Prăbușirea incredibilă a unui campion din Premiere League! A pierdut bani la jocuri de noroc și a ajuns implicat într-un scandal cu sute de kilograme de cocaină

A cunoscut gloria pe terenul de fotbal, a câștigat titlul de campion al Olandei și a făcut parte din echipa care a produs una dintre cele mai mari surprize din istoria Cupei Angliei, însă viața lui a luat o întorsătură dramatică după retragerea din sport. Ronnie Stam, fostul fundaș al echipelor Twente și Wigan Athletic, a ajuns în spatele gratiilor după ce a fost găsit vinovat într-un dosar de trafic de droguri și spălare de bani. Fostul fotbalist olandez a fost condamnat la șapte ani de închisoare, într-un caz care a scos la iveală legături cu transporturi uriașe de cocaină, milioane de euro și lumea interlopă. În spatele prăbușirii sale s-ar afla, potrivit apărării, dependența de jocuri de noroc, datoriile uriașe și amenințările la adresa familiei, inclusiv atacuri cu arme de foc și grenade asupra locuinței sale.

Ronnie Stam, de la copilul-minune din Breda la campion al Olandei

Potrivit GOAL, înainte să ajungă în centrul unui scandal de proporții, Ronnie Stam era considerat unul dintre fotbaliștii apreciați ai orașului Breda, acolo unde și-a început aventura în fotbal la numai opt ani, în academia clubului NAC Breda. Născut în provincia Noord-Brabant, aproape de granița cu Belgia, fundașul olandez a trecut și prin academia lui Feyenoord, înainte să revină la echipa copilăriei sale și să debuteze în prima ligă olandeză, la 18 ani, într-o victorie cu 4-0 împotriva formației AZ, în mai 2003.

De-a lungul celor șase sezoane petrecute la NAC Breda, Stam a devenit unul dintre favoriții suporterilor datorită determinării sale, intervențiilor ferme și capacității de a acoperi întregul flanc drept. Printre momentele memorabile ale carierei sale s-a numărat un gol spectaculos marcat de la distanță în 2006, într-un meci pierdut cu 4-2 împotriva lui Heracles.

Evoluțiile sale constante i-au adus, în vara anului 2008, un transfer de 2,5 milioane de euro la Twente, echipă antrenată atunci de Steve McClaren. Mutarea avea să reprezinte un pas decisiv în cariera fundașului, care urma să participe la una dintre cele mai importante performanțe din istoria clubului.

În primul sezon, Twente a terminat campionatul pe locul al doilea, înaintea unor echipe precum Ajax și PSV, fiind depășită doar de AZ, formația pregătită de Louis van Gaal. Un an mai târziu, în sezonul 2009-2010, echipa din Enschede a cucerit primul titlu de campioană a Olandei din istoria sa, terminând la un singur punct în fața lui Ajax.

Ironia sorții a făcut ca Twente să își asigure trofeul chiar într-un meci împotriva lui NAC Breda, echipa la care Stam crescuse și devenise cunoscut. La finalul partidei, suporterii fostului său club l-au aplaudat în picioare, recunoscând contribuția fotbalistului la succesul istoric.

A ajuns în Premier League și a făcut parte din echipa care a câștigat Cupa Angliei

După cucerirea titlului în Olanda, Ronnie Stam a atras interesul mai multor cluburi din Premier League și a avut inclusiv posibilitatea de a ajunge la Ajax, unde ar fi urmat să îl înlocuiască pe Gregory van der Wiel. Transferul nu s-a mai realizat, după ce mutarea acestuia la Bayern München a căzut, iar fundașul a ales să semneze cu Wigan Athletic.

Despărțirea de Twente nu a fost lipsită de probleme, deoarece clubul i-a cerut să renunțe la procentul din suma transferului care îi revenea potrivit contractului. Stam a refuzat, a apelat la instanță și a câștigat procesul, păstrând cei 150.000 de euro care i se cuveneau.

La Wigan, olandezul a evoluat timp de trei sezoane sub comanda lui Roberto Martínez, într-o echipă ofensivă din care mai făceau parte Hugo Rodallega, Victor Moses, Maynor Figueroa și Arouna Koné. Antrenorul spaniol îl aprecia pentru inteligența tactică, pregătirea tehnică și capacitatea de a contribui la faza ofensivă.

„Ronnie este un jucător care provine cu adevărat din școala olandeză. Din punct de vedere tehnic și tactic, este unul dintre cei mai buni jucători de aici”, declara Roberto Martínez în 2010, atunci când susținea că fundașul ar merita o șansă la echipa națională.

Wigan s-a luptat în repetate rânduri pentru evitarea retrogradării, însă sezonul 2012-2013 a adus un moment istoric pentru club. Echipa a învins-o pe Manchester City în finala Cupei Angliei, grație unui gol marcat de Ben Watson în ultimele minute, obținând primul trofeu major din istoria sa. Ronnie Stam făcea parte din lotul formației, dar nu a putut evolua în finală din cauza unei accidentări.

După retrogradarea lui Wigan, fundașul s-a transferat la Standard Liège, în Belgia, unde a petrecut doi ani dificili, înainte să revină la NAC Breda în sezonul 2015-2016. Problemele cronice la șold l-au obligat să se retragă din fotbal la numai 32 de ani, după ce echipa sa ratase promovarea în prima ligă.

„Când eram copil, aveam multe visuri. Toate s-au împlinit. Am jucat la cel mai înalt nivel, am câștigat trofee și am realizat transferuri importante. Ultimul meu vis a fost să mă întorc la NAC”, mărturisea fostul fotbalist la momentul retragerii.

Dependența de jocuri de noroc și datoriile uriașe i-ar fi distrus viața

După încheierea carierei sportive, viața lui Ronnie Stam a început să se îndepărteze tot mai mult de succesul și stabilitatea financiară de care se bucurase în perioada în care evolua în Premier League. Fostul fotbalist a luat în calcul posibilitatea de a deveni antrenor și a vorbit despre înscrierea la un curs de specializare în Belgia, însă această direcție profesională nu s-a concretizat.

Potrivit explicațiilor prezentate de avocații săi în instanță, Stam dezvoltase o dependență severă de jocurile de noroc, care l-a împins spre datorii de sute de mii de euro către persoane periculoase. Situația financiară a devenit și mai complicată după ce fostul fundaș nu a reușit să recupereze un împrumut de 200.000 de euro acordat unui prieten în perioada în care juca la Twente, cu aproximativ 15 ani înainte.

Pe măsură ce presiunile creditorilor au crescut, Stam a încercat să își protejeze familia mutându-se la Eindhoven, însă persoanele cărora le datora bani l-au găsit și acolo. Conform declarațiilor sale, intimidările au devenit din ce în ce mai grave, ajungând până la atacuri directe asupra locuinței în care trăia alături de copii.

Fostul fotbalist a susținut că asupra casei sale au fost trase focuri de armă și că, într-o altă împrejurare, o grenadă a fost aruncată spre proprietate. Mai mult, persoanele care îl amenințau l-ar fi abordat chiar la marginea terenului, în timpul unui meci disputat de fiul său pentru o echipă de juniori a lui PSV.

În acel context, potrivit relatării sale, indivizii l-au obligat să instaleze o aplicație de mesagerie criptată, prin intermediul căreia puteau comunica direct cu el. Stam a susținut că, prins între datorii, șantaj și teama pentru siguranța familiei, a ajuns treptat să participe la intermedierea unor transporturi de droguri către porturile europene.

Arestat într-o operațiune de amploare. Polițiștii au confiscat bani, proprietăți și bunuri de lux

În iunie 2024, autoritățile au declanșat o operațiune care a dus la arestarea lui Ronnie Stam în Eindhoven. Părinții fostului fotbalist au fost, de asemenea, reținuți, iar iubita sa a fost arestată în localitatea Hoogstraten, din Belgia.

Anchetatorii au emis un mandat de arestare și pe numele fratelui său, Rudi Stam, însă acesta se afla deja în fugă, după ce fusese condamnat în martie 2024 la 54 de luni de închisoare într-un alt dosar important de trafic de droguri.

Polițiștii au percheziționat șase locuințe și o autorulotă din Breda, Eindhoven și Hoogstraten, confiscând aproximativ 100.000 de euro în numerar, un iaht, trei proprietăți imobiliare, trei vehicule și șase ceasuri de lux. Au mai fost ridicate echipamente de fitness și informații referitoare la conturi bancare secrete.

Problemele familiei Stam cu autoritățile începuseră însă cu mai mulți ani înainte. În perioada în care fotbalistul se pregătea să se retragă, părinții săi fuseseră suspectați de spălare de bani, după ce polițiștii descoperiseră 40.000 de euro în numerar, ascunși în pungi în spatele mașinii de spălat.

Anchetatorii găsiseră și un BMW X5 în valoare de aproximativ 50.000 de euro, achitat în numerar, deși părinții fostului fotbalist beneficiau de ajutoare sociale. Aceștia au explicat că banii proveneau de la fiul lor, care câștigase sume importante în perioada carierei sportive, iar în acel dosar au fost achitați de toate acuzațiile.

Peste două tone de droguri și 2,6 milioane de euro. Acuzațiile care au zguduit fotbalul olandez

În dosarul penal, procurorii au susținut că Ronnie Stam și fratele său, Rudi, au avut un rol decisiv și de coordonare în introducerea în Europa a 2.217 kilograme de droguri provenite din America de Sud, precum și în spălarea a 2,6 milioane de euro, în perioada 2020-2021.

Cei doi au mai fost acuzați că, în 2023, ar fi pregătit transportul a cinci kilograme de cocaină și cinci kilograme de MDMA către Paris. Dimensiunea presupuselor operațiuni a atras atenția autorităților, iar procesul fostului fotbalist a devenit unul dintre cele mai mediatizate cazuri care au vizat legăturile dintre sportivii profesioniști și criminalitatea organizată din Olanda.

Inițial, Stam a negat orice implicare și a refuzat să participe la ședințele de judecată, solicitând să fie eliberat până la finalizarea procesului. Cererea sa a fost respinsă, iar fostul fundaș a rămas în arest.

Procurorii au cerut o pedeapsă de 13 ani de închisoare, solicitare care l-a șocat pe Stam, acesta insistând că nu fusese un personaj important în lumea traficului de droguri. În fața instanței, fostul sportiv a vorbit despre impactul pe care procesul îl avea asupra copiilor săi și despre teama că va rata momentele importante din carierele lor sportive.

„Ambii mei fii joacă fotbal la un nivel înalt și sunt pe punctul de a se afirma. Vreau să fiu alături de ei pentru asta”, a declarat Ronnie Stam, susținând că nu reprezenta un risc de fugă.

Fostul jucător a contestat și severitatea pedepsei cerute de procurori, afirmând că situația sa era tratată diferit din cauza notorietății dobândite în fotbal.

Mesajele criptate care l-au dat de gol. Ce au descoperit anchetatorii

Una dintre cele mai importante componente ale dosarului a fost reprezentată de mesajele interceptate de autorități după compromiterea sistemului de comunicații criptate SkyECC. Deși în timpul perchezițiilor nu au fost descoperite droguri sau arme, anchetatorii au reușit să adune un volum impresionant de conversații care, în opinia procurorilor, demonstrau implicarea fostului fotbalist în activități infracționale.

Patru conturi au fost asociate cu Ronnie Stam prin intermediul datelor de localizare, iar conversațiile interceptate arătau discuții repetate despre transporturi de droguri, sume importante de bani și operațiuni financiare clandestine.

Printre mesajele analizate se aflau fotografii cu blocuri de cocaină marcate, numere de containere și confirmări că anumite transporturi ajunseseră în siguranță la destinație. De asemenea, Stam și fratele său discutau despre numerar, conturi în criptomonede, transferuri bancare prin rețele clandestine și cursurile de schimb ale monedelor sud-americane.

Procurorii au susținut că aceste activități presupuneau o preocupare aproape permanentă pentru circulația banilor, ascunderea sumelor și administrarea conturilor, ceea ce contrazicea explicația fostului fotbalist potrivit căreia ar fi avut doar un rol marginal.

Stam a respins interpretarea anchetatorilor și a susținut că mesajele reprezentau simple exagerări, laude și discuții fără legătură cu organizarea efectivă a unor transporturi de droguri.

„A fost o prostie să mă implic în discuțiile cu acei oameni, dar nu am nicio legătură cu acele transporturi mari de cocaină și nici cu organizarea rutelor. Ei se ocupau de asta și m-au ținut deoparte”, a declarat fostul fotbalist.

Acesta a insistat că nu dispunea de resursele financiare necesare pentru a coordona asemenea operațiuni și că nu ar fi avut posibilitatea să investească milioane de euro în cantități uriașe de droguri.

A recunoscut implicarea într-un transport de cocaină, dar a negat că ar fi fost un traficant important

Pe parcursul procesului, Ronnie Stam a acceptat în cele din urmă să ofere explicații privind anumite fapte, însă a insistat să vorbească exclusiv despre propriul rol, fără să dezvăluie identitatea altor persoane implicate.

Fostul fundaș a recunoscut că a intermediat, în 2020, un transport de 20 de kilograme de cocaină din Brazilia către Frankfurt, susținând că plata sa a reprezentat echivalentul valorii unui kilogram din drogurile transportate. De asemenea, a admis că intrase în contact cu persoane din lumea traficului de droguri și că avusese o anumită implicare în pregătirea unor operațiuni cu cocaină și MDMA.

Cu toate acestea, Stam a negat că ar fi condus o rețea de distribuție sau că ar fi fost unul dintre organizatorii principali ai transporturilor. Apărarea sa a susținut că fostul sportiv fusese intimidat și constrâns de persoanele cărora le datora bani, iar conversațiile interceptate nu reflectau întotdeauna activități infracționale reale.

Avocatul său a mai argumentat că sumele de bani descoperite în timpul perchezițiilor proveneau din veniturile obținute de Stam în cariera de fotbalist și din rambursarea unor împrumuturi personale. Acesta a subliniat că fostul jucător câștigase milioane de euro din fotbal și că acordase, la rândul său, împrumuturi de aproximativ jumătate de milion de euro, dintre care o parte fuseseră restituite în numerar.

Condamnat la șapte ani de închisoare. Judecătorii au respins o parte dintre acuzații

Pe 12 august 2025, Tribunalul Districtual din Breda a pronunțat sentința în dosarul lui Ronnie Stam, stabilind că fostul fotbalist este vinovat de implicare în traficul de cocaină și de spălarea unor sume importante de bani.

Judecătorii l-au achitat pentru două dintre cele mai mari transporturi invocate de procurori, respectiv cel de 893 de kilograme de cocaină din Costa Rica și cel de 600 de kilograme din februarie 2021, considerând că nu existau suficiente probe concrete pentru a demonstra implicarea sa directă în aceste operațiuni.

Instanța a apreciat însă că explicațiile generale oferite de Stam nu erau credibile și l-a găsit vinovat pentru importul a 700 de kilograme de cocaină din Chile, cu destinația Rotterdam, precum și pentru transportul de 20 de kilograme către Frankfurt și spălarea a 2,6 milioane de euro.

„El și fratele său Rudi au crezut că își pot desfășura mult timp activitățile fără să fie observați și că pot câștiga foarte mulți bani din droguri”, a declarat judecătorul, potrivit relatării procesului.

Ronnie Stam a primit o pedeapsă de șapte ani de închisoare, în timp ce fratele său, Rudi, a fost condamnat în lipsă la trei ani și jumătate de detenție. Cei doi au fost obligați să restituie statului aproximativ trei milioane de euro reprezentând profituri ilicite și să achite o amendă de 30.000 de euro.

Fostul fotbalist nu a fost prezent în sala de judecată la pronunțarea verdictului, alegând să rămână în celula sa din penitenciarul Middelburg. Anterior, el descrisese drept un adevărat calvar deplasările cu duba penitenciarului între închisoare și instanță.

Nu este singurul fotbalist celebru ajuns în lumea traficului de droguri

Cazul lui Ronnie Stam nu este unul izolat în fotbalul olandez, unde mai mulți foști jucători cunoscuți au fost condamnați în ultimii ani pentru infracțiuni legate de traficul de droguri sau spălarea banilor.

Unul dintre cele mai răsunătoare exemple este cel al lui Quincy Promes, fost jucător al lui Twente și internațional olandez, condamnat la șase ani de închisoare pentru implicarea în introducerea în Europa a 1.363 de kilograme de cocaină. Condamnarea sa a venit cu aproximativ un an și jumătate înaintea sentinței pronunțate în cazul lui Stam.

Un alt fost fotbalist al lui NAC Breda, David Mendes da Silva, a primit o pedeapsă de șapte ani de închisoare pentru importul a 179 de kilograme de cocaină, transportate în două operațiuni distincte, și pentru mituirea unui angajat din domeniul transporturilor maritime. Și în acest dosar, mesajele criptate au reprezentat o parte importantă a probelor.

În martie 2026, fostul jucător al lui Feyenoord, Romeo Castelen, a fost condamnat la 18 luni de închisoare și obligat să restituie două milioane de euro, după ce fusese prins pe aeroportul Schiphol din Amsterdam având asupra sa aproape 140.000 de euro în numerar. Castelen a susținut că intenționa să cumpere un ceas din China și că banii proveneau din veniturile sale, însă anchetatorii au considerat că suma ar fi urmat să fie folosită într-o operațiune de spălare de bani.

Legăturile dintre fotbal și criminalitatea organizată au fost asociate și cu episoade violente. În 2019, Kelvin Maynard, fost fundaș al echipelor Volendam și Royal Antwerp, a fost împușcat mortal, presupusul motiv fiind un conflict legat de 400 de kilograme de cocaină.

Cum ajung fotbaliștii în lumea interlopă. Explicațiile unui fost jucător olandez

Numărul cazurilor în care fotbaliști profesioniști au fost implicați în anchete privind criminalitatea organizată a provocat îngrijorare în Olanda, unde reprezentanții sportivilor și foștii anchetatori cer măsuri pentru prevenirea unor asemenea situații.

Evgeniy Levchenko, președintele sindicatului fotbaliștilor olandezi și fost mijlocaș la Groningen, a explicat că unii jucători sunt atrași treptat în activități ilegale prin intermediul unor persoane pe care le cunosc deja, fără să realizeze de la început consecințele gesturilor lor.

Potrivit acestuia, totul poate începe cu solicitări aparent nevinovate, precum împrumutarea unei mașini sau transportarea unor bunuri scumpe dintr-o țară în alta, în schimbul unor sume de bani. Ulterior, unii sportivi descoperă că au devenit parte a unor operațiuni ilegale din care le este foarte greu să se retragă.

Levchenko a subliniat însă că există și fotbaliști care aleg în mod conștient să intre în lumea infracțională, inclusiv prin investiții în droguri sau implicarea în trucarea meciurilor. Totodată, el a atras atenția că proveniența dintr-un mediu social defavorizat nu înseamnă automat că un sportiv va ajunge să comită infracțiuni.

Fostul detectiv din Amsterdam Arno van Leeuwen a cerut autorităților și Federației Olandeze de Fotbal să trateze cu mai multă seriozitate această problemă, considerând că nu mai poate fi vorba despre incidente izolate.

„Acestea nu mai sunt incidente izolate; începe să devină o problemă structurală. Atunci de ce cluburile și Federația Olandeză de Fotbal nu fac cu adevărat ceva pentru a preveni acest fenomen?”, a declarat fostul anchetator.

Prăbușirea unui campion. De la aplauzele suporterilor la viața din penitenciar

Povestea lui Ronnie Stam ilustrează contrastul dintre succesul sportiv și problemele care pot apărea după încheierea unei cariere profesioniste. Fundașul care intrase la opt ani în academia lui NAC Breda, devenise campion al Olandei cu Twente și făcuse parte din lotul câștigător al Cupei Angliei cu Wigan a ajuns să își petreacă anii de după retragere în mijlocul unor datorii, amenințări și anchete penale.

În timp ce Stam execută pedeapsa de șapte ani de închisoare, fratele său Rudi este în continuare prezentat ca fiind fugar în relatarea care documentează cazul. Pentru fostul fotbalist, gloria de pe teren a fost înlocuită de una dintre cele mai dure consecințe ale implicării în criminalitatea organizată, iar cazul său a devenit un exemplu al riscurilor pe care le pot ascunde dependența de jocuri de noroc, problemele financiare și apropierea de persoane implicate în activități ilegale.

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