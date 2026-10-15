Doliu pentru Dragoș Anastasiu! Tatăl fostului vicepremier a murit

Doliu pentru Dragoș Anastasiu! Tatăl fostului vicepremier a murit
Dragoș Anastasiu este în doliu/ sursă foto: Mediafax
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Dragoș Anastasiu, fostul vicepremier al României, este în doliu după ce a anunțat trecerea în neființă a tatălui său. Bărbatul avea 90 de ani. Află mai multe detalii!

Într-un mesaj distribuit pe Facebook, Dragoș Anastasiu a anunțat trecerea în neființă a tatălui său. Fostul vicepremier al României a transmis un mesaj emoționant de rămas-bun în memoria părintelui său, care s-a stins din viață la vârsta de 90 de ani, existență pe care a descris-o prin prisma momentelor fericite, dar și a vremurilor mai puțin blânde pe care le-a traversat.

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De asemenea, milionarul se arată recunoscător pentru valorile și lecțiile de viață pe care tatăl său i le-a insuflat, marcându-i formarea ca om, bărbat și lider. Mesajul de adio se încheie cu nostalgia vremurilor petrecute împreună, fostul demnitar adăugând că va păstra veșnic în inimă amintirile și dorul de tatăl său.

„Tata a plecat către îngeri… După 90 de ani de viață, cu bucurii, încercări, împliniri și nenumărate amintiri, a venit momentul despărțirii. A fost un om care a construit, a iubit, a deschis drumuri și a lăsat urme în viețile multor oameni. Pentru mine a fost, înainte de toate, TATA.

Îi sunt profund recunoscător pentru tot ce a făcut, pentru tot ce m-a învățat, pentru valorile pe care mi le-a transmis și pentru toate momentele pe care le-am trăit împreună. O viață, atâtea amintiri și atât de multe motive să îmi fie dor de el! Drum lin spre îngeri, tata! Vei rămâne mereu în sufletul meu!”, a fost mesajul vicepremierului Dragoș Anastasiu.

În februarie 2025, Dragoș Anastasiu a devenit consilierul președintelui interimar Ilie Bolojan, pentru relația cu mediul de afaceri, iar în luna iunie a aceluiași an a fost numit viceprim-ministru – responsabil cu reforma statului.

Mandatul său guvernamental a fost însă de scurtă durată. La 27 iulie 2025, Dragoș Anastasiu și-a anunțat demisia, după ce firmele sale au fost implicate într-un scandal legat de plăți controversate către o funcționară ANAF.

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