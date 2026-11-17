Vlad Bălțățeanu susține în declarațiile date psihiatrului că Valentina Tănasie era escortă și făcea videochat. Potrivit lui, aceste activități ar fi provocat certuri între cei doi. Subiectul a fost dezbătut la Dan Capatos Show, alături de profesorul criminalist Marius Butoi. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Marius Butoi a analizat informațiile privind perioada petrecută de Valentina în Elveția. Profesorul criminalist a susținut că acolo s-ar fi putut întâmpla lucruri necunoscute părinților tinerei. Este de menționat însă că declarațiile lui Vlad Bălțățeanu nu au fost demonstrate. Vezi emisiunea integrală aici!

„Vorbim de videochat, vorbim de sex pe bani, vorbim de multe alte lucruri. Sunt convins că în Elveția, acolo unde ei au stat, și în special Valentina, se spune și în acest raport, au fost multe lucruri pe care părinții ei nu cred că le știu în amănunt. Acum rămâne de văzut cât de adevărată este această declarație. Trebuie văzut dacă stă în picioare vizavi de toate faptele infracționale evidențiate în probatoriu. Vizavi de posibilul trigger pe care el l-a avut, nu că i-a dat un like unui băiat. Se pare că ținea legătura cu cineva din Elveția, din perioada în care ea făcuse… (n.r. activități sexuale contracost) Ne puneam întrebarea, care să fi fost factorul declanșator al violenței lui asupra Valentinei. El cu siguranță i-a verificat telefonul. A văzut acele mesaje dintre ea și băiatul din Elveția.”

De ce nu crede Cătălin Butoi în varianta predării voluntare

Un alt subiect important a fost revenirea lui Vlad Bălțățeanu în atenția autorităților elvețiene. Marius Butoi a pus sub semnul întrebării varianta unei predări voluntare. Acesta a avansat ipoteza că bărbatul ar fi fost denunțat de persoana cu care discutase. Potrivit profesorului criminalist, comportamentul ulterior al lui Bălțățeanu nu ar susține ideea unei predări făcute de bunăvoie.

„Nu cred în varianta în care el s-ar fi predat autorităților elvețiene. Sunt ferm convins că băiatul cu care a stat de vorbă l-a dat în primire la Poliția elvețiană.”

Profesorul criminalist a analizat și relatarea lui Bălțățeanu despre momentele care ar fi urmat conflictului. Potrivit declarațiilor lui Bălțățeanu, el ar fi susținut că s-a culcat, apoi și-a găsit concubina moartă. Butoi spune însă că anumite elemente ale acestei versiuni trebuie confruntate cu probele. El a atras atenția și asupra comportamentului de după moartea tinerei.

„Dacă eu mă trezesc lângă un cadavru și știu că nu am făcut eu fapta, nu am niciun motiv să iau cadavrul, să îl bag în valiză, să îl ascund. În comportamentul lui de după, fuga, ascunderea lui și toate lucrurile care au venit nu fac altceva decât să demonstreze vinovăția lui.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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