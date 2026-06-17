Andreea Sasu, mesaj public pentru Philipp Plein după ce a fost externată: ”Viața m-a pus la încercare”

Andreea Sasu și Philipp Plein trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi sunt mai îndrăgostiți ca niciodată, iar pentru a-i arăta recunoștința celebrului designer, Andreea i-a făcut o declarație emoționantă.

Andreea Sasu și Philipp Plein sunt împreună de mai bine de un an, iar influencerița l-a făcut tătic pentru a patra oară. El pare să fie un tată implicat și un iubit de milioane, așa că vedeta i-a făcut o declarație de dragoste emoționantă. Aceasta și-a dorit să îi arate iubirea pe care o poartă și a fost mai sinceră ca niciodată.

Ce declarație i-a făcut Andreea Sasu lui Philipp Plein

Andreea Sasu este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din țara noastră. De asemenea, activează în lumea modei și are o familie frumoasă. Aceasta este împreună cu celebrul designer Philipp Plein, pe care l-a făcut tată a patra oară. Ea a adus pe lume un băiețel, pe nume Hurricane Thor Thunder, iar bărbatul pare să fie foarte implicat. În plus, nu uită nici de partenera lui și sunt mai fericiți ca niciodată.

Din acest motiv, Andreea și-a dorit să îi arate respectul și iubirea pe care i le poartă, așadar a făcut o declarație de dragoste sinceră și profundă.

Cuvintele nu vor fi niciodată suficiente pentru a-ți mulțumi pentru tot ce ai făcut și continui să faci pentru noi. Ești un tată prezent, iubitor și atent. Ești acel punct de sprijin pe care orice familie își dorește să îl aibă, acea persoană care știe să fie mereu alături, în momentele frumoase, dar mai ales în cele mai dificile. Când viața m-a pus la încercare și eu nu mai aveam puterea să merg mai departe, tu ai adunat tot ce se prăbușea și ai ținut totul pe picioare cu dragoste, răbdare și curaj. Ai avut grijă de copii cu o devotare imensă, oferindu-le siguranță, afecțiune, iubire și liniște sufletească atunci când eu nu reușeam să o fac, a transmis Andreea pentru partenerul ei.

De asemenea, mesajul continuă prin cuvinte impresionante, spunându-i că a făcut mereu sacrificii pentru ea și îi mulțumește pentru grija sa.

Ai purtat pe umeri responsabilități, temeri și sacrificii fără să te plângi vreodată, făcându-ne să ne simțim protejați și iubiți în fiecare zi. Ai fost sprijinul meu, forța mea și refugiul meu atunci când aveam cea mai mare nevoie. Îți mulțumesc pentru fiecare noapte nedormită, pentru fiecare gest tăcut, pentru fiecare îmbrățișare, pentru fiecare dată când ne-ai pus pe noi înaintea ta. Îți mulțumesc că ai crezut în mine atunci când eu însămi nu mai reușeam să o fac. Dacă astăzi suntem încă aici, uniți și mai puternici, este și datorită ție. Îți mulțumesc că ești un partener extraordinar, un tată excepțional și bărbatul pe care îl iubesc, a mai spus ea.

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