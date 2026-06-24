Andreea Sasu, primele declarații despre războiul pe care îl duce Philipp Plein pentru custodie: ”Lucia nu a întrebat niciodată de copii în această perioadă”

Philipp Plein este implicat într-un scandal de proporții cu fosta sa parteneră, Lucia Bartoli și luptă pentru custodia celor doi copii ai lor, Rocky și Rouge. Conflictul dintre cei doi foști parteneri a escaladat după o serie de acuzații și declarații făcute de ambele părți. În acest context tensionat, celebrul designer a făcut mai multe dezvăluiri despre relația cu Lucia Bartoli și despre situația actuală a copiilor.

Philipp Plein și Lucia Bartoli au format un cuplu timp de aproximativ cinci ani și au împreună doi băieți, născuți în 2021 și 2023. Deși despărțirea lor a fost prezentată inițial drept una amiabilă, lucrurile au luat rapid o altă turnură, transformându-se într-o dispută juridică privind custodia copiilor.

Ce a spus Philipp Plein despre Lucia Bartoli

Designerul susține că cei doi băieți au trecut prin momente dificile cât timp a locuit cu Lucia Bartoli și că unul dintre ei ar manifesta în continuare semne de anxietate. Potrivit declarațiilor sale, Rocky ar avea coșmaruri frecvente și reacții de teamă legate de anumite experiențe din trecut.

Philipp Plein afirmă că băiatul devine agitat atunci când trebuie să vorbească la telefon cu mama sa sau când ajunge în locuri asociate cu perioada în care locuia împreună cu aceasta.

„Copiii mă întreabă de mamă numai noaptea, când se trezesc și au coșmaruri. Pentru că le este frică să se întoarcă acasă. Mai ales Rocket. Are o dată sau de două ori pe săptămână coșmaruri despre anumite situații prin care a trecut când era sub custodia mamei. Și el are aceste atacuri de panică care se transformă într-un tic uneori. Expresia feței și limbajul corpului devin complet necontrolate. Și mai ales când trebuie să vorbească cu ea la telefon sau când are conversații telefonice cu ea pe care încearcă să le revizuiască. Așa că îi este frică, este… Se simte din ce în ce mai bine, dar este nevoie de timp. Chiar și el a recunoscut strada pe care obișnuia să locuiască și îi este frică să meargă pe aceeași stradă. Începe să plângă, începe să se sperie când mergem chiar în direcția fostului cămin.”, a povestit Philipp Plein la Nocturn cu Alex Dobreanu.

În ceea ce îl privește pe Rouge, designerul spune că, la un moment dat, copilul întâmpina dificultăți în exprimarea emoțiilor, părând retras și lipsit de reacții afective. Totuși, Philipp Plein consideră că situația celor mici s-ar îmbunătăți treptat și că aceștia se adaptează din ce în ce mai bine.

Și Rouge, care este mai mic, arată mai puțină afecțiune. La început nu era capabil să își exprime deloc emoțiile, într-o asemenea măsură încât nu înțelegeam ce se întâmplă. Nu arăta când era fericit, nu arăta când era trist. Era complet blocat din punct de vedere emoțional. Acest copil era complet închis în el însuși.”, a mai spus designerul.

Andreea Sasu: ”Lucia nu a întrebat niciodată de copii în această perioadă”

În dispută a intervenit și actuala parteneră a designerului, Andreea Sasu, care a declarat că este surprinsă de faptul că Lucia Bartoli nu s-ar fi interesat suficient de copii în anumite perioade.

„Cred că este important să spunem și că Lucia nu a întrebat niciodată de copii în această perioadă. Nu a trimis niciodată un mesaj tatălui ca să întrebe ce fac copiii. Nu s-au simțit bine. Niciodată nu i-a trimis un mesaj lui Philipp, tatălui. Eu nu i-am văzut timp de două săptămâni cât am fost în spital în Berlin, mi s-a părut că a trecut un an și plângeam în fiecare zi, chiar dacă îi vedeam pe Facetime. Cum poți să fii așa? Să nu trimiți.. lasă toată această furie. Nu e vorba despre judecător, despre avocat. Trimite doar un mesaj: Ce fac copiii mei? Se simt bine? Biata Lucia, nu putea spune…Sunteți doi monștri. Nu a putut să-i spună La mulți ani. Dar de ce nu a luat ea telefonul ca să îi spună fiului ei La mulți ani? Am luat cine cu Philipp și m-a făcut să plâng. Plângeam și mi-a spus că este trist, Lucia nu se interesează de copii. Nu mi-a trimis niciodată un mesaj despre copii. Și acest lucru este trist. Este atât de trist pentru că sunt mamă și mi se rupe sufletul.”, a spus și Andreea Sasu, partenera designerului.

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