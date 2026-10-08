Lionel Messi și-a luat adio în lacrimi de la Argentina! Gol, două pase decisive și 85.000 de oameni în picioare la ultimul său meci

Lionel Messi și-a luat adio în lacrimi de la Argentina! Gol, două pase decisive și 85.000 de oameni în picioare la ultimul său meci
Galerie Foto 5
85.000 de oameni l-au aclamat pe Messi, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Lionel Messi și-a încheiat extraordinara carieră de 21 de ani la naționala Argentinei cu o ultimă demonstrație de clasă și o seară încărcată de emoție la Buenos Aires. La 39 de ani, căpitanul Argentinei a marcat un gol și a oferit două pase decisive în victoria cu 3-0 împotriva Beninului, disputată în fața a peste 85.000 de spectatori pe Monumental. La final, Messi nu și-a mai putut stăpâni lacrimile și a recunoscut că despărțirea de tricoul pe care l-a purtat mai bine de două decenii îl va durea enorm.

Ultimul meci al lui Lionel Messi pentru Argentina

Potrivit Al Jazeera, Marți seară, Monumentalul din Buenos Aires nu a găzduit doar un meci amical între Argentina și Benin, ci o adevărată sărbătoare națională dedicată celui mai titrat fotbalist din istoria naționalei Argentinei.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Lionel Messi a intrat pentru ultima dată pe teren în tricoul alb-albastru, după o carieră internațională întinsă pe 21 de ani. Peste 85.000 de suporteri au umplut stadionul, iar atmosfera a transformat partida într-un spectacol dedicat căpitanului care a condus Argentina către cele mai mari trofee.

În Buenos Aires, mai multe obiective ale orașului au fost iluminate în culorile Argentinei, iar focurile de artificii au luminat cerul deasupra stadionului în timp ce tribunele cântau imnul național.

Lionel Messi la meciul de retragere, sursa-profimedia.ro

Un tricou uriaș cu numărul 10 și mesajul „Gracias” a apărut la Rosario

Omagiile pentru Messi începuseră cu câteva ore înaintea partidei și ajunseseră până în Rosario, orașul său natal. La Monumentul Național al Drapelului a fost desfășurat un tricou uriaș cu numărul 10 și mesajul „Gracias”, adică „Mulțumim”.

Drumul autocarului Argentinei de la baza de pregătire care îi poartă numele până la stadion a fost mărginit de mii de oameni. Messi, vizibil copleșit de ceea ce se întâmpla în jurul său, și-a șters lacrimile în timp ce privea mulțimea venită să îl salute pentru ultima dată ca jucător al naționalei.

În tribune s-a aflat și familia sa, alături de unii dintre fotbaliștii care au câștigat pentru Argentina Cupele Mondiale din 1978, 1986 și 2022.

Lionel Messi, în lacrimi: „E greu să vorbesc”

La capătul serii, Messi a vorbit despre emoțiile despărțirii și despre mândria pe care a simțit-o de-a lungul celor peste două decenii în care a reprezentat Argentina. Primul său gând s-a îndreptat către tatăl său, despre care sursa relatează că a murit recent.

„E greu să vorbesc. Sunt foarte multe emoții, foarte multe lucruri care îmi trec prin minte. Primul lucru la care mă gândesc este bătrânul meu”, a spus Messi.

Pentru fotbalist, tricoul Argentinei a reprezentat mult mai mult decât o simplă etapă a carierei sale.

„A fost o sursă uriașă de mândrie pentru mine să port acest tricou în tot acest timp, mai bine de 20 de ani. Faptul că nu voi mai veni mă va durea foarte tare. Jur că mi-ar plăcea să continui să vin toată viața, pentru că să joci pentru Argentina este cel mai frumos lucru care ți se poate întâmpla.”

Căpitanul Beninului a rămas fără cuvinte în fața lui Messi

Emoțiile au continuat chiar înaintea fluierului de start. În timpul salutului dintre cele două echipe, căpitanul Beninului i-a oferit lui Messi un cadou și o scrisoare, iar momentul l-a lăsat aproape fără cuvinte în fața legendarului număr 10.

Prima repriză s-a încheiat fără gol, însă după pauză Messi a decis să transforme ultimul său meci pentru Argentina într-o reprezentație pe măsura carierei sale.

Messi a oferit două pase decisive în ultimul său meci

Prima lovitură a Argentinei a venit după o pasă decisivă oferită de Messi pentru Nicolas Otamendi, care a înscris golul de 1-0. Momentul a avut o încărcătură aparte, pentru că Otamendi își încheia la rândul său cariera internațională.

Cei doi au petrecut 17 ani împreună la naționala Argentinei și au participat la patru ediții ale Cupei Mondiale. Astfel, ultimul meci al celor doi veterani a oferit și unul dintre momentele simbolice ale serii.

Messi nu s-a oprit însă aici. Căpitanul Argentinei i-a oferit apoi pasa decisivă lui Nico Paz, unul dintre fotbaliștii considerați posibili moștenitori ai celebrului tricou cu numărul 10, iar acesta a înscris pentru 2-0.

Final ca în povești: Messi a marcat golul de 3-0

Ultimul capitol nu putea fi scris fără un gol al lui Lionel Messi. Argentinianul a transformat o lovitură de pedeapsă și a stabilit scorul final, 3-0, declanșând din nou scandările „Messi, Messi” în tribunele Monumentalului.

A fost golul cu numărul 126 marcat de Messi pentru naționala Argentinei și, totodată, ultimul dintr-o carieră internațională care a traversat mai bine de două decenii.

La fluierul final, coechipierii, adversarii și arbitrul s-au strâns în jurul lui pentru a-l îmbrățișa. Deasupra stadionului a urmat un spectacol cu drone, iar cântăreața argentiniană Soledad Pastorutti, cunoscută drept „La Sole”, a interpretat piesa „Brindis” în cadrul omagiului dedicat lui Messi și drumului său alături de națională.

Messi pleacă după 208 meciuri și 126 de goluri pentru Argentina

Lionel Messi își încheie cariera internațională ca fotbalistul cu cele mai multe selecții din istoria Argentinei, 208, și ca golgheterul all-time al naționalei, cu 126 de goluri.

Drumul său nu a fost însă lipsit de momente dificile. Ani la rând, Messi a fost așteptat să reproducă alături de Argentina performanțele extraordinare obținute la nivel de club, iar dezamăgirile din marile competiții au pus o presiune uriașă asupra sa.

Finalul poveștii a schimbat însă totul. Messi a reușit să transforme anii de frustrare într-o perioadă de triumf, cucerind alături de Argentina Copa America și, mai presus de toate, Cupa Mondială.

Dacă timp de ani întregi Argentina i-a cerut lui Lionel Messi să îi aducă trofee, la ultimul său meci nu i-a mai cerut nimic. Peste 85.000 de oameni au venit pe Monumental pentru un singur mesaj: „Gracias, Messi”.

CITEȘTE ȘI: Fiul lui David Beckham își face propriul imperiu! Romeo a renunțat la cariera de fotbalist și atacă o industrie de miliarde

De la blocurile sovietice din Tbilisi, direct în cursa pentru Balonul de Aur! Ascensiunea nebună a lui Kvaratskhelia

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Răzvan Lucescu, în doliu după moartea nașului său! Fostul internațional Ilie Datcu s-a stins din viață
Răzvan Lucescu, în doliu după moartea nașului său! Fostul internațional Ilie Datcu s-a stins din viață
Doliu în lumea fotbalului! Marian Predică a murit la 47 de ani
Doliu în lumea fotbalului! Marian Predică a murit la 47 de ani
Gică Hagi a spus dacă pleacă de la națională după meciul cu Suedia: „Când o să simt asta, mă las”
Gică Hagi a spus dacă pleacă de la națională după meciul cu Suedia: „Când o să simt asta, mă las”
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Juri Cisotti, în premieră în fața fanilor roș-albaștri: ce spune despre Reghecampf și care e anunțul de zile mari al mijlocașului
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Juri Cisotti, în premieră în fața fanilor roș-albaștri: ce spune despre Reghecampf și care e anunțul de zile mari al mijlocașului
Florin Răducioiu s-a căsătorit cu Andreea. De ce au amânat nunta cu aproape un an
Florin Răducioiu s-a căsătorit cu Andreea. De ce au amânat nunta cu aproape un an
DETALII-ȘOC ale arestării lui Georgescu: apeluri cu omul pe care „nu-l cunoaște”, banii trimiși de socru
Mediafax
DETALII-ȘOC ale arestării lui Georgescu: apeluri cu omul pe care „nu-l cunoaște”, banii trimiși de socru
„Trăsniți în NATO” ar putea reveni cu Radu Miruță în rol principal: pistoale blocate, fasole cu ciolan și un ministru care se îmbracă de iarnă la 27 de grade Celsius
Gandul.ro
„Trăsniți în NATO” ar putea reveni cu Radu Miruță în rol principal: pistoale blocate, fasole cu ciolan și un ministru care se îmbracă de iarnă la 27 de grade Celsius
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
Prosport.ro
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
Apartamentul de 95.000 de euro într-un „bloc comunist” din Capitală i-a uimit pe străini. „Poate ar trebui să mă mut în România”
Adevarul
Apartamentul de 95.000 de euro într-un „bloc comunist” din Capitală i-a uimit pe străini. „Poate ar trebui să mă mut în România”
Supraviețuitoarea injecției letale, Christa Pike, a fost la un pas de a fi deconectată de la aparate. Primele cuvinte ale condamnatei
Digi24
Supraviețuitoarea injecției letale, Christa Pike, a fost la un pas de a fi deconectată de la aparate. Primele cuvinte ale condamnatei
Viitorul muncii, prezis de fondatorul Amazon: trei zile pe săptămână și un singur salariu pentru întreaga familie
Mediafax
Viitorul muncii, prezis de fondatorul Amazon: trei zile pe săptămână și un singur salariu pentru întreaga familie
Vedeta a împlinit 60 de ani și a sărbătorit într-un mod neașteptat: s-a scăldat goală în ocean. „60 și recunoscătoare”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedeta a împlinit 60 de ani și a sărbătorit într-un mod neașteptat: s-a scăldat goală în ocean. „60 și recunoscătoare”
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ben Affleck, adevărul despre scena în care a apărut complet dezbrăcat în „Fata dispărută”: „Nu am purtat proteză”
Click.ro
Ben Affleck, adevărul despre scena în care a apărut complet dezbrăcat în „Fata dispărută”: „Nu am purtat proteză”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Donald Trump, întrerupt de protestatari în timpul unui discurs în Texas. Reacția președintelui: „Plecați dracului de aici!”
Digi24
Donald Trump, întrerupt de protestatari în timpul unui discurs în Texas. Reacția președintelui: „Plecați dracului de aici!”
Dacia ar putea ajuta Armata Română să producă o dronă terestră. Scorilo poate transporta 500 kg și atinge 60 km/h
Promotor.ro
Dacia ar putea ajuta Armata Română să producă o dronă terestră. Scorilo poate transporta 500 kg și atinge 60 km/h
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – Îmi plac bărbații puternici, dar sensibili!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – Îmi plac bărbații puternici, dar sensibili!
Auchan vinde un aparat de făcut sifon la jumătate de preț față de rivali
go4it.ro
Auchan vinde un aparat de făcut sifon la jumătate de preț față de rivali
Cine a inventat termenii „UFO” și „extraterestru”? Povestea cuvintelor folosite pentru misterele cerului
Descopera.ro
Cine a inventat termenii „UFO” și „extraterestru”? Povestea cuvintelor folosite pentru misterele cerului
NBA: Miami Heat devine Vice City, cu o zi înainte de lansarea jocului GTA VI
Go4Games
NBA: Miami Heat devine Vice City, cu o zi înainte de lansarea jocului GTA VI
„Trăsniți în NATO” ar putea reveni cu Radu Miruță în rol principal: pistoale blocate, fasole cu ciolan și un ministru care se îmbracă de iarnă la 27 de grade Celsius
Gandul.ro
„Trăsniți în NATO” ar putea reveni cu Radu Miruță în rol principal: pistoale blocate, fasole cu ciolan și un ministru care se îmbracă de iarnă la 27 de grade Celsius
Cer SĂ ELIMINE SOMONUL din meniul restaurantelor! Care este motivul?!
Mediafax Italia
Cer SĂ ELIMINE SOMONUL din meniul restaurantelor! Care este motivul?!
NOUĂ REGULĂ în codul rutier! Situația în care ESTE INTERZISĂ depășirea
Mediafax Spania
NOUĂ REGULĂ în codul rutier! Situația în care ESTE INTERZISĂ depășirea
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.