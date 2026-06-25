Ex-ul Andreei Sasu, condamnat pentru defăimare abuzivă! După avalanșa de acuzații la adresa iubitei lui Philipp Plein, judecătorii italieni i-au dat verdictul lui Gerardo Scarpone

Ani la rând, conflictul dintre Andreea Sasu și fostul ei partener, afaceristul italian Gerardo Scarpone, a ținut primele pagini din presa din Italia și România. După încheierea relației, Scarpone a lansat public o serie de acuzații extrem de grave la adresa româncei, care între timp avea să devină cunoscută și prin relația cu celebrul designer Philipp Plein. CANCAN.RO are detalii, în exclusivitate, din culisele scandalului dintre cei doi foști!

De la acuzații extrem de dure s-a ajuns la o adevărată luptă în sala de judecată între Andreea Sasu și fostul ei partener de viață. Tribunalul Civil din Milano și Curtea de Apel din Milano au analizat ani la rând afimațiile făcute de afacerist și au ajuns la concluzia că numeroase acuzații nu erau susținute de dovezi, iar unele dintre ele aveau caracter defăimător. În final, Gerardo Scarpone a fost găsit răspunzător civil și condamnat penal pentru defăimare abuzivă.

Printre cele mai grave afirmații formulate public de Scarpone s-au numărat cele referitoare la presupuse furturi din locuința sa. CANCAN.RO a intrat în posesia sumarului acuzațiilor false, amenințărilor și condamnărilor lui Gerdardo Scarpone.

Fostul iubit al Andreei Sasu a fost condamnat penal pentru defăimare abuzivă

Afaceristul a susținut că Andreea Sasu i-ar fi sustras ceasuri Rolex și Cartier, diamante, bijuterii, aproximativ 40.000 de euro cash, dar și bagaje de lux Louis Vuitton și Bottega Veneta. Potrivit declarațiilor sale, românca ar fi golit inclusiv seiful din apartament după ce și-ar fi început relația cu Philipp Plein.

Instanța civilă din Milano a constatat însă că aceste acuzații nu erau susținute de probe concrete. Singurul document prezentat de Scarpone a fost propria plângere depusă la poliție la aproape o lună după presupusele fapte. Judecătorii au subliniat că nu au fost prezentaate dovezi care să demonstreze existența bunurilor pretins furate, păstrarea lor în apartament sau implicarea Andreei Sasu în dispariția acestora. În plus, acuzațiile nu au dus la deschiderea vreunui dosar penal și nici la vreo condamnare.

Un alt episod analizat de instanțe a fost reprezentat de declarațiile în care Scarpone a susținut că Andreea Sasu ar fi lucrat ca escortă în Dubai. Potrivit afirmațiileor lui, aceasta ar fi câștigat între 10.000 și 15.000 de euro și ar fi transferat sumele respective în străinătate prin intermediul mamei ei. Însă în fața instanței nu au fost prezentate documente financiare, acte de călătorie sau orice alte probe care să confirme acuzațiile.

Scarpone a susținut, de asemenea, că fosta parteneră ar fi fraudat sistematic operatorul italian de autostrăzi prin utilizarea incorectă a benzilor Telepass pentru a evita plata taxelor. Deși a depus la dosar documente privind anumite taxe neachitate, Tribunalul Civil din Milano a constatat că acestea nu identificau vehiculul Andreei Sasu și nu demonstrau existența unei conduite frauduloase. Mai mult, documentul prin care se încerca asocierea româncei cu respectivele încălcări a fost ulterior retras din dosar. Iar aici, instanța a hotarât că acuzația nu avea suport probator. O altă acuzație extrem de gravă a fost saceaa potrivit căreia Andreea Sasu ar fi comis furt de identitate în legătură cu o contravenție rutieră produsă în Elveția. Scarpone a susținut că Andreea ar fi declarat în mod fals că sora ei s-ar fi aflat la volanul vehiculului. Și aici, judecătorii au analizat documentele depuse și au constatat că singura probă existentă era o solicitare transmisă de autoritățile elvețiene pentru identificarea conducătorului auto.

Lista acuzațiilor nu se oprește aici, Scarpone a afirmat că Andreea Sasu îi datora aproximativ 200.000 de euro, sumă care ar fi provenit din achiziționarea unui apartament în Porto Rotondo și din diferite împrumuturi acordate în timpul relației. Instanța a arătat că nici aceste afirmații nu au fost dovedite. Cu toate acestea, ele au fost considerate parte a unui litigiu financiar privat și nu acuzații privind comiterea unor infracțiuni.

În urma analizei întregului caz, instanțele italiene au stabilit răspunderea lui Gerardo Scarpone pentru campania de acuzații lansată după despărțirea de Andreea Sasu. Afaceristul a fost găsit răspunzător civil pentru defăimare, iar ulterior a fost condamnat penal pentru defăimare agravată și exercitarea abuzivă a unui presupus drept prin amenințări.

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