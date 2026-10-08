De ce a plecat Gabriela Prisăcariu în Malta, de fapt, unde se află Dani Oțil: „Nu vreau să mă plâng”

Gabriela Prisăcariu a plecat în Malta alături de Tiago. Cei doi și-au făcut bagajele și s-au dus direct la Dani Oțil. Prezentatorul TV se află în prezent la filmările pentru noul sezon Power Couple. Întâlnirea familiei a fost una emoționantă.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul românesc. Cei doi au un băiețel pe nume Tiago, care este foarte atașat de tatăl său. Deși îi place să petreacă timp cu mama sa, întâlnirea cu prezentatorul TV i-a emoționat până la lacrimi, semn că dorul și-a spus cuvântul. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

De ce a plecat Gabriela Prisăcariu în Malta, de fapt

Cât timp Dani Oțil se afla în Malta pentru filmările noului sezon Power Couple, Gabriela a rămas acasă cu băiețelul lor Tiago. Părinții ei i-au fost alături în aceste zile, însă chiar și așa a fost destul de greu de gestionat dorul pe care i-l purtau prezentatorului TV. Tocmai din acest motiv, blondina nu a mai rezistat, a făcut bagajul și a zburat direct în Malta la soțul ei.

Videoclipul publicat în mediul online a surprins revederea celor trei. Totodată, se poate observa cum micuțul se bucură să își vadă tatăl. Pe de altă parte, Dani s-a arătat emoționat la vederea fiului. Gabriela a scris și un mesaj emoționant, dar, în același timp, amuzant.

„Se vede cu cine seamănă Tiago la exprimat sentimentele… Noroc că Dani a mai îmbătrânit, că mai avem o șansă”, a scris Gabriela Prisăcariu, pe Instagram.

„Nu vreau să mă plâng”

Înainte de plecarea în Malta, Gabriela a mai scris un mesaj în mediul online. Aceasta a explicat cât de greu îi este fără soțul ei, însă a ținut să precizeze că nu vrea să se plângă, tocmai pentru că știe câte mame sunt în situația de a-și crește singure copiii. Totodată, ea și-a arătat recunoștința față de faptul că îi are pe părinții ei alături.

„Trebuie să recunosc că îmi este greu fără Dani. Nu vreau să mă plâng, pentru că știu că sunt foarte multe mame care se descurcă, pentru că, până la urmă, nu ai ce să faci, trebuie să te descurci și, din fericire, eu îi am pe părinții mei care mă mai ajută, dar e greu, e greu fără tată”, a mai spus Gabriela Prisăcariu, pe Instagram.

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