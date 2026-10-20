Narcis Bujor, război total după derapajele de la Insula iubirii. Provocat în gala RXF și ironizat cu privire la obiectul special primit de la iubita lui

Scandalul continuă și după încheierea momentelor tensionate din emisiune de la Insula Iubirii. De această dată, Narcis Bujor a ajuns în centrul unui conflict în mediul online, după ce Alexandru Preda a decis să intre în discuție și să îl confrunte public. Luptătorul nu s-a limitat la a comenta declarațiile făcute de Narcis, ci a adus în atenție și comportamentul acestuia din relația cu ispita, punând sub semnul întrebării motivele pentru care bărbatul ar fi participat la reality-show.

Schimbul de replici dintre cei doi vine într-un moment în care numele lui Narcis continuă să fie discutat intens în spațiul public. Aparițiile sale și situațiile controversate din cadrul emisiunii au alimentat numeroase reacții, iar intervenția lui Alică a adăugat un nou episod conflictului. Mai mult decât atât, luptătorul a lansat o provocare care ar putea muta disputa din mediul virtual direct în ring, în cadrul unei gale RXF.

Narcis Bujor, război total după derapajele de la Insula iubirii

Totul a pornit după ce Narcis Bujor a făcut afirmații despre anumite persoane din mediul online, pe care le-ar fi catalogat drept lipsite de importanță pentru el. În contextul reacțiilor apărute ulterior, Alexandru Robert a ales să îi răspundă și să îi transmită că lucrurile nu ar fi atât de simple pe cât par la prima vedere.

„Voi, pentru mine, sunteți niște TikTok, nu sunteți… sunteți zero.”, a spus Narcis.

Alexandru Preda a lăsat de înțeles că știe mai multe detalii despre Narcis și despre felul în care acesta ar fi ajuns să participe la Insula Iubirii. În opinia luptătorului, apariția bărbatului în emisiune ar fi avut legătură cu dorința de a deveni cunoscut și de a-și construi o imagine publică. Astfel, conflictul nu s-a rezumat la schimbul de ironii dintre cei doi, ci a ajuns să vizeze inclusiv intențiile pe care Narcis le-ar fi avut înainte de a intra în competiția televizată.

Un alt detaliu adus în discuție de Alexandru Robert este cel legat de lanțul pe care Narcis Bujor l-ar fi purtat la Insula Iubirii. Bijuteria ar fi fost primită de Narcis de la Alina, femeia care îi este iubită și acum. Deci, încă o dovadă că Narcis ar fi fost într-o relație când a mers ispită la Insula Iubirii.

„Măi, Narcis, măi Bujor, vezi că am sărit și calul, te-am și jignit, te-am făcut și cum ești. Tu ne faci pe noi TikTok-uri, mă? Nu ți-e rușine că ți-a cumpărat fata lanțul și după aia ai făcut intervenții ca să… Înțelegi, știi bine la ce mă refer. Nu ți-e rușine că ești amărât, că ești… Vai mama ta! Te-ai dus acolo, te-ai făcut vedetă, că ce? Că era aia… te-a luat pe tine. Păi, săraca, asta era. Asta a învățat de la mă-sa, de la ta-su, pe care îl prinde să sară în el. Ce vrei mai mult? S-a făcut și ea vedetă că a sărit în… în prost. L-a ales pe cel mai prost din toată Insula Iubirii. N-ai văzut și tu că nu știi să ții o femeie în brațe? După ce te-ai…, ai plecat, adică exact ca la… ai făcut. Asta-i considerat OK? Ai dat și ai plecat ca la… Orat, băi, nu se face așa. Dacă te deranjează așa de mult și ești atât de iritat, ți-ar trebui să te bem panteză, poate să-ți alunece în tine, știi tu ce e. Alea la dos. Și gala RXF e deschisă pentru oricine. Dacă vrei să-ți măsori mușchii cu unul mai mic ca tine, mic de înălțime, mai TikToker, cum spui tu așa, hai, eu să-i întreb în gală, să vezi ce se dă TikToker.”, a spus Alexandru.

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