"Cel mai mare șprițar" cu care Gabi Tamaș a fost coleg: „Bine, acum putem vorbi despre...”

Gabi Tamaș (42 de ani) a rememorat perioada de glorie din timpul cantonamentelor sportive la care a participat. Fostul fotbalist și-a adus aminte de omul alături de care a trăit cele mai mari șprițuri din cariera sa. Episodul a avut loc în Rusia, pe vremea când evolua la echipa Spartak Moscova, la începutul carierei.

Întrebat care a fost cel mai mare șpriț cu un fotbalist pe care l-a văzut vreodată, Gabi Tamaș a mărturisit că sunt multe, însă o întâlnire îi va rămâne veșnic în minte: cea cu Goran Popov, alături de care a ajucat la West Bromwich Albion.

„Sunt multe (n.r șprițuri). Cu Goran Popov a fost cel mai „grav”. Acum putem vorbi despre petreceri și zile pierdute în Rusia. Chiar m-am întâlnit într-un cantonament, în Antalya, cu câțiva foști jucători de la Spartak, unde am jucat eu. Erau mai mici. Mi-au spus că au intrat în dezalcoolizare de 2-3 ori. În Rusia se bea, tată. După un an am ridicat mâna și am zis: „Vreau să mă duc împrumut”. Jur! Dacă stăteam acolo, îmi ratam cariera 100%.

Goran Popov este un fost fotbalist macedonean, născut pe 2 octombrie 1984, care a evoluat ca fundaș/mijlocaș stânga. El s-a retras din activitate în anul 2019. Fostul fundaș are 46 de selecții și 2 goluri pentru echipa națională a Macedoniei de Nord. În 2021, el a venit în România pentru a susține naționala țării sale la EURO 2020, când și-a amintit cu plăcere de Gabi Tamaș, fostul lui coleg de la West Bromwich.

„Când am ajuns în Anglia, abia semnasem și chiar în prima zi l-am văzut pe român, iar el a început să vorbească în rusă cu mine. Eu nu știam că el a jucat în Rusia. Și, din acea zi, am devenit cel mai bun prieten cu Tamaș. Știu că toți din România îl cunosc, este faimos aici, iar lumea îl cunoaște pentru că a jucat la echipa națională. Vorbesc mereu cu el, am jucat doi ani cu el în Anglia, așa că e un prieten bun”, spunea Goran Popov la vremea respectivă.

Gabi Tamaș: „Sunt mulți sportivi care au încercat”

Dacă în trecut, în perioada în care era fotbalist, a „cochetat” cu șprițurile în timpul cantonamentelor, când vine vorba de consumul de substanțe interzie, Gabi Tamaș se declară complet „nevinovat”. El a mărturisit că, deși a avut ocazia, nu a încercat niciodată așa ceva. Mai mult, a mărturisit că mereu îi alunga din preajma lui pe cei care consumau.

„Niciodată. Sunt mulți sportivi care au încercat astfel de lucruri. Și în Spania, când am fost acolo, se întâmpla. Când vedeam că unii scoteau anumite substanțe și le puneau pe masă, le îndepărtam imediat. Mergeam la diferite mese, iar unii le scoteau și le puneau în fața tuturor. Eu le suflam de pe masă. Le spuneam: ‘Vreți să faceți asta? Mergeți la baie! Nu în fața mea, pentru că nu-mi place!'”, a declarat Gabi Tamaș pentru DigiSport.

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