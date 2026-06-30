Acasă » Altceva Podcast » Calvarul prin care a trecut Andreea Sasu. A fost la un pas de septicemie: ”Am făcut 10 operații până acum”

Calvarul prin care a trecut Andreea Sasu. A fost la un pas de septicemie: ”Am făcut 10 operații până acum”

De: Denisa Crăciun 30/06/2026 | 17:11
Andreea Sasu, despre problemele de sănătate
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Andreea Sasu a vorbit pentru prima dată despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Iubita lui Philipp Plein a explicat că a ajuns în stare gravă la spital, având febră mare, iar ulterior a ajuns să facă nici mai mult, nici mai puțin de 10 intervenții chirurgicale. Situația s-a agravat atunci când medicii au descoperit că avea o infecție, apărută în urma unei operații mai vechi.

Andreea Sasu și Philipp Plein trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Deși sunt foarte discreți atunci când vine vorba despre viața personală, de curând, vedeta a decis să rupă tăcerea și a vorbit despre cea mai grea perioadă prin care a trecut. Era la un pas de septicemie și asta pentru că a ajuns de urgență la spital cu febră 40 de grade, iar apoi a suferit în jur de 10 intervenții chirurgicale. Starea sa s-a agravat atunci când medicii au descoperit o infecție pe care o avea de ceva timp, însă nu știa.

Andreea Sasu, despre starea sa de sănătate

Andreea Sasu a vorbit despre drama prin care a trecut în urmă cu ceva timp. Durerile prin care a trecut vedeta au imobilizat-o chiar și la pat, nemaiputând să stea pe picioare.

Aveam febră, febră 40, deci m-am simțit foarte rău și am mers la spital și de acolo a început toată drama mea. Am făcut 10 operații până acum. Tot aveam dureri, pentru o săptămână nu puteam să mă mișc din pat, deci a fost teribil, plângeam zi și noapte, a declarat Andreea Sasu în podcastul „Nocturn cu Alex Dobreanu”.

Ce spune Andreea Sasu despre relația lui Philipp Plein cu Lucia Bartoli

Philipp și Andreea sunt împreună de mai mulți ani și au împreună un copil, însă el mai are trei copii din relația anterioară. În același podcast, vedeta a vorbit și despre legătura pe care o avea partenerul ei cu fosta iubită. Aceasta spune că a suferit mult, pentru că voia să își petreacă timpul cu copii săi.

Absolut nu! Vezi că toată lumea îl atacă, ne atacă, iar el nu are nicio vină. Seara mergeau la Monte Carlo, ea era pe mese, dansa, bea. Plângea, venea acasă și o ruga, și îi zicea: „Lucia, lasă-mă să-mi văd copiii!„, a mai adăugat Andreea Sasu.

VEZI ȘI: Ex-ul Andreei Sasu, condamnat pentru defăimare abuzivă! După avalanșa de acuzații la adresa iubitei lui Philipp Plein, judecătorii italieni i-au dat verdictul lui Gerardo Scarpone

Lucia Bartoli, prima reacție după dezvăluirile făcute de Philipp Plein: ”Este o denaturare substanțială a situației actuale”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Când începe Insula Iubirii 2026, de fapt. Antena 1 a făcut anunțul în urmă cu puțin timp
Știri
Când începe Insula Iubirii 2026, de fapt. Antena 1 a făcut anunțul în urmă cu puțin timp
Cea mai norocoasă zi a lunii iulie 2026 pentru fiecare zodie. Luna începe cu Mercur în retrograd
Altceva Podcast
Cea mai norocoasă zi a lunii iulie 2026 pentru fiecare zodie. Luna începe cu Mercur în retrograd
Român arestat în Germania pentru TERORISM DE EXTREMĂ DREAPTĂ. Acuzat de planuri pentru „război al terorii”
Mediafax
Român arestat în Germania pentru TERORISM DE EXTREMĂ DREAPTĂ. Acuzat de planuri pentru...
Cine este Odeta Nestor, una dintre cele mai influente femei din industria jocurilor de noroc. Prietena lui Denise Rifai a condus o piață de 3 miliarde de lei în România
Gandul.ro
Cine este Odeta Nestor, una dintre cele mai influente femei din industria jocurilor...
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
Prosport.ro
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere...
Testul mașinii la prima întâlnire. Detaliul banal care face una din patru persoane să fugă mâncând pământul
Adevarul
Testul mașinii la prima întâlnire. Detaliul banal care face una din patru persoane...
De ce s-au prăbușit așa de multe clădiri în timpul cutremurelor din Venezuela și cum a rezistat Chile unor seisme mult mai puternice
Digi24
De ce s-au prăbușit așa de multe clădiri în timpul cutremurelor din Venezuela...
Berea pe stadioane, aprobată de Parlament! Vot decisiv pentru modificarea Legii 4
Mediafax
Berea pe stadioane, aprobată de Parlament! Vot decisiv pentru modificarea Legii 4
Parteneri
Magda Pălimariu, imagini spectaculoase din vacanța în Grecia. Prezentatoarea a cucerit fanii cu apariția în costum de baie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Magda Pălimariu, imagini spectaculoase din vacanța în Grecia. Prezentatoarea a cucerit fanii cu apariția în...
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
Prosport.ro
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Matilda, fiica lui Cătălin Zmărăndescu, a dat lovitura în Spania! A câștigat două titluri de campion mondial la Brazilian Jujitsu! „Este sufletul echipei”
Click.ro
Matilda, fiica lui Cătălin Zmărăndescu, a dat lovitura în Spania! A câștigat două titluri de...
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
Digi 24
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
Vestea momentului: Roboții umanoizi au început să fie închiriați cu ziua! Cât costă și ce știu să facă
Promotor.ro
Vestea momentului: Roboții umanoizi au început să fie închiriați cu ziua! Cât costă și ce...
BANCUL ZILEI. – Ea e femeia cu care ți-am zis că-ți fac lipeala!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ea e femeia cu care ți-am zis că-ți fac lipeala!
Toți șoferii care poartă un smartwatch trebuie să știe acest lucru
go4it.ro
Toți șoferii care poartă un smartwatch trebuie să știe acest lucru
În care religie nu ai voie să mănânci cartofi?
Descopera.ro
În care religie nu ai voie să mănânci cartofi?
Exemplarele fizice de GTA VI nu vor putea fi activate în România?
Go4Games
Exemplarele fizice de GTA VI nu vor putea fi activate în România?
Cine este Odeta Nestor, una dintre cele mai influente femei din industria jocurilor de noroc. Prietena lui Denise Rifai a condus o piață de 3 miliarde de lei în România
Gandul.ro
Cine este Odeta Nestor, una dintre cele mai influente femei din industria jocurilor de noroc....
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cum s-au cunoscut Mircea Radu și Raluca Olaru, de fapt. Au doi copii împreună și au divorțat după ...
Cum s-au cunoscut Mircea Radu și Raluca Olaru, de fapt. Au doi copii împreună și au divorțat după 13 ani de căsnicie
Rezultatele de la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate, cu o zi mai devreme de data anunțată ...
Rezultatele de la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate, cu o zi mai devreme de data anunțată în calendar. Unde pot elevii să-și vadă notele
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 1 iulie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 1 iulie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Tania Budi aduce LUV34 la Mamaia! Când va avea loc prima petrecere
Tania Budi aduce LUV34 la Mamaia! Când va avea loc prima petrecere
BANC | Ora 22.00, ea: „Iubitule, cine e mai important pentru tine: eu sau fotbalul?”
BANC | Ora 22.00, ea: „Iubitule, cine e mai important pentru tine: eu sau fotbalul?”
Zodia care își schimbă direcția vieții în iulie 2026. Cristina Demetrescu: „Apare un copil!”
Zodia care își schimbă direcția vieții în iulie 2026. Cristina Demetrescu: „Apare un copil!”
Vezi toate știrile