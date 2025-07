Dragoș Atanasiu a demisionat din Guvern! Cum își explică decizia

Dragoș Anastasiu și-a dat demisia din Guvern! A explicat de ce a luat această decizie acum! Vă prezentăm cele mai noi declarații! Iată despre ce este vorba!

Dragoș Anastasiu a anunțat oficial că renunță la funcția sa din cadrul Guvernului. Vicepremierul a explicat că a avut nevoie de câteva zile de analiză înainte de a lua această hotărâre, în contextul apariției unor informații în spațiul public.

În prima parte a conferinței, Dragoș Anastasiu a adus în discuție starea economiei din țara noastră, problemele din bugetul de stat, noile măsuri fiscale adoptate de Executiv și reformele care urmează în companiile de stat.

„Trebuie să mergem mai departe cu planul de reformă. Suntem în faza pachetului 2, care are mult de-a face cu lipsa de echitate din societate, are de-a face cu risipa și cu eficiența. Sunt măsuri care se iau în zona de sănătate, în zona administrației publice locale și, de asemenea, măsuri de eficientizare a companiilor de stat. Aici a apărut persoana mea în joc, într-un grup de lucru cu mai multe ministere, proprietarii multor companii de stat, 1.337 de companii, câteva foarte performante, unele care se țin pe linia de plutire și foarte multe care au probleme foarte mari”, a adăugat vicepremierul.

Dragoș Anastasiu, vizibil emoționat, a început să lăcrimeze în timpul conferinței.

Dragoș Anastasiu a venit cu precizări legate de dosarul de mită în care numele său a fost vehiculat în spațiul public. Acesta a subliniat că nu vrea să pozeze în victimă și că informațiile despre anchetă nu sunt noi.

„În acest context a apărut în spațiul public implicarea mea într-un dosar mai vechi, care era public și acum cinci luni, și acum doi ani, și atunci când am fost chemat să fiu consilier la Cotroceni, și pe perioada în care am rămas benevol pentru a asigura tranziția cu noii consilieri ai președintelui Nicușor Dan. Acest dosar era în spațiul public și era cunoscut (…) Trei oameni au lucrat la Poliția Economică trei ani, timp în care rambursarea de TVA a companiei noastre a fost blocată, că așa era regula, și se adunaseră bani mulți, depășeam un milion de euro. Venise criza financiară. Pe autocarele noastre, jumătate din pasageri. Fiecare cursă era o pierdere, acum mergeam cu 25-30 de pasageri. (…) Situația companiei era absolut dezastruoasă, motiv pentru care am tot încercat să urgentăm finalizarea anchetei. După trei ani și ceva am fost chemat și mi s-a spus: Nu avem absolut nimic ce să vă reproșăm. Pe un sens aveți mult mai multe bilete decât avem noi evidențe, pe alt sens aveți ceva mai puține, dar per total aveți mult mai multe în înregistrări decât în acele evidențe de la Poliția de Frontieră, care oricum erau neopozabile justiției”, a adăugat Dragoș Anastasiu.