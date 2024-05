A refuzat-o pe Shakira! Povestioara haioasă vine de la Alfred Simonis, președintele Camerei Deputaților

Alfred Simonis, al treilea om în stat după președintele țării și liderul Senatului, este invitat la „Altceva cu Adrian Artene”, într-un episod special. Președintele Camerei Deputaților din România s-a destăinuit în cadrul podacastului moderat de jurnalistul Adrian Artene. A vorbit despre copilăria petrecută pe Calea Girocului, despre visul de a deveni avocat, direcție pe care a abandonat-o la un moment dat și despre perioada în care a fost directorul adjunct al Aeroportului din Timișoara. Și, deși a avut ocazia de a lega relații cu multe personalități a ajuns să o refuze chiar și pe Shakira.

Înainte de a candida pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis a fost directorul adjunct al Aeroportului din Timișoara. În anii cât a stat la conducere, a avut ocazia de a întâlni multe personalități. Printre ele se numără și artista columbiană Shakira. Ei bine, dacă mulți nici nu îndrăznesc să viseze că vor fi vreodată în preajma ei, Alfred Simonis nu doar că a avut ocazia de a o întâlni, dar a refuzat-o. Iată de ce.

De ce a refuzat-o Alfred Simonis pe Shakira: „Nu mă mulțumea”

„Râdeam cu cineva că am fost directorul adjunct al Aeroportului din Timișoara trei ani. Îți dai seama că în trei ani într-un aeroport ca acela, îți trec zeci, sute de personalități. Nu am fost niciodată să o întâlnesc pe niciuna, cu o excepție. Nu m-a interesat, nu am idoli. De la Shakira, până la toți fotbaliștii Generației de Aur, la președinți de state. Nu m-am dus eu să o primesc pe Shakira, a mers directorul general. Nu am idoli, nu mă pasionează. Îmi place muzica, dar nu am idoli. Nu aș fi refuzat-o, să fiu sincer. Dar, să mă duc să-mi dea un autograf, nu mă mulțumea” , a povestit Alfred Simonis în cadrul podcastului Altceva.

Cu toate că a declarat că nu are idoli, candidatul PSD la șefia CJ Timiș a dezvăluit că cele mai mari emoții le-a avut atunci când l-a întâlnit pe Majestatea Sa, Regele Mihai.

„M-am dus în schimb când a venit Regele Mihai la salonul oficial. Am vrut să-l întâlnesc, cred că avea vreo 90 de ani, se apropia de finalul vieții și totuși era o enciclopedie vie. Era o istorie vie în fața mea. L-am întâmpinat pe Majestatea Sa, Regele Mihai. M-am întâlnit cu manualul de istorie”

Cine este Alfred Simonis, președintele Camerei Deputaților

Alfred Simonis, în prezent liderul PSD Timiș și președintele Camerei Deputaților, are o carieră îndelungată în politica românească. Membru al Partidului Social Democrat din 2001, și-a început cariera politică în 2006 ca președinte al Tineretului Social Democrat (TSD) Timișoara, funcție pe care a deținut-o până în 2010. A fost președinte executiv al Organizației județene PSD Timiș din martie până în decembrie 2019, iar din decembrie 2019 este președinte al aceleiași organizații. Din februarie 2019, ocupă funcția de lider al Grupului parlamentar al PSD din Camera Deputaților. Nu pierde, așadar, acest nou episod al podcastului în care se rostesc cuvinte pătrunzătoare, iar invitații sunt lumini ce străpung întunericul.

