Divorțul care l-a zguduit pe starul lui Manchester United! Fosta soție rupe tăcerea: „Parcă cineva îmi opera inima pe viu”

Au avut o poveste de dragoste începută în tinerețe, au ajuns în fața altarului și păreau să aibă toate motivele să fie fericiți, însă căsnicia fotbalistului Matthijs de Ligt cu frumoasa AnneKee Molenaar s-a destrămat după numai un an. Fostul fundaș al lui Ajax, Juventus și Bayern München, ajuns între timp la Manchester United, ar fi fost tot mai deranjat de preocupările spirituale ale soției sale, pasionată de cristale, tarot, alchimie și remedii florale. Acum, modelul olandez a decis să vorbească despre divorțul care i-a schimbat viața, mărturisind că suferința a fost atât de puternică încât a simțit-o fizic. În timp ce AnneKee încearcă să-și vindece rănile sufletești, fotbalistul pare să-și fi refăcut viața sentimentală alături de un alt model.

O iubire începută la Amsterdam și o căsnicie care s-a destrămat

Matthijs de Ligt, fundașul olandez al lui Manchester United, și AnneKee Molenaar au format vreme îndelungată unul dintre cuplurile cunoscute din fotbalul european, povestea lor de dragoste începând la Amsterdam, pe vremea când internaționalul batav făcea primii pași către celebritate în tricoul lui Ajax. Relația a continuat în anii în care fotbalistul a evoluat la Juventus și Bayern München, iar în 2023, după mai mulți ani petrecuți împreună, De Ligt a cerut-o în căsătorie.

Cei doi au făcut pasul cel mare, însă mariajul lor nu a rezistat decât aproximativ un an, despărțirea producându-se în 2025. Potrivit relatărilor din presa internațională, ruptura ar fi avut legătură inclusiv cu diferențele dintre stilurile lor de viață, în special cu interesul tot mai pronunțat al lui AnneKee pentru spiritualitate și practici alternative.

Modelul olandez, în vârstă de 26 de ani, este pasionat de cristale, cărți de tarot, remedii florale și alchimie, subiecte care ocupă un loc important pe pagina sa de Instagram și în activitatea profesională pe care și-a construit-o în afara lumii fotbalului. Surse citate de presa olandeză au susținut că fundașul ar fi devenit tot mai nemulțumit de această latură a vieții soției sale, însă AnneKee a respins ideea că despărțirea ar fi fost provocată de un eveniment dramatic.

AnneKee Molenaar, mărturisiri despre divorț

Într-un interviu acordat emisiunii RTL Boulevard, fosta soție a fotbalistului a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care a trecut după destrămarea căsniciei, descriind durerea despărțirii drept o experiență care i-a afectat nu doar echilibrul emoțional, ci și starea fizică.

„A fost un an greu. Un an cu foarte multe schimbări, dar și un an pentru care sunt foarte recunoscătoare. Este o schimbare bruscă, îți lipsește ceva și ești trist din cauza asta. Te doare. Eu chiar am trăit această durere ca pe ceva fizic. O durere fizică adevărată, care face parte din procesul de doliu”, a mărturisit AnneKee.

Modelul a recunoscut că vulnerabilitatea resimțită în urma despărțirii a fost atât de profundă, încât i-a fost greu să găsească o comparație suficient de puternică pentru a descrie ceea ce se petrecea în sufletul său.

„Era ca și cum aș fi fost supusă unei operații pe cord deschis, iar cineva ar fi suflat direct peste inima mea. Atât de fragilă și vulnerabilă mă simțeam. Zdrobită”, a explicat fosta soție a internaționalului olandez.

Cu toate acestea, AnneKee a insistat că relația lor nu s-a încheiat în urma unui scandal sau a unui episod dramatic, ci pentru că, la un moment dat, amândoi au realizat că sentimentele romantice care îi uniseră nu mai erau aceleași.

„Înțeleg că oamenii se gândesc că trebuie să se fi întâmplat ceva între noi. Nu-mi place să spun asta, dar pur și simplu nu este cazul. Am petrecut împreună niște ani minunați și, cu toate acestea, anul trecut am ajuns la concluzia că legătura romantică dintre noi nu mai există”, a declarat ea.

„Între mine și Matthijs există încă foarte multă iubire”

Deși divorțul a reprezentat una dintre cele mai dureroase experiențe ale vieții sale, AnneKee Molenaar a surprins prin felul în care vorbește despre fostul soț, fără reproșuri publice și fără să transforme despărțirea într-un război al declarațiilor.

Tânăra susține că sentimentele de afecțiune și respect nu au dispărut, chiar dacă relația lor de cuplu s-a încheiat, iar decizia de a merge pe drumuri separate a fost, în cele din urmă, o dovadă de maturitate.

„Între mine și Matthijs există foarte multă iubire. Chiar există foarte multă iubire. Cred că cel mai frumos gest de iubire pe care l-am făcut a fost să ne spunem unul altuia: tu mergi pe drumul tău, iar eu merg pe al meu”, a explicat AnneKee.

Declarațiile sale oferă o perspectivă diferită asupra unui divorț intens comentat în presa mondenă, în condițiile în care, la momentul despărțirii, circulaseră numeroase informații despre presupusele tensiuni dintre cei doi.

Cristalele, tarotul și alchimia, în centrul despărțirii

Unul dintre aspectele care au atras cel mai mult atenția presei a fost pasiunea fostei soții a lui De Ligt pentru spiritualitate, considerată de unele publicații drept o posibilă sursă a neînțelegerilor din căsnicie.

AnneKee este interesată de cristale, tarot, remedii florale și alchimie, iar această preocupare nu se limitează la postările de pe rețelele sociale, deoarece tânăra și-a dezvoltat inclusiv propria afacere, intitulată „Alchemia”.

Denumirea provine din termenul folosit în italiană și poloneză pentru alchimie, o practică veche asociată cu încercarea de a transforma metalele obișnuite în aur și cu căutarea legendarului elixir al vieții.

Potrivit publicației olandeze DenD și informațiilor atribuite platformei Realityfbi, fotbalistul ar fi devenit tot mai iritat de conținutul spiritual promovat de soția sa, pe care sursele respective l-au descris drept exagerat. Aceste afirmații au rămas însă la nivelul relatărilor din presă, iar AnneKee nu a confirmat că preocupările sale spirituale ar fi reprezentat motivul divorțului.

Nunta din Italia, anulată în ultimul moment. Vacanțele separate au alimentat zvonurile

Înainte ca despărțirea să devină publică, Matthijs de Ligt și AnneKee Molenaar ar fi avut planuri pentru o petrecere de nuntă spectaculoasă în Italia, unde urmau să sărbătorească alături de familie și prieteni.

Evenimentul, programat pentru vara anului 2025, ar fi fost însă anulat în ultimul moment, iar apariția informațiilor despre vacanțele separate ale celor doi a alimentat speculațiile privind problemele din căsnicie.

Presa olandeză a relatat că De Ligt ar fi plecat singur în Ibiza, unde ar fi petrecut aproximativ o săptămână, înainte de a călători în Barbados fără AnneKee.

„Anterior se vorbea despre faptul că aveau nevoie de puțin timp pentru ei și că urmau să plece separat în vacanță, însă acum se pare că totul s-a terminat definitiv”, relata publicația DenD, citată prin intermediul Realityfbi.

În cele din urmă, informațiile despre ruptura dintre cei doi s-au confirmat, iar căsnicia lor s-a încheiat după aproximativ un an, în ciuda relației de lungă durată care îi legase înainte de căsătorie.

De Ligt și-ar fi refăcut viața alături de modelul Amber Yuusef

În timp ce AnneKee a ales să vorbească public despre procesul de vindecare emoțională, Matthijs de Ligt pare să fi început un nou capitol în viața sentimentală, presa internațională relatând că fundașul s-a apropiat de modelul olandez Amber Yuusef.

În vara anului 2026, cei doi au fost surprinși sărutându-se în timpul unei vacanțe în Ibiza, imaginile alimentând informațiile despre o nouă relație a fotbalistului.

Pe plan profesional, De Ligt traversează, de asemenea, o perioadă dificilă, fiind afectat de o accidentare la spate care l-a ținut departe de teren o perioadă îndelungată, de aproape un an, potrivit relatării publicate de 7M Sport.

În timp ce internaționalul olandez încearcă să revină la forma sportivă care l-a consacrat și să-și reconstruiască viața personală, AnneKee Molenaar spune că a învățat să accepte despărțirea fără să nege anii frumoși petrecuți împreună. Pentru fosta soție a starului de la Manchester United, divorțul a fost o experiență devastatoare, dar și momentul în care a înțeles că uneori iubirea nu este suficientă pentru ca doi oameni să rămână împreună.

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