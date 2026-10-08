De ce a plecat Gabriela Prisăcariu în Malta, de fapt, unde se află Dani Oțil: „Nu vreau să mă plâng”

Dani Oțil și Tiago/ sursa foto: colaj CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Gabriela Prisăcariu a plecat în Malta alături de Tiago. Cei doi și-au făcut bagajele și s-au dus direct la Dani Oțil. Prezentatorul TV se află în prezent la filmările pentru noul sezon Power Couple. Întâlnirea familiei a fost una emoționantă. 

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul românesc. Cei doi au un băiețel pe nume Tiago, care este foarte atașat de tatăl său. Deși îi place să petreacă timp cu mama sa, întâlnirea cu prezentatorul TV i-a emoționat până la lacrimi, semn că dorul și-a spus cuvântul. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

De ce a plecat Gabriela Prisăcariu în Malta, de fapt

Cât timp Dani Oțil se afla în Malta pentru filmările noului sezon Power Couple, Gabriela a rămas acasă cu băiețelul lor Tiago. Părinții ei i-au fost alături în aceste zile, însă chiar și așa a fost destul de greu de gestionat dorul pe care i-l purtau prezentatorului TV. Tocmai din acest motiv, blondina nu a mai rezistat, a făcut bagajul și a zburat direct în Malta la soțul ei.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
6 poze

Videoclipul publicat în mediul online a surprins revederea celor trei. Totodată, se poate observa cum micuțul se bucură să își vadă tatăl. Pe de altă parte, Dani s-a arătat emoționat la vederea fiului. Gabriela a scris și un mesaj emoționant, dar, în același timp, amuzant.

„Se vede cu cine seamănă Tiago la exprimat sentimentele… Noroc că Dani a mai îmbătrânit, că mai avem o șansă”, a scris Gabriela Prisăcariu, pe Instagram.

Dani Oțil/ sursa foto: social media

Dani Oțil/ sursa foto: social media

„Nu vreau să mă plâng”

Înainte de plecarea în Malta, Gabriela a mai scris un mesaj în mediul online. Aceasta a explicat cât de greu îi este fără soțul ei, însă a ținut să precizeze că nu vrea să se plângă, tocmai pentru că știe câte mame sunt în situația de a-și crește singure copiii. Totodată, ea și-a arătat recunoștința față de faptul că îi are pe părinții ei alături.

„Trebuie să recunosc că îmi este greu fără Dani. Nu vreau să mă plâng, pentru că știu că sunt foarte multe mame care se descurcă, pentru că, până la urmă, nu ai ce să faci, trebuie să te descurci și, din fericire, eu îi am pe părinții mei care mă mai ajută, dar e greu, e greu fără tată”, a mai spus Gabriela Prisăcariu, pe Instagram.

VEZI ȘI: Gabriela Prisăcariu, dezvăluiri despre viața fără Dani Oțil: „Nu vreau să mă plâng, dar e greu”

Chinul Gabrielei, soția lui Dani Oțil, pe care l-a ascuns de ochii lumii: „Făceam ture pe scări noaptea de 100 de ori”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Alina Pușcaș a răbufnit după ce a văzut ce se întâmplă aproape de casa ei: „Cum să faci așa ceva?”
Alina Pușcaș a răbufnit după ce a văzut ce se întâmplă aproape de casa ei: „Cum să faci așa ceva?”
Ce intervenție estetică și-a făcut ispita Gabriella Barbu, deși fanii susțin că nu avea nevoie: „Pentru că așa am eu chef!”
Ce intervenție estetică și-a făcut ispita Gabriella Barbu, deși fanii susțin că nu avea nevoie: „Pentru că așa am eu chef!”
Spoiler suprem Insula Iubirii 2026 | Cum se întorc Prințul Marco și „prințesa” Bianca: împreună sau separat? Imagine realizată pe aeroport, la revenirea în România
Spoiler suprem Insula Iubirii 2026 | Cum se întorc Prințul Marco și „prințesa” Bianca: împreună sau separat? Imagine realizată pe aeroport, la revenirea în România
Unchiul lui Vlad Bălțățeanu, primele declarații după ce a fost agresat de presupusul criminal al Valentinei: ”Eram eu de vină?”
Unchiul lui Vlad Bălțățeanu, primele declarații după ce a fost agresat de presupusul criminal al Valentinei: ”Eram eu de vină?”
Motivul pentru care dosarul în cazul primei victime a lui Vlad Bălțățeanu nu a fost soluționat: ”Am fost avertizat!”
Motivul pentru care dosarul în cazul primei victime a lui Vlad Bălțățeanu nu a fost soluționat: ”Am fost avertizat!”
DETALII-ȘOC ale arestării lui Georgescu: apeluri cu omul pe care „nu-l cunoaște”, banii trimiși de socru
Mediafax
DETALII-ȘOC ale arestării lui Georgescu: apeluri cu omul pe care „nu-l cunoaște”, banii trimiși de socru
WSJ: Scandalurile se țin lanț de Ambasadoarea SUA în Grecia: Kimberly Guilfoyle i-ar fi cerut 100.000 de dolari unui donator al lui Trump, după ce i-ar fi promis intervenții la FBI, în justiție și la Fiscul SUA: „Toți îmi răspund imediat”
Gandul.ro
WSJ: Scandalurile se țin lanț de Ambasadoarea SUA în Grecia: Kimberly Guilfoyle i-ar fi cerut 100.000 de dolari unui donator al lui Trump, după ce i-ar fi promis intervenții la FBI, în justiție și la Fiscul SUA: „Toți îmi răspund imediat”
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
Prosport.ro
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
Apartamentul de 95.000 de euro într-un „bloc comunist” din Capitală i-a uimit pe străini. „Poate ar trebui să mă mut în România”
Adevarul
Apartamentul de 95.000 de euro într-un „bloc comunist” din Capitală i-a uimit pe străini. „Poate ar trebui să mă mut în România”
Supraviețuitoarea injecției letale, Christa Pike, a fost la un pas de a fi deconectată de la aparate. Primele cuvinte ale condamnatei
Digi24
Supraviețuitoarea injecției letale, Christa Pike, a fost la un pas de a fi deconectată de la aparate. Primele cuvinte ale condamnatei
Trei zile pe săptămână și un singur salariu pentru întreaga familie. Viitorul muncii, prezis de fondatorul Amazon
Mediafax
Trei zile pe săptămână și un singur salariu pentru întreaga familie. Viitorul muncii, prezis de fondatorul Amazon
Gabriella de la „Insula Iubirii”, înainte de operațiile estetice. Cum s-a schimbat ispita în ultimii ani? Mulți nu au recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gabriella de la „Insula Iubirii”, înainte de operațiile estetice. Cum s-a schimbat ispita în ultimii ani? Mulți nu au recunoscut-o
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Doliu în lumea medicală din România. A murit Oana Ciobanu, una dintre vocile importante din timpul pandemiei
Click.ro
Doliu în lumea medicală din România. A murit Oana Ciobanu, una dintre vocile importante din timpul pandemiei
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Ludovic Orban, despre Luca Niculescu: „Este premierul nimănui, scos de Nicușor Dan ca un iepure din bagheta magică”
Digi24
Ludovic Orban, despre Luca Niculescu: „Este premierul nimănui, scos de Nicușor Dan ca un iepure din bagheta magică”
A venit la RAR să-și recupereze talonul, dar inspectorii au descoperit ceva mult mai grav
Promotor.ro
A venit la RAR să-și recupereze talonul, dar inspectorii au descoperit ceva mult mai grav
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Auchan vinde un aparat de făcut sifon la jumătate de preț față de rivali
go4it.ro
Auchan vinde un aparat de făcut sifon la jumătate de preț față de rivali
Moștenim traumele strămoșilor? Unde se termină știința și începe pseudoștiința
Descopera.ro
Moștenim traumele strămoșilor? Unde se termină știința și începe pseudoștiința
NBA: Miami Heat devine Vice City, cu o zi înainte de lansarea jocului GTA VI
Go4Games
NBA: Miami Heat devine Vice City, cu o zi înainte de lansarea jocului GTA VI
WSJ: Scandalurile se țin lanț de Ambasadoarea SUA în Grecia: Kimberly Guilfoyle i-ar fi cerut 100.000 de dolari unui donator al lui Trump, după ce i-ar fi promis intervenții la FBI, în justiție și la Fiscul SUA: „Toți îmi răspund imediat”
Gandul.ro
WSJ: Scandalurile se țin lanț de Ambasadoarea SUA în Grecia: Kimberly Guilfoyle i-ar fi cerut 100.000 de dolari unui donator al lui Trump, după ce i-ar fi promis intervenții la FBI, în justiție și la Fiscul SUA: „Toți îmi răspund imediat”
Cer SĂ ELIMINE SOMONUL din meniul restaurantelor! Care este motivul?!
Mediafax Italia
Cer SĂ ELIMINE SOMONUL din meniul restaurantelor! Care este motivul?!
NOUĂ REGULĂ în codul rutier! Situația în care ESTE INTERZISĂ depășirea
Mediafax Spania
NOUĂ REGULĂ în codul rutier! Situația în care ESTE INTERZISĂ depășirea
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.