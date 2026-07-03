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Motivul surprinzător pentru care Teo Trandafir a renunțat, pentru o vreme, la televiziune: „M-a marcat”

De: Anca Chihaie 03/07/2026 | 17:39
Motivul surprinzător pentru care Teo Trandafir a renunțat, pentru o vreme, la televiziune: „M-a marcat”
Teo Trandafir
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După mai bine de trei decenii petrecute în lumina reflectoarelor, Teo Trandafir continuă să fie una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România. De-a lungul carierei sale, vedeta a trecut prin numeroase provocări profesionale și personale, însă puțini își mai amintesc perioada în care aceasta a dispărut pentru o vreme de pe micile ecrane. Iată care ar fi fost motivul!

În prezent, Teo Trandafir privește cu mai multă detașare acel capitol din viața sa și recunoaște că decizia de a se retrage temporar din televiziune a fost influențată de dorința de a descoperi un alt drum profesional. La acel moment, vedeta simțea că ritmul alert al televiziunii și expunerea permanentă în fața publicului deveniseră tot mai apăsătoare, motiv pentru care și-a dorit o schimbare radicală.

Motivul surprinzător pentru care Teo Trandafir a renunțat, pentru o vreme, la televiziune

Această schimbare a venit prin implicarea în viața politică, un domeniu complet diferit de cel în care își construise reputația. Experiența avea să se dovedească însă mult mai dificilă decât anticipase, iar perioada petrecută în Parlament i-a schimbat complet perspectiva asupra unei eventuale cariere în administrația publică.

Retragerea din televiziune nu a fost rezultatul unei lipse de interes pentru media, ci mai degrabă al unei încercări de a găsi un echilibru între viața profesională și cea personală. După ani întregi petrecuți în fața camerelor de filmat, vedeta și-a dorit o existență mai discretă, departe de presiunea audiențelor, a aparițiilor publice și a programului solicitant impus de televiziune.

În perioada respectivă, Teo Trandafir a descoperit însă că adaptarea la un mediu complet diferit nu este deloc ușoară. Trecerea de la divertisment la politică a însemnat o schimbare majoră de ritm și responsabilități, iar experiența nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor pe care le avea atunci când a făcut acest pas.

„Da, a fost un moment și chiar m-am retras o perioadă. Am și făcut, foarte prost, ceva diferit care m-a marcat, ceva ce n-aș mai face niciodată (n.red. mandat de parlamentar). E una dintre greșelile pe care nici măcar nu pot să mi le reproșez, pentru că n-am știut ce fac.

Speram să scap de povestea asta cu aparițiile, cu presiunea inerentă în anumite momente, îmi doream să am o viață normală. Desigur că nu s-a întâmplat asta. Deci da, am renunțat pentru o scurtă perioadă, dar televiziunea are un fel al ei, misterios, în care, dacă nu mai vrei tu, te trage înăuntru”, a spus Teo Trandafir pentru VIVA!

În timp, prezentatoarea a realizat că televiziunea reprezenta, de fapt, locul în care se simțea cel mai bine și unde își putea valorifica experiența acumulată în zeci de ani de activitate. Deși încercase să își construiască o viață profesională diferită, legătura cu publicul și cu micul ecran a rămas extrem de puternică.

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