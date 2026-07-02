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Cum au debutat problemele de sănătate pentru Andreea Sasu: ”Am descoperit 2 noduli”

De: Irina Vlad 02/07/2026 | 11:43
Andreea Sasu și Philipp Plein/ sursă foto: social media
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Andreea Sasu, iubita lui Philipp Plein, a vorbit deschis despre problemele de sănătate pe care le-a avut în urma unei intervenții chirurgicale estetice. Care au fost semnele care au trimis-o direct pe masa de operație, dar și cum a fost la un pas de septicemie.

La fel ca Antonia, Laurette și alte vedete din România, Andreea Sasu, iubita lui Philipp Plein, a fost la un pas de o tragedie. Dorind să efectueze o corecție la nivelul feselor, ea a apelat la intervenția chirurgicală cu Aquafiller, substanță care s-a dovedit a fi mai periculoasă decât s-ar fi așteptat oricine.

Cum a descoperit Andreea Sasu că este în pericol

Primul semn de alarmă l-a conștientizat în urmă cu un an, când Antonia și-a făcut publică experiența  nefericită cu Aquafiller. Trecuseră deja 8-9 ani de la intervenția Andreei Sasu, însă substanța injectată migrase și formase deja doi noduli. Calvarul a început în momentu în care a mers pe o plajă din Los Angeles, în timp ce se afla în Oceanul Pacific. Forța valurilor care au lovit-o direct peste noduli a declanșat o infecție agresivă.

„Am avut o infecție și sunt multe fete care au trecut prin ceea ce am trecut eu. Este vorba despre Aquafilling. Am venit în România să îmi fac, a fost o corecție la o parte din fese, pentru că eu tot timpul am mers la sală, am avut grijă ce mănânc. La 8-9 ani distanță am văzut o poză cu Antonia, când a fost în spital, În momentul ăla mi-a fost frică, pentru că eu aveam de Aquafillerul migrat, aveam ca un fel de noduli. Am mers la un doctor să îmi scoată fillerul.

Apoi am plecat la mare în Los Angeles, am intrat în apă, mi-au venit valurile pe mine și atunci am făcut infecție. Mi-a fost foarte rău și am mers la spital și de acolo a început toată drama mea. Au fost 10 operații”, a spus Andreea Sasu în podcastul lui Alex Dobreanu.

După acea zi de la plajă, Andreea Sasu a ajuns la spital cu febră 40, fiind la un pas de septicemie. Medicii au decis să o opereze de urgență pentru a-i extrage Aquafillerul din organism, însă procedura a fost îngreunată din cauza infecției. În total, ea a avut nevoie de 10 intervenții chirurgicale.

Aveam febră, febră 40, deci m-am simțit foarte rău și am mers la spital și de acolo a început toată drama mea. Am făcut 10 operații până acum. Tot aveam dureri, pentru o săptămână nu puteam să mă mișc din pat, deci a fost teribil, plângeam zi și noapte”, a mai spus Andreea Sasu.

Calvarul prin care a trecut Andreea Sasu. A fost la un pas de septicemie: ”Am făcut 10 operații până acum”

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