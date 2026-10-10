A lăsat fotbalul pentru o pasiune secretă și nu regretă nimic! Ce a ajuns să facă fostul căpitan de la Ajax

A crescut alături de fotbaliști care astăzi joacă în Premier League, a purtat banderola de căpitan la academia lui Ajax Amsterdam și părea să aibă în față o carieră promițătoare, însă destinul său a luat o întorsătură spectaculoasă. Elikia Mbinga, cunoscut acum sub numele de scenă ELIKIA, a renunțat la fotbalul profesionist la numai 21 de ani pentru a-și încerca norocul în industria muzicală. Fostul coleg al lui Jurrien Timber, Ryan Gravenberch și Brian Brobbey a ales ritmurile afrobeats în locul stadioanelor, iar decizia sa începe să dea roade: la 25 de ani, artistul a depășit 30 de milioane de ascultări pe platformele de streaming și atrage aproximativ 430.000 de ascultători lunar, potrivit unui interviu acordat publicației GOAL.

A fost căpitan la Ajax și a crescut alături de viitoarele vedete din Premier League

Puțini dintre copiii care intră în academiile marilor cluburi europene ajung să joace fotbal la cel mai înalt nivel, iar concurența este atât de puternică, încât talentul nu reprezintă întotdeauna o garanție a succesului. Potrivit estimărilor prezentate de GOAL, mai puțin de cinci procente dintre jucătorii academiilor reușesc să atingă nivelul de elită, în timp ce ceilalți sunt nevoiți să își găsească un alt drum.

Elikia Mbinga a cunoscut această realitate încă din adolescență, după ce în 2014 a plecat de la PEC Zwolle, clubul din orașul său natal, pentru a se alătura academiei lui Ajax Amsterdam, una dintre cele mai cunoscute școli de fotbal din lume.

Timp de patru ani, mijlocașul ofensiv a evoluat într-un mediu extrem de competitiv și a ajuns chiar căpitanul unei echipe Under-16 din care făceau parte Jurrien și Quinten Timber, Ryan Gravenberch și Brian Brobbey.

Foștii săi colegi au ajuns ulterior în Premier League, la Arsenal, Crystal Palace, Liverpool și Sunderland, în timp ce Mbinga avea să aleagă o carieră complet diferită.

Într-un interviu acordat publicației GOAL, artistul a explicat cât de mari erau așteptările la Ajax, chiar și pentru fotbaliștii aflați la început de drum.

„Bineînțeles că se cere foarte mult de la tine. La antrenamente și în toate celelalte activități, antrenorii sunt foarte stricți. Își doresc întotdeauna un nivel de Liga Campionilor. Cred că este un lucru bun, pentru că îți formează mentalitatea și rezistența. Indiferent de situație, dacă joci pentru Ajax, trebuie să câștigi întotdeauna”, a povestit ELIKIA.

Fostul fotbalist își amintește că echipele de juniori ale clubului olandez participau la turnee împotriva unor adversari precum Barcelona și Bayern München, iar victoria era așteptată indiferent de numele sau valoarea adversarului.

„Mergi la turnee și joci împotriva Barcelonei, a lui Bayern și a celor mai incredibile academii, iar ei se așteaptă să dai tot ce ai mai bun, dar se așteaptă și să câștigi. Există această presiune, iar ea te modelează într-un anumit fel”, a explicat artistul.

Ce spune despre frații Timber, Gravenberch și Brobbey. „Erau ca niște mașini”

Deși erau foarte tineri atunci când au început să joace împreună, Elikia Mbinga susține că talentul unor dintre foștii săi colegi era imposibil de trecut cu vederea.

Frații Jurrien și Quinten Timber au ajuns la academia lui Ajax în aceeași perioadă cu el, iar calitățile lor fizice și modul în care se deplasau pe teren i-au atras atenția încă de la primele antrenamente.

„Ceea ce îmi amintesc și acum este că, din prima clipă în care i-am întâlnit pe frații Timber pe teren, erau ca niște mașini. Chiar și atunci când erau atât de mici, erau construiți ca niște mașini. Aveau un mod foarte distinct de a se mișca, iar mersul lor era foarte diferit”, a declarat ELIKIA.

Artistul are amintiri la fel de puternice și despre Ryan Gravenberch, pe care îl considera un fotbalist cu o tehnică ieșită din comun, dar și despre Brian Brobbey, a cărui forță fizică impresiona încă din copilărie.

„La fel era și Ryan Gravenberch. Calitățile sale tehnice erau extraordinare. Era uimitor. În cazul lui Brian Brobbey, era vorba despre forța extremă pe care o vedeți și acum în Premier League. Oamenii încă vorbesc despre asta și spun că Brian Brobbey este o bestie, dar lucrurile acestea se vedeau încă de când era foarte tânăr”, a povestit fostul mijlocaș.

Potrivit acestuia, succesul foștilor colegi nu se explică exclusiv prin talent, ci și prin capacitatea lor de a depăși accidentările, criticile și momentele în care cariera nu evoluează conform așteptărilor.

El a oferit exemplul lui Ryan Gravenberch, care a întâmpinat dificultăți după transferul la Bayern München, dar și-a regăsit forma și locul în echipă după mutarea la Liverpool.

În cazul lui Jurrien Timber, accidentarea suferită la Arsenal a reprezentat un obstacol important, însă revenirea sa i-a demonstrat fostului coleg cât de puternică este mentalitatea fotbaliștilor formați la Ajax.

De ce a plecat de la Ajax la numai 17 ani

În 2018, după patru ani petrecuți în academia clubului olandez, Elikia Mbinga a fost nevoit să își regândească viitorul, deoarece schimbarea antrenorului de la categoria Under-17 i-a afectat perspectivele de dezvoltare.

Până atunci, tânărul mijlocaș fusese apreciat pentru calitățile tehnice și pentru comportamentul său, însă concurența pe postul pe care evolua era extrem de puternică.

„Eram foarte bun din punct de vedere tehnic și aveam un talent mare. În afara terenului făceam, de asemenea, lucrurile corect. De aceea m-au făcut căpitan. Este un lucru foarte pozitiv atunci când privesc în urmă”, a explicat artistul.

Mbinga a recunoscut că printre principalii săi concurenți pentru un loc în echipă se numărau Ryan Gravenberch, Kenneth Taylor și Quinten Timber, fotbaliști care aveau să își continue ascensiunea în fotbalul profesionist.

„Motivul pentru care am plecat de la Ajax a fost concurența foarte mare. Jucam la mijlocul terenului. Principalul meu concurent era Ryan Gravenberch, dar nu numai el, ci și Kenneth Taylor și, la vremea respectivă, Quinten Timber, pentru că și ei jucau pe postul meu. Nu îmi este rușine că am făcut tot ce am putut. Concurența era foarte puternică”, a mărturisit ELIKIA.

Schimbarea antrenorului a cântărit decisiv în hotărârea sa, deoarece noul tehnician considera că alți jucători aveau perspective mai bune.

„După al patrulea an a venit un alt antrenor, iar acesta nu prea vedea potențial în mine, ci în alți jucători. Și asta este foarte important în fotbal: într-un sezon antrenorul crede în tine, iar în sezonul următor vine altul care nu mai crede. Așa a fost și în cazul meu. Noul antrenor nu mă vedea în planurile sale, așa că a trebuit să iau o decizie: vreau să rămân sau vreau să plec și să mă dezvolt? Am ales să plec”, a povestit el.

A avut oportunitatea să ajungă la Juventus și Bayer Leverkusen, dar a ales să se întoarcă acasă

Plecarea de la Ajax nu a însemnat că Elikia Mbinga nu mai avea perspective în fotbal, deoarece tânărul a avut posibilitatea să se alăture academiilor unor cluburi europene importante, printre care Juventus și Bayer Leverkusen.

Cu toate acestea, a decis să revină în orașul natal Zwolle, unde putea locui din nou aproape de familie și își putea continua dezvoltarea într-un mediu familiar.

„Voiam să mă întorc să locuiesc acasă, pentru că în Amsterdam stăteam la o familie-gazdă. A fost o experiență extraordinară, dar când ești încă tânăr, îți dorești să te întorci acasă, mai ales când lucrurile nu merg foarte bine. Aveam nevoie de acel mediu”, a explicat artistul.

Mbinga a revenit la PEC Zwolle și a avansat treptat prin echipele clubului, reușind să ajungă în apropierea primei echipe.

În sezonul 2021–2022, a avut parte de un moment simbolic, deoarece și-a făcut debutul împotriva fostului său club, Ajax Amsterdam, intrând de pe banca de rezerve pentru aproximativ 22 de minute.

Deși părea că drumul său în fotbal începe să se stabilizeze, tânărul avea deja în minte o altă pasiune, care devenea din ce în ce mai importantă.

La 21 de ani a rupt contractul și a ales muzica

Muzica făcuse parte din viața lui Elikia Mbinga încă din copilărie, însă fotbalul fusese întotdeauna principala sa preocupare, iar programul zilnic era construit aproape exclusiv în jurul antrenamentelor și competițiilor.

În timp, pasiunea pentru muzică a crescut atât de mult, încât tânărul a ajuns în fața unei alegeri dificile: să continue să investească într-o carieră sportivă sau să încerce să construiască ceva complet nou.

„Muzica a fost prezentă în viața mea dintotdeauna. A fost mereu o pasiune, dar fotbalul era pasiunea cea mai mare. În fiecare zi era vorba despre fotbal. Eram concentrat să reușesc în fotbal”, a povestit el.

Artistul a continuat:

„La un moment dat, pasiunea pentru muzică a crescut foarte mult. A devenit atât de importantă, încât a trebuit să aleg ce vreau să fac cu viața mea. Eram într-o poziție oarecum privilegiată, pentru că aveam talent la fotbal, dar puteam și să cânt, să compun melodii și să fac toate aceste lucruri. În acel moment, totul ținea de ceea ce crezi. Ai suficientă încredere?”

La începutul anului 2023, când avea numai 21 de ani, Mbinga a luat decizia radicală de a-și rezilia contractul cu PEC Zwolle, care evolua atunci în liga a doua olandeză, pentru a se dedica muzicii afrobeats.

Tânărul artist, care are origini olandeze, congoleze și nigeriene, nu dispunea de resurse financiare importante și nici de infrastructura necesară pentru a începe imediat o carieră muzicală.

A investit în propriul studio și în echipamente de înregistrare, pornind practic de la zero.

„Când am făcut această schimbare, nu aveam nici măcar o melodie. Nu aveam nici studio. Nu aveam nimic. Exista doar această convingere și această viziune. De acolo mi-am construit studioul, am făcut prima melodie și am continuat să merg înainte”, a declarat ELIKIA.

A continuat să joace fotbal la nivel de amatori, pentru VVOG, un club aflat în apropierea orașului său natal, până în vara anului 2026, însă prioritatea sa devenise deja industria muzicală.

De la fotbalist la artist cu peste 30 de milioane de ascultări

La aproximativ trei ani și jumătate de la schimbarea radicală de carieră, Elikia Mbinga a reușit să obțină rezultate remarcabile în industria muzicală.

Sub numele de scenă ELIKIA, fostul fotbalist a acumulat peste 30 de milioane de ascultări pe platformele de streaming și a construit o comunitate de aproximativ 430.000 de ascultători lunari.

Piesele „Mentality” și „Bring No Wahala” se numără printre lansările sale de succes, iar artistul a început să susțină concerte în fața unor publicuri numeroase.

În ciuda schimbării de direcție, fotbalul continuă să joace un rol important în identitatea sa artistică, iar influențele sportului pot fi descoperite atât în versuri, cât și în modul în care își construiește proiectele muzicale.

ELIKIA folosește referințe la fotbaliști precum Aurélien Tchouaméni și Jude Bellingham, iar expresii legate de goluri, joc și competiție apar în compozițiile sale.

„A fost foarte greu să iau această decizie, pentru că îmi petrecusem întreaga viață în fotbal. Toată copilăria mea a însemnat fotbal, antrenamente în fiecare zi. Să treci apoi la muzică și să renunți pur și simplu la fotbalul profesionist este, bineînțeles, foarte greu”, a mărturisit artistul.

Cu toate acestea, fostul jucător consideră că experiențele trăite în academiile de fotbal îl ajută să facă față presiunii și provocărilor din industria muzicală.

„Poate că eu am părăsit fotbalul profesionist, dar fotbalul profesionist nu mă părăsește niciodată. Așa simt și cred că acest lucru se aude în muzica mea. Încerc să introduc în piesele mele lucrurile pe care le-am trăit și cele care mă inspiră”, a explicat ELIKIA.

Un album cu 11 melodii, inspirat de o echipă de fotbal

Legătura dintre cele două pasiuni ale artistului va deveni și mai evidentă în noiembrie 2026, când ELIKIA intenționează să lanseze primul său album.

Proiectul va cuprinde 11 melodii, un număr ales pentru a reflecta structura unei echipe de fotbal, în care fiecare jucător are un rol bine definit.

„Încep să existe tot mai multe lucruri legate de povestea mea din fotbal. Poate sunt conexiunile, poate sunt melodiile. Dar acum, cu albumul care apare în noiembrie, am acest proiect cu 11 piese. Este ca un prim unsprezece. Funcționează puțin ca o echipă de fotbal. Sunt 11 melodii și 11 jucători. Fiecare are propriul rol și propria poziție, iar la fel se întâmplă și cu albumul”, a explicat artistul.

Înaintea lansării albumului, ELIKIA a programat pentru vineri, 9 octombrie 2026, apariția noului single „Baller”.

Nu îi invidiază pe foștii colegi care au ajuns în Premier League

Privind în urmă, Elikia Mbinga susține că nu regretă decizia de a părăsi fotbalul profesionist, chiar dacă unii dintre foștii săi colegi au ajuns să evolueze pentru cluburi importante și pentru echipa națională a Olandei.

Artistul spune că urmărește cu plăcere performanțele lui Jurrien și Quinten Timber, Ryan Gravenberch și Brian Brobbey, deoarece știe cât de mult au muncit pentru a ajunge la cel mai înalt nivel.

„Pentru mine nu este dificil, pentru că am mentalitatea că fiecare are propriul drum. Fiecare are propria cale. Sunt foarte mândru de băieții aceștia, pentru că îmi face plăcere să-i urmăresc, dar știu și prin ce au trecut. Au avut multe momente dificile și au muncit foarte mult. Au un talent uriaș, iar când îi văd la cel mai înalt nivel, sunt foarte mândru de ei”, a declarat ELIKIA.

În timpul unei vizite la Londra, artistul a dezvăluit că fusese invitat să îi urmărească pe Jurrien și Quinten Timber în meciurile disputate pentru Arsenal și Crystal Palace.

Pentru el, succesul foștilor colegi reprezintă o bucurie, nu un motiv de frustrare, deoarece este convins că fiecare persoană își poate găsi propriul drum spre împlinire.

„Înțeleg că este foarte greu să faci această tranziție, dar pentru mine nu exista numai fotbalul. Exista și muzica. Datorită experiențelor pe care le-am avut, indiferent că a fost vorba despre un antrenor sau despre o accidentare, trebuie să iei aceste decizii, pentru că eu cred că fiecare are propriul drum și poate ajunge să realizeze lucruri mărețe. Cred cu adevărat că voi realiza lucruri mărețe în muzică”, a explicat artistul.

Fostul fotbalist consideră că plecarea de la Ajax și dificultățile întâmpinate ulterior i-au oferit o poveste personală pe care astăzi o poate transforma în muzică și o poate împărtăși publicului.

„Nu privesc niciodată în urmă spunându-mi că, dacă antrenorul ar fi făcut un lucru sau altul, viața mea ar fi fost diferită. Pentru mine a fost foarte important să trec prin toate acestea, pentru că acum am o poveste cu adevărat unică în muzica mea. Acum pot să le povestesc oamenilor despre asta și să le împărtășesc experiențele mele. Cred că este ceva foarte special. Dacă nu aș fi trecut prin toate acestea, nu aș fi putut vorbi despre această poveste ca artist. Pentru mine, lucrurile s-au întâmplat exact așa cum trebuiau să se întâmple. Aceasta este povestea mea”, a încheiat fostul fotbalist.

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