportamentul din cuplu au ieșit la suprafață fără menajamente, lăsându-i pe fanii emisiunii fără cuvinte.

Narcis Bujor, față în față cu Remi Dobre

Încă din primele momente ale întâlnirii, atmosfera a devenit irespirabilă, Narcis alegând să preia controlul și să-i transmită lui Remi un avertisment tranșant legat de regulile jocului și de atitudinea sa pe insulă.

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„Ți-ai expus la ceremonia de prezentare a ispitelor dorința de a ieși cu mine la date. Mă bucur să-ți ofer ocazia acum. În schimb, aici nu e jocul lui Remi. Știu piesele de pe tabla ta și tu nu le știi pe ale mele, așa că te sfătuiesc să fii foarte atent ce scoți pe gură”, i-a spus ispita.

În fața acestei presiuni, Remi a explicat că motivul prezenței sale în emisiune a fost testarea unei legături care a înfruntat numeroase obstacole de-a lungul timpului, recunoscând totodată că imaginile intime cu partenera sa și un alt bărbat i-au trezit o furie greu de stăpânit, amplificată și de presiunea vârstei.

„Spune-ne tu nouă de ce ai venit aici. Dar sincer, fiindcă s-ar putea în conexiunea noastră să ne fi deschis mai mult și să fi aflat mult mai multe lucruri despre voi decât se știau până acum. Eu am venit aici ca să testez o relație care a trecut prin multe. (…) Sunt un băiat de la țară. Am 23 de ani, am nervi de vârsta asta, atitudine de vârsta asta. Am dreptul să fiu furios când vad imagini cu iubita mea, intimitatea ei cu alt bărbat și totul făcut așa, parcă cu sânge rece, asta m-a durut cel mai tare”, a declarat concurentul.

Cum l-ar fi jignit Bianca Iotu pe Narcis Bujor

Momentul culminant al serii a fost marcat de dezvăluirea făcută de Remi despre modul în care Bianca ar fi vorbit în privat despre Narcis, lansând atacuri frontale la adresa aspectului fizic și a modului în care ispita se exprimă.

„Contradicția cu declarațiile inițiale, ok? Dacă v-ați apropiat așa tare, poate ți-a spus cum te numea în fața mea. Poate ți-a spus că te numea scârbos, grotesc, că nu-i place cum vorbești sau că dinții tăi au o nuanță de WC. Eu sunt stăpân pe ce spun pentru că le-am auzit chiar de la ea, iar ea poate, bineînțeles, să mintă în fața ta cu mare drag”, a afirmat Remi, aruncând bomba la bonfire-ul de sâmbătă seară, de la Antena 1.

Narcis Bujor o apără pe Bianca Iotu

De cealaltă parte, Narcis a respins din start orice suspiciune, luând vehement apărarea concurentei și susținând că descrierile oferite de Remi contrazic total imaginea caldă și iubită pe care Bianca și-ar fi construit-o în cadrul experienței din Thailanda.

„Bibi nu pare genul de persoană care să vorbească așa despre nimeni, sincer. Da, chiar. Nu am auzit-o niciodată spunând niciun cuvânt de genul acesta absolut față de nimeni. Bibi este o persoană foarte caldă, cu o energie foarte frumoasă. Este cea mai iubită persoană de pe insulă, toți au numai cuvinte de laudă la adresa ei, iar ce îmi spui tu nu o descrie absolut deloc”, a încheiat Narcis Bujor, lăsând de înțeles că adevărata față a concurenței va ieși la iveală abia la revederea finală.

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