De: Delina Filip 19/01/2026 | 05:50
Imaginile cu Dragoș Anastasiu se vor viraliza: cum a "comis-o" de data aceasta! Fostul vicepremier a reapărut la 6 luni de la demisie
Numele lui Dragoș Anastasiu era pe buzele tuturor în urmă cu jumătate de an, după ce acesta demisionase din funcția de Vicepremier al României, demisie validată ulterior prin decret prezidențial. Fostul medic a plecat atunci din funcția de conducere ca urmare a unui scandal de corupție în care a fost implicat. Mai exact, firma sa ar fi dat mită unei funcționare ANAF timp de opt ani, în schimbul unor avantaje percepute ca „protecție” față de controalele și sancțiunile fiscului. De atunci, fostul vicepremier nu prea a mai fost văzut public. CANCAN.RO l-a întâlnit recent. Iată ce activități are fostul vicepremier și cum a „comis-o”, chiar pe trecerea de pietoni. 

Dragoș Anastasiu este, fără dubiu, o apariție care nu trece neobservată oriunde se află! Fostul vicepremier al României a dispărut o perioadă din atenția publică după ce a demisionat din funcție, însă acum revine în prim-plan, iar noi avem imagini exclusive! Iată cu ce își ocupă timpul!

Cu ce își ocupă timpul Dragoș Anastasiu după ce a plecat din funcție

Fostul jurat de la Arena Leilor a rămas la fel de galant. Spunem asta pentru că l-am fotografiat în timp ce se îndrepta către o florărie. A stat câteva minute pe telefon, apoi a coborât din mașina sa, un Porche Panamera 971, apoi s-a îndreptat către o florărie.Remarcăm că Dragoș Anastasiu a renunțat la vestimentațiile la patru ace și a ales să poarte o ținută casual, dar trendy, perfectă pentru temperaturile scăzute din ultima perioadă. Dar cum facem cu parcatul mașinii? Nu de alta, dar fostul vice și-a poziționat bolidul pe trecerea de pietoni.

Dragoș Anastasiu, misiune specială în zona Floreasca
Dragoș Anastasiu, misiune specială în zona Floreasca

Fostul medic este la fel de sigur pe el ca de fiecare dată, astfel că atunci când intră în florăria cu pricina, știe exact ce să aleagă. Îi dă florăresei indicații clare pentru un buchet fix pe gustul lui, sau mai degrabă, al destinatarei. Apoi, iese din florărie și se îndreaotă către o cafenea unde se servește cafea de specialitate.

Fostul vicepremier a rămas la fel de sigur pe el

Ajuns în cafenea, nu se dezice de la obiceiurile sale și îi dă baristaului indicații privind cafeaua pe care dorește să o savureze. Nu acum, mai încolo, căci imediat cum o primește, o ia la pachet. Drumul lui nu se oprește acolo, ci merge la o patiserie de unde iese cu câteva produse de panificație. Bine că erau deja gata făcute, proaspete și aburinde, găsindu-l pe plac, căci altfel mai mult ca sigur ar fi dat câteva direcții cum să fie frământat aluatul.

A cumpărat cafea, produse de patiserie și flori
A cumpărat cafea, produse de patiserie și flori

Cu mâinile ocupate, intră apoi în florărie unde îl aștepta buchetul pregătit deja. A ales un buchet de flori albe, care semnifică purtitate, și galbene. Se zice că galbenul înseamnă gelozie, dar acum nu vrem noi să ne dăm cu părerea, am zis să menționăm, totuși.

Și-a parcat bolidul, un Porche Panamera, pe trecerea de pietoni
Și-a parcat bolidul, un Porche Panamera, pe trecerea de pietoni

Odată cu misiunea îndeplinită, fostul vicepremier se îndreaptă înapoi către mașină și pleacă către o altă destinație. Bine că nu era vreun polițist prin preajmă că domnul Anastasiu se alegea și cu o „felicitare” la buchetul acela de flori.

