Doliu în cinematografie! Un actor emblematic din „Star Trek” și „Zona Crepusculară” a murit

Este doliu în cinematografie! Actorul Michael Forest a murit la vârsta de 97 de ani. Acesta era cunoscut pentru rolurile sale emblematice din „Star Trek” și „Zona Crepusculară”.

Actorul Michael Forest a murit la 97 de ani, în data de 14 octombrie. Artistul se afla într-un centru de îngrijire pentru seniori din Nevada, iar anunțul a fost făcut de apropiații săi. El a devenit cunoscut pentru rolurile din „Star Trek”, „Zona Crepusculară” și „Who Mourns for Adonais?”. În anul 2013, el a revenit pe micile ecrane, în cadrul seriei web omagiale Star Trek Continues. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

A murit actorul Michael Forest

Actorul s-a născut sub numele de Gerald Michael Charlebois în Dakota de Nord. El s-a mutat la Los Angeles în anii ’50, iar cu ajutorul regizorului Roger Corman a început cursurile pentru actorie. Ulterior, și-a făcut debutul în lumea cinematografică, având în colecție titluri importante precum Beast From Haunted Cave, The Saga of the Viking Women sau producția peplum Atlas.

Câțiva ani mai târziu, fanii l-au putut vedea pe marele ecran în lungmetrajul Cast Away, alături de Tom Hanks. Totodată, a avut prezențe semnificative în televiziune. El a avut roluri în producții antologice precum Zona Crepusculară (The Twilight Zone) și The Dick Van Dyke Show, până la westernuri legendare ca Zorro, Gunsmoke și Maverick. Apoi, el s-a extins și a avut apariții de lungă durată, dar cel mai impresionant rol l-a avut în telenovela Tânăr și neliniștit.

De asemenea, în ultimele decenii, s-a concentrat pe industria de dublaj, astfel că a dat voce unor sute de proiecte de animație și jocuri video. În plus, a contribuit enorm în universul anime-urilor și Power Rangers, Dynasty Warriors și celebrul joc video World of Warcraft.

Viața personală a actorului Michael Forest

În ceea ce privește viața persoanlă a actorului, Michael Forest a trăit o poveste de dragoste cu actrița Diana Hale. Cei doi au fost căsătoriți, dar drumurile lor s-au separat în 2022, atunci când Diana s-a stins din viață. În urma carierei sale de succes care a dănuit peste șase decenii, Michael Forest rămâne un pilon important al divertismentului american.

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