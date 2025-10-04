Scene de groază la Insula Iubirii! Ispita Andrew spune tot ce nu s-a văzut la marea finală! „L-a pus la perete, i-a dat cu un pahar…”

Scandal fără precedent la Insula Iubirii! Invitat la CANCAN pe Insulă, Andrew povestește calvarul prin care trece de când foștii colegi îl terorizează. Tânărul de la Antena 1 arată mesajele în care Teo și Narcis îl amenință și dezvăluie totul despre scandalurile care s-au dorit a fi ascunse! Se pare că Narcis şi-ar fi agresat în nenumărate rânduri colegii, dar totul ar fi rămas top secret… până acum, spune Andrew.

Conflict imens la Antena 1! Ispitele de la Insula Iubirii şi-au declarat război şi îşi aruncă vorbe grele, acuzaţii halucinante şi ameninţări care întrec orice limită legală! La întoarcerea în România, foştii colegi au început să îl bănuiască pe Andrew că ar fi divulgat informaţii din emisiune către mai multe publicaţii. Aşadar, Teo, Narcis şi Cătălin au început să îl pună la zid şi să îl defăimeze pe tânărul din Anglia.

Iar asta nu este tot! Invitat la CANCAN pe Insulă, Andrew povesteşte un episod strigător la cer, petrecut chiar în văzul tuturor. La marea finală, toate ispitele s-au întâlnit într-un celebru local din Capitală pentru a viziona împreună ultimul episod. De-a lungul emisiunii, se pare că majoritatea băieţilor i-ar fi exclus pe Andrew şi Dan din grupul lor, pe motiv că i-ar fi considerat trădători. Aşadar, la ultima întâlnire au ieşit mari scântei!

„L-a pus la perete, i-a dat cu un pahar în cap”

Se pare că Narcis l-ar fi agresat fizic pe Dan, sub privirile tuturor, însă incidentul ar fi fost rapid trecut cu vederea şi băgat sub preş, povesteşte Andrew.

L-a pus la perete, i-a dat cu un pahar în cap. A venit Dan la mine şi mi-a zis. Da, de faţă cu toată lumea. Nu ştiu cine a văzut, aici nu pot să îmi dau cu părerea, dar eu eram fix lângă ei. Dan era sub şoc! S-a dus Dan la ei să clarifice lucrurile, pentru că el era foarte confuz… El voia doar să rezolve problema cu ei, pentru că îl deranjează. Nu pot spune eu cum suferă Dan, a povestit Andrew, despre presupusul episod din localul cu pricina.

Din fericire, Dan nu a fost rănit de către Narcis. Chiar şi aşa, victima a luat deja măsuri şi nu doreşte să treacă peste episodul violent, petrecut la marea finală de la Insula Iubirii.

Dan a încercat să vorbească şi cu Teo, şi cu Narcis, iar Narcis l-a pus la perete. I-a vorbit foarte urât. Faza cu paharul s-a întâmplat chiar înainte să îl pună la perete, din ce mi-a zis Dan, eu partea cu paharul nu am văzut-o. Era un pahar de shot, nu s-a spart în capul lui. I-am zis lui Dan că voi povesti aici, a vorbit şi el la Cluj cu nişte avocaţi deja, a adăugat Andrew.

Dezvăluirile şocante nu se opresc aici, însă! Andrew susţine că Narcis şi-ar fi agresat fizic colegii şi pe Insulă, în timpul filmărilor, şi arată mesajele de ameninţare primite de la acesta, Teo şi Cătălin. Declaraţii şi dovezi clare, fără perdea, doar AICI!

