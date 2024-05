Cum își seducea Alfred Simonis colegele în liceu! Președintele Camerei Deputaților a făcut-o și pe asta!

Alfred Simonis a fost invitatul special din episodul de săptămâna aceasta al podcastului „Altceva cu Adrian Artene”. Liderul Senatului a făcut dezvăluiri neștiute despre viața personală, carieră, dar și despre perioada de dinainte de a deveni un nume cu greutate în politică. Președintele interimar al Camerei Deputaților are o căsnicie frumoasă care durează de opt ani alături de Elena, femeia despre care spunea că i-a schimbat destinul. Însă, înainte de asta a trăit viața la maximum și a cunoscut numeroase domnișoare. În cadrul podcastului, politicianul a dezvăluit cum cucerea domnișoarele, dar și ce a învățat de la fratele său.

Alfred Simonis a dezvăluit în cadrul podcastului moderat de jurnalistul Adrian Artene detalii despre viața sa personală. Înainte de a se căsători cu Elena, femeia de care s-a îndrăgostit la prima vedere și care îi este alături și astăzi, celebrul politician a fost un cuceritor. Clubul era „teritoriul” său, iar succesul la femei a fost de partea sa mereu.

Alfred Simonis dezvăluie ce trebuie să aibă un bărbat pentru a cuceri orice femeie

„Unde să găsești fete dacă nu la club din perspectiva asta nu pot să spun că nu mi-a plăcut să trăiesc în anii de dinainte de căsătorie. Să mă duc la club, să cunosc fete frumoase, să fiu cuceritor. Fiecare femeie trebuie abordată diferit, în funcție de personalitatea ei. Am această calitate a adaptabilității și, cumva ține și de zona politică. Dacă nu ai această inteligență emoțională, dacă vreți, este foarte complicat să faci față în lumea asta. Sau, mai bine spus, să ai succes”

Actualul lider PSD Timiș a dezvăluit în cadrul podcastului și felul în care reușea să dea pe spate orice domnișoară. Secretul său se poate rezuma simplu: umorul și sinceritatea, care îl caracterizează și care au dat și roade pentru el, de fiecare dată.

Ce a învățat de la fratele mai mare: „Am fugit de…”

„Da. Nu știu dacă am avut o tehnică anume. Îmi place să zâmbesc, să râd foarte mult. Mi-a plăcut întotdeauna să fac glume, să fiu direct, mi-a plăcut să fiu în așa fel încât să mă adaptez la fiecare situație în parte și să știți că am avut și succes” , a spus Alfred Simonis.

„Mai mult decât Ilie Năstase?” , întreabă Adrian Artene.

„Nu se poate compara nimeni cu Ilie Năstase și oricum nu am numărat niciodată. Da, am înțeles de la fratele meu că trebuie să fiu discret. Niciodată nu m-a interesat să am multe domnișoare, important este să ai de calitate. Am fugit de statisticile astea” , a mai susținut actualul lider PSD Timiș.

