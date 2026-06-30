Calvarul prin care a trecut Andreea Sasu. A fost la un pas de septicemie: ”Am făcut 10 operații până acum”

Andreea Sasu a vorbit pentru prima dată despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Iubita lui Philipp Plein a explicat că a ajuns în stare gravă la spital, având febră mare, iar ulterior a ajuns să facă nici mai mult, nici mai puțin de 10 intervenții chirurgicale. Situația s-a agravat atunci când medicii au descoperit că avea o infecție, apărută în urma unei operații mai vechi.

Andreea Sasu și Philipp Plein trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Deși sunt foarte discreți atunci când vine vorba despre viața personală, de curând, vedeta a decis să rupă tăcerea și a vorbit despre cea mai grea perioadă prin care a trecut. Era la un pas de septicemie și asta pentru că a ajuns de urgență la spital cu febră 40 de grade, iar apoi a suferit în jur de 10 intervenții chirurgicale. Starea sa s-a agravat atunci când medicii au descoperit o infecție pe care o avea de ceva timp, însă nu știa.

Andreea Sasu, despre starea sa de sănătate

Andreea Sasu a vorbit despre drama prin care a trecut în urmă cu ceva timp. Durerile prin care a trecut vedeta au imobilizat-o chiar și la pat, nemaiputând să stea pe picioare.

Aveam febră, febră 40, deci m-am simțit foarte rău și am mers la spital și de acolo a început toată drama mea. Am făcut 10 operații până acum. Tot aveam dureri, pentru o săptămână nu puteam să mă mișc din pat, deci a fost teribil, plângeam zi și noapte, a declarat Andreea Sasu în podcastul „Nocturn cu Alex Dobreanu”.

Ce spune Andreea Sasu despre relația lui Philipp Plein cu Lucia Bartoli

Philipp și Andreea sunt împreună de mai mulți ani și au împreună un copil, însă el mai are trei copii din relația anterioară. În același podcast, vedeta a vorbit și despre legătura pe care o avea partenerul ei cu fosta iubită. Aceasta spune că a suferit mult, pentru că voia să își petreacă timpul cu copii săi.

Absolut nu! Vezi că toată lumea îl atacă, ne atacă, iar el nu are nicio vină. Seara mergeau la Monte Carlo, ea era pe mese, dansa, bea. Plângea, venea acasă și o ruga, și îi zicea: „Lucia, lasă-mă să-mi văd copiii!„, a mai adăugat Andreea Sasu.

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