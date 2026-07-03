Baremele de la Bacalaureat 2026, revizuite după publicare. Ce răspunsuri au fost schimbate

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Ministerul Educației a actualizat baremele de corectare la disciplinele Logică și Chimie anorganică, după ce în ziua examenului, joi, 2 iulie, au fost identificate greșeli în documentele inițiale.

În urma unor sesizări legate de posibile erori, Ministerul Educației a modificat baremele oficiale publicate în ziua probei, înlocuind două răspunsuri care fuseseră inițial considerate corecte.

Ministerul Educației a schimbat baremele de la Bacalaureat

Ca în fiecare an, Ministerul Educației a publicat în după-amiaza zilei de examen subiectele și baremele de corectare pentru proba la alegere a profilului și specializării. La scurt timp după apariție, elevii au semnalat în mediul online mai multe neconcordanțe în baremele aferente disciplinelor Logică și Chimie anorganică.

În urma acestor sesizări, instituția a revenit cu versiuni revizuite ale documentelor oficiale, care au înlocuit variantele publicate inițial.

Modificarea de la Logică: Răspunsul corect la un item a fost schimbat

Cea mai semnificativă corecție a fost făcută la proba de Logică, argumentare și comunicare. În forma inițială a baremului, la Subiectul I, punctul A, itemul 4 era indicat drept corect răspunsul D. În varianta revizuită, acesta a fost modificat, varianta corectă devenind B.

În rest, baremul nu a suferit alte ajustări. Toate celelalte răspunsuri, punctaje și criterii de evaluare au rămas identice cu forma publicată anterior.

O modificare a fost efectuată și în baremul pentru Chimie anorganică

O ajustare a fost făcută și în baremul de la Chimie anorganică. În versiunea inițială, la Subiectul I, punctul A, exercițiul 1, răspunsul corect era indicat ca fiind „A”. Ulterior, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare a revizuit documentul, stabilind varianta „C” drept răspuns corect.

Celelalte cerințe din barem nu au fost modificate, potrivit digi24.ro.

Ce reprezintă modificările pentru elevi

Actualizarea baremelor presupune că evaluarea lucrărilor se face exclusiv pe baza versiunilor revizuite, considerate acum documentele oficiale în vigoare.

Cu alte cuvinte, profesorii corectori vor acorda punctajul conform noilor răspunsuri stabilite. Astfel, elevii care au bifat varianta B la itemul modificat de la Logică și varianta C la exercițiul actualizat de la Chimie vor fi punctați corespunzător, chiar dacă în forma inițială a baremelor figurau alte răspunsuri.

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