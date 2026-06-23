Philipp Plein, dezvăluire neașteptată despre Lucia Bartoli: ”Există un lucru pe care oamenii ar trebui să îl știe”

Excentricul miliardar Philipp Plein (48 de ani) a scos la iveală noi detalii despre Lucia Bartoli, tânăra cu care are doi copii. Deși afișau o viață de lux și păreau familia perfectă, realitatea din spatele ușilor închise ar fi fost cu totul alta.

Sătul de toate speculațiile făcute pe seama despărțirii lor, Philipp a vrut să clarifice situația legată de cei doi copii pe care îi are cu Lucia. Într-un mesaj complet neașteptat, designerul a lăsat deoparte orgoliile și a explicat că interesul minorilor este singurul care contează în acest moment, apelând la discreție și maturitate.

„Nu este vorba despre tată împotriva mamei sau despre mamă împotriva tatălui. Nu este vorba despre nevoile mele sau ale Luciei. Este vorba doar despre ceea ce este mai bine pentru copii. Iar noi, la fel ca instanța, facem ceea ce considerăm că este în interesul superior al copiilor noștri. Avem numeroși specialiști care se ocupă zilnic de această situație. Situația este complicată, însă nu într-atât încât relația dintre părinți și copii să nu mai poată fi reparată. Există posibilitatea ca părinții să fie alături de copii, să îi vadă și să se bucure împreună de viitor”, a spus el.

Philipp Plein, declarație neașteptată despre relația cu Lucia Bartoli

Ca să fie tacâmul complet, miliardarul a oferit un detaliu de-a dreptul uluitor despre ce se întâmpla, de fapt, între ei în spatele ușilor închise, mărturisind că povestea lor a avut o tentă mai mult platonică și de prietenie pură decât una plină de pasiune nebună.

„Există un lucru pe care oamenii ar trebui să îl știe. Eu și Lucia am avut o relație extraordinară. Am fost cei mai buni prieteni, ca un frate și o soră, pe tot parcursul relației noastre. Mulți oameni nici măcar nu cunosc realitatea și totuși își dau cu părerea.

Acum traversăm un conflict, însă niciodată nu am avut certuri serioase sau situații grave între noi. De fapt, nici măcar nu obișnuia să ne certăm. Pot spune că relația dintre mine și Lucia a fost minunată. Motivele pentru care am decis să ne despărțim țin de viața noastră privată și rămân un subiect foarte personal”, a spus Philipp pe Instagram.

Promite execuție în instanță

Philipp a lansat un avertisment fără precedent, plin de amenințări cu procese, pentru toți cei care încearcă să scoată bani, imagine sau audiență de pe urma situației delicate din familia sa. Designerul a „jurat” că nu va avea milă de nimeni și că nu mai acceptă să se discute despre scandalul dintre el și Lucia Bartoli.

„Copiii noștri merită intimitate, demnitate, protecție și șansa de a crește departe de zgomotul și ostilitatea generate de persoane care nu au niciun rol în viețile lor. Oricine răspândește în mod deliberat informații false, promovează conținut defăimător, încurajează hărțuirea sau încearcă să profite de circumstanțele care privesc familia noastră trebuie să înțeleagă că nu vom tolera un astfel de comportament. Vom continua să ne protejăm copiii, familia și drepturile legale prin toate mijloacele adecvate pe care le avem la dispoziție. Acolo unde va fi necesar, vom recurge la căile legale disponibile în jurisdicțiile competente împotriva celor care se implică în activități ilegale, inclusiv defăimare, hărțuire, încălcarea vieții private sau exploatarea minorilor în scopuri de publicitate ori beneficii comerciale. Aceasta nu este o reprezentație publică. Este o problemă de familie”, a spus designerul.

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