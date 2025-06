Mădălina Pamfile, condamnată la închisoare cu suspendare, după ce a fost prinsă conducând sub influența alcoolului! Ce se întâmplă cu fosta asistentă TV

După o perioadă agitată, în care numele ei a revenit în atenția publicului din motive mai puțin plăcute, Mădălina Pamfile și-a aflat acum pedeapsa. Fosta asistentă TV a fost prinsă anul trecut conducând sub influența alcoolului, iar acum instanța a decis pedeapsa. Ce urmează pentru brunetă?

În luna octombrie a anului trecut, Mădălina Pamfile a fost oprită de polițiști în trafic. Testele au arătat că se afla sub influența alcoolului, iar comportamentul ei din acele momente a atras atenția și mai mult asupra cazului. Fosta asistentă a fost atunci încătușată și dusă la INML, iar acum și-a aflat pedeapsa.

La câteva luni distanță de la incident, justiția și-a spus cuvântul. Mădălina Pamfile a fost condamnată la zece luni de închisoare pentru conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice. Totuși, instanța a decis suspendarea pedepsei, aceasta urmând să fie executată sub supraveghere timp de doi ani.

Fosta asistentă TV nu scapă complet de responsabilități. Timp de 60 de zile, Mădălina Pamfile trebuie să presteze muncă neremunerată în folosul comunității, fie la Poliția Locală a Sectorului 1, fie la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. În plus, trebuie să achite cheltuieli judiciare în valoare de 1.000 de lei și să respecte mai multe condiții stabilite de magistrați.

Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 10 luni închisoare. În temeiul art. 92 C.pen. fixează un termen de supraveghere de 2 ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri…”, se arată în decizia judecătorilor.

Condamnă pe inculpata Pamfile Mădălina Florentina la pedeapsa de 10 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului. (…)

„Soluția pe scurt: În temeiul art. 485 alin. 1 lit. a C.proc.pen., admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat la data de 20.02.2025 între Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti şi inculpata PAMFILE MĂDĂLINA FLORENTINA, …, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului. (…)

La două săptămâni după incidentul din trafic, Mădălina Pamfile a ieșit public cu o declarație sinceră. Vedeta nu a dat vina pe nimeni și a recunoscut totul, asumându-și greșeala fără ocolișuri.

„Da, a fost o situație pe care mi-o asum, o situație mai neplăcută în care o să suport consecințele și cam atât. Foarte multe lucruri nu am de spus. Pe mine m-a deranjat mai mult inconștiența mea decât articolele și ceea ce a urmat.

Știu foarte bine ce am făcut și dacă nu făceam ceva, cu siguranță acele articole nu existau, deci nu am de ce să mă supăr pe ceva ce apare și ceva ce am făcut. Sunt și asumată, și responsabilă și acele articole știu că sunt adevărate”, declara Mădălina Pamfile la acel moment.