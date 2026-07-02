„A fost simplu, dar..” Motivul pentru care acest elev din Bacău nu a scris nimic la subiectul de geometrie de la proba de matematică de la Bacalaureat

Proba de Matematică de la Bacalaureat 2026 le-a ridicat pulsul multor absolvenți, însă un elev din Bacău a ieșit din sala de examen cu zâmbetul pe buze și fără prea multe regrete. Deși este convins că va trece examenul, adolescentul a dezvăluit că un capitol nici măcar nu a meritat efortul în opinia lui. Geometria a fost marea „victimă” de pe foaia de examen.

În timp ce alți candidați au încercat să stoarcă fiecare punct, tânărul a recunoscut că a ales să nu își piardă timpul cu exercițiile care nu îl atrag deloc. El a spus subiectele din acest an au fost mai blânde decât cele de la simulare și că speră la o notă care să îi aducă liniștea.

Motivul pentru care un elev nu a scris nimic la subiectul de geometrie

Sincer până la capăt, elevul a explicat că nu emoțiile i-au pus piedică, ci pur și simplu lipsa de interes pentru geometrie. În rest, examenul i s-a părut accesibil, iar la subiectul al III-lea spune că doar ultimul punct i-a creat probleme.

„N-am avut emoții. A fost destul de simplu. Șasele nu l-am făcut cu geometria că nu îmi place, la subiectul trei n-am știut doar ultimul punct. Cred că voi lua cel puțin 6,50. Sper la mai mult, dar…A fost mai ușor decât la simulări, chiar mai ușor. Acolo am luat puțin, 5.75”, a spus elevul.

Declarația lui a atras imediat atenția, mai ales că mulți absolvenți au mărturisit că geometria a fost partea care le-a dat cele mai mari bătăi de cap. Pentru elevul din Bacău, însă, explicația este cât se poate de simplă: dacă nu îi place materia, nici nu insistă asupra ei.

Examenul de Bacalaureat 2026, plin de povești neașteptate

Examenul din acest an nu a fost lipsit de momente surprinzătoare. Dacă elevul din Bacău a renunțat la geometrie din proprie inițiativă, o candidată din București a cedat cu totul în fața subiectelor și a ieșit din sala de examen după doar o oră. Oboseala, foamea și temperaturile ridicate și-au spus cuvântul, iar tânăra a povestit fără perdea prin ce a trecut.

„Nu am făcut absolut nimic. Am făcut decât un exerciții, mi-am dat silința ca să nu spun că nu am încercat, mai ales că ațipisem un pic și mi-a zis doamna profesoară: „Hai sus”. Căldură, îmi era somn, îmi era foame, îmi era de toate. Ce o fi, o fi! Se mai dă și la toamnă, dacă e. Încercarea moarte n`are, dar matematică tot nu are lipici la mine. Eu am încercat să mă lipesc de ea, dar ea nu se lipește de mine”, a spus o eleva care a susținut proba scrisă la Matematică, pentru Observatornews.ro.

Proba obligatorie a profilului s-a desfășurat miercuri, 1 iulie, după ce autoritățile au decis amânarea cu o zi a examenului, din cauza caniculei. În plus, candidații care nu au reușit să ajungă dimineața la centrele de examen din cauza furtunilor și a traficului au avut posibilitatea să susțină testarea de la ora 13:00, folosind subiectele de rezervă. În acest context, ministrul Educației, Mihai Dimian, a explicat procedura aplicată în cazurile excepționale.

„Proba examenului de bacalaureat se susține începând cu ora 9. În situații excepționale, în care au existat candidați care nu au putut ajunge la centrele de examen din motive care nu le sunt imputabile, metodologia permite susținerea probei cu subiect de rezervă, începând cu ora 13.00. În astfel de situații, președinții centrelor de examen vor informa candidații în legătură cu procedura de urmat pentru susținerea probei cu subiect de rezervă”, a transmis pe pagina de Facebook ministrul Mihai Dimian.

VEZI ȘI: BACALAUREAT 2026 | Ce subiecte au picat la matematică. Exercițiul care i-a pus pe elevi în încurcătură

Motivul bizar pentru care această elevă din București a ieșit după doar 60 minute de la proba de matematică de la BAC: „Mi-era somn, mi-era foame!” Ce a scris în foaia de examen