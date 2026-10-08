Lionel Messi și-a luat adio în lacrimi de la Argentina! Gol, două pase decisive și 85.000 de oameni în picioare la ultimul său meci

Lionel Messi și-a încheiat extraordinara carieră de 21 de ani la naționala Argentinei cu o ultimă demonstrație de clasă și o seară încărcată de emoție la Buenos Aires. La 39 de ani, căpitanul Argentinei a marcat un gol și a oferit două pase decisive în victoria cu 3-0 împotriva Beninului, disputată în fața a peste 85.000 de spectatori pe Monumental. La final, Messi nu și-a mai putut stăpâni lacrimile și a recunoscut că despărțirea de tricoul pe care l-a purtat mai bine de două decenii îl va durea enorm.

Ultimul meci al lui Lionel Messi pentru Argentina

Potrivit Al Jazeera, Marți seară, Monumentalul din Buenos Aires nu a găzduit doar un meci amical între Argentina și Benin, ci o adevărată sărbătoare națională dedicată celui mai titrat fotbalist din istoria naționalei Argentinei.

Lionel Messi a intrat pentru ultima dată pe teren în tricoul alb-albastru, după o carieră internațională întinsă pe 21 de ani. Peste 85.000 de suporteri au umplut stadionul, iar atmosfera a transformat partida într-un spectacol dedicat căpitanului care a condus Argentina către cele mai mari trofee.

În Buenos Aires, mai multe obiective ale orașului au fost iluminate în culorile Argentinei, iar focurile de artificii au luminat cerul deasupra stadionului în timp ce tribunele cântau imnul național.

Un tricou uriaș cu numărul 10 și mesajul „Gracias” a apărut la Rosario

Omagiile pentru Messi începuseră cu câteva ore înaintea partidei și ajunseseră până în Rosario, orașul său natal. La Monumentul Național al Drapelului a fost desfășurat un tricou uriaș cu numărul 10 și mesajul „Gracias”, adică „Mulțumim”.

Drumul autocarului Argentinei de la baza de pregătire care îi poartă numele până la stadion a fost mărginit de mii de oameni. Messi, vizibil copleșit de ceea ce se întâmpla în jurul său, și-a șters lacrimile în timp ce privea mulțimea venită să îl salute pentru ultima dată ca jucător al naționalei.

În tribune s-a aflat și familia sa, alături de unii dintre fotbaliștii care au câștigat pentru Argentina Cupele Mondiale din 1978, 1986 și 2022.

Lionel Messi, în lacrimi: „E greu să vorbesc”

La capătul serii, Messi a vorbit despre emoțiile despărțirii și despre mândria pe care a simțit-o de-a lungul celor peste două decenii în care a reprezentat Argentina. Primul său gând s-a îndreptat către tatăl său, despre care sursa relatează că a murit recent.

„E greu să vorbesc. Sunt foarte multe emoții, foarte multe lucruri care îmi trec prin minte. Primul lucru la care mă gândesc este bătrânul meu”, a spus Messi.

Pentru fotbalist, tricoul Argentinei a reprezentat mult mai mult decât o simplă etapă a carierei sale.

„A fost o sursă uriașă de mândrie pentru mine să port acest tricou în tot acest timp, mai bine de 20 de ani. Faptul că nu voi mai veni mă va durea foarte tare. Jur că mi-ar plăcea să continui să vin toată viața, pentru că să joci pentru Argentina este cel mai frumos lucru care ți se poate întâmpla.”

Căpitanul Beninului a rămas fără cuvinte în fața lui Messi

Emoțiile au continuat chiar înaintea fluierului de start. În timpul salutului dintre cele două echipe, căpitanul Beninului i-a oferit lui Messi un cadou și o scrisoare, iar momentul l-a lăsat aproape fără cuvinte în fața legendarului număr 10.

Prima repriză s-a încheiat fără gol, însă după pauză Messi a decis să transforme ultimul său meci pentru Argentina într-o reprezentație pe măsura carierei sale.

Messi a oferit două pase decisive în ultimul său meci

Prima lovitură a Argentinei a venit după o pasă decisivă oferită de Messi pentru Nicolas Otamendi, care a înscris golul de 1-0. Momentul a avut o încărcătură aparte, pentru că Otamendi își încheia la rândul său cariera internațională.

Cei doi au petrecut 17 ani împreună la naționala Argentinei și au participat la patru ediții ale Cupei Mondiale. Astfel, ultimul meci al celor doi veterani a oferit și unul dintre momentele simbolice ale serii.

Messi nu s-a oprit însă aici. Căpitanul Argentinei i-a oferit apoi pasa decisivă lui Nico Paz, unul dintre fotbaliștii considerați posibili moștenitori ai celebrului tricou cu numărul 10, iar acesta a înscris pentru 2-0.

Final ca în povești: Messi a marcat golul de 3-0

Ultimul capitol nu putea fi scris fără un gol al lui Lionel Messi. Argentinianul a transformat o lovitură de pedeapsă și a stabilit scorul final, 3-0, declanșând din nou scandările „Messi, Messi” în tribunele Monumentalului.

A fost golul cu numărul 126 marcat de Messi pentru naționala Argentinei și, totodată, ultimul dintr-o carieră internațională care a traversat mai bine de două decenii.

La fluierul final, coechipierii, adversarii și arbitrul s-au strâns în jurul lui pentru a-l îmbrățișa. Deasupra stadionului a urmat un spectacol cu drone, iar cântăreața argentiniană Soledad Pastorutti, cunoscută drept „La Sole”, a interpretat piesa „Brindis” în cadrul omagiului dedicat lui Messi și drumului său alături de națională.

Messi pleacă după 208 meciuri și 126 de goluri pentru Argentina

Lionel Messi își încheie cariera internațională ca fotbalistul cu cele mai multe selecții din istoria Argentinei, 208, și ca golgheterul all-time al naționalei, cu 126 de goluri.

Drumul său nu a fost însă lipsit de momente dificile. Ani la rând, Messi a fost așteptat să reproducă alături de Argentina performanțele extraordinare obținute la nivel de club, iar dezamăgirile din marile competiții au pus o presiune uriașă asupra sa.

Finalul poveștii a schimbat însă totul. Messi a reușit să transforme anii de frustrare într-o perioadă de triumf, cucerind alături de Argentina Copa America și, mai presus de toate, Cupa Mondială.

Dacă timp de ani întregi Argentina i-a cerut lui Lionel Messi să îi aducă trofee, la ultimul său meci nu i-a mai cerut nimic. Peste 85.000 de oameni au venit pe Monumental pentru un singur mesaj: „Gracias, Messi”.

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