Lucia Bartoli, dată afară din casă de Philipp Plein. Designerul a lăsat-o pe străzi: „Este sfâșietor”

Războiul dintre celebrul designer Philipp Plein (48 de ani) și fosta lui parteneră de viață, Lucia Bartoli, a atins apogeul! Tânăra din Marea Britanie a primit încă o lovitură devastatoare din partea creatorului de modă. Șatena a spus că trece printr-un adevărat coșmar și că este la un pas să își piardă speranța.

Aceasta locuia într-un apartament de lux deținut de milionar, unde ar fi trebuit să rămână până la stabilirea definitivă a custodiei celor doi băieți ai lor, pe care Philipp i-ar fi luat cu forța. Însă socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg, iar influencerița s-a trezit cu bagajele la ușă!

Lucia Bartoli, dată afară din casă de Philipp Plein

Șatena a spus că este distrusă de durere și că va lua o pauză de la social media. Lucia le-a spus fanilor că a fost dată afară din apartamentul în care a locuit cu cei doi copii și că este nevoită să renunțe la multe amintiri.

„Hei tuturor. Voi fi un pic mai liniștită pe aici în următoarele câteva zile pentru că sunt evacuată. Este sfâșietor să trebuiască să spun adio apartamentului în care au crescut copiii mei. Inima mea e frântă. Dar eu încă sunt aici. Și asta nu se va schimba niciodată 🤍❤️‍🩹”, a spus ea.

Conflictul dintre cei doi foști iubiți este departe de a se încheia. Deși despărțirea lor oficială din primăvara anului 2024 părea inițial una civilizată, situația a degenerat într-un mod de-a dreptul alarmant. Creatorul de modă a reușit să obțină o victorie uriașă în instanțele din Elveția, primind custodia exclusivă temporară a micuților, după ce autoritățile ar fi fost alertate în legătură cu condițiile improprii în care locuiau minorii.

Lucia a rupt însă tăcerea și a făcut acuzații extrem de grave! Șatena a spus că totul a fost o înscenare bine pusă la punct și că i s-a întins o capcană uriașă pentru a părea o mamă iresponsabilă. Ea a promis că nu se va opri până nu își va recupera băieții.

„Copiii au fost luați de lângă mine fără niciun motiv. Am făcut tot ce s-a putut pentru a-i recupera. Această decizie nu este definitivă, nu vă pot da prea multe detalii, dar este o decizie temporară, dar din păcate se tot prelungește. Fac tot posibilul să-mi iau copiii înapoi. Sunt 100% sigură că este doar o chestiune de timp pentru că știu că la un moment dat adevărul va ieși eventual la suprafață în instanță”, a spus ea.

„Mi-a fost frică”

Fosta parteneră a milionarului a explicat cum s-a ajuns, de fapt, ca locuința ei să fie declarată „dezordonată” de către autorități. Tânăra susține că Philipp i-a tăiat toate resursele financiare și a izolat-o complet, lăsând-o singură cu doi copii.

„Vreau să punctez câteva lucruri. Primul este apartamentul dezordonat. Așa cum știți, mi-au fost îndepărtate menajera și bona, banii și nu mă lăsa să aduc pe nimeni în clădire să vină să stea cu mine. A fost greu, nu o să mint, am văzut la mama mea cât de greu i-a fost ca mamă singură, dar totodată locuiam cu un nou-născut și un copilaș până în doi ani jumătate, nu este ușor. Am reușit să am grijă de ei, sunt mândră de mine și am făcut-o din suflet”, a mai spus aceasta.

Mai mult, Lucia a povestit cum a ajuns să fugă cu cei doi copii. Ea a spus că Philipp Plein a amenințat-o prin mesaje și că s-a speriat foarte tare.

„În dimineața aceea, m-am trezit cu mesaje, între 70-100 de mesaje de la acel cineva spunând că se va muta înapoi cu mine. Nu mai fusesem împreună de peste un an. Mi-a fost frică, nu eram ok cu asta. Mi-am sunat panicată avocatul și l-am întrebat: Ce fac acum? Și avocatul mi-a spus: Ia copiii, du-te la mătușa ta acasă, ea locuiește la o oră jumătate de mine, așteaptă acolo și o să rezolvăm”, a mai declarat Lucia.

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Philipp Plein a făcut-o praf pe Lucia Bartoli! Verdict devastator pentru fosta iubită a designerului