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Andreea Sasu, umilită în timpul sarcinii. Philipp Plein a recunoscut: „Am greșit enorm”

De: Emanuela Cristescu 25/06/2026 | 13:56
Andreea Sasu, umilită în timpul sarcinii. Philipp Plein a recunoscut: „Am greșit enorm”
Andreea Sasu, umilită în timpul sarcinii. Philipp Plein a recunoscut: „Am greșit enorm”
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Designerul Philipp Plein (48 de ani) a povestit că iubita sa, Andreea Sasu, a fost nevoită să treacă prin situații pe care puține femei le-ar fi acceptat vreodată din cauza fostei partenere, Lucia Bartoli. Regele modei a povestit că bruneta a suferit enorm în perioada în care era însărcinată cu micuțul lor, Hurricane.

Deși viața lor de pe rețelele de socializare pare desprinsă dintr-un basm cu opulență, adevărul este mult mai dureros. Philipp Plein a recunoscut public, plin de remușcări, că actuala lui parteneră a dat dovadă de o toleranță ieșită din comun în fața escapadelor sale de weekend alături de fosta iubită, Lucia Bartoli.

Chinul pe care a fost nevoită să treacă Andreea Sasu

În timp ce focoasa româncă purta în pântece copilul designerului, ea era nevoită să își petreacă cele mai importante momente în singurătate, privind de la distanță cum tatăl copilului ei își făcea vacanțele în compania fostei partenere.

Designerul a spus că n-a văzut în viața lui o femeie mai înțelegătoare decât Andreea și că o vede ca pe o adevărată eroină. El a mărturisit că regretă că și-a neglijat iubita pentru Lucia Baroli, dar că nu mai poate da timpul înapoi.

Andreea Sasu, umilită în timpul sarcinii. Philipp Plein a recunoscut: „Am greșit enorm”
Andreea Sasu, umilită în timpul sarcinii. Philipp Plein a recunoscut: „Am greșit enorm”

„Andreea este eroina mea, pentru că ea este cea care a acceptat situația. Este o femeie mândră, frumoasă, puternică. Și ea a acceptat faptul că în fiecare weekend eram plecat cu fosta mea iubită și cu copiii mei. Ea a fost singură acasă, în fiecare weekend, timp de un an. De paște, eram în los Angeles cu Lucia și copiii, iar Andreea era însărcinată și era singură acasă. Mă simt prost pentru asta și trebuie să spun că a fost o greșeală”, a povestit Philipp Plein.

Philipp Plein, adevărul despre Lucia Bartoli

Pentru a păstra armonia în triunghiul amoros și pentru a fi aproape de moștenitorii săi, miliardarul i-a pus la dispoziție fostei iubite o vilă de oaspeți uriașă, amenajată ca un adevărat palat pe proprietatea lui din Cannes, fiind dispus să o primească acolo chiar și însoțită de un alt bărbat, totul pentru binele micuților. Se pare că n-a fost suficient și că fosta parteneră i-a făcut viața un calvar atât lui, cât și româncei.

„Luciei i-am dat totul. I-am oferit totul. I-am spus: poți veni în casa mea, veniți la Cannes>>. Casa mea de oaspeți este ca un palat. I-am făcut și ei casă de oaspeți, un etaj complet, dressing, cameră pentru copii, dormitor. I-am spus: Poți veni oricând aici, chiar și dacă ai un nou iubit. Vino aici, folosește-mi casa. Este casa în care copiii mei trăiesc”, a spus designerul la Nocturn cu Alex Dobreanu.

VEZI ȘI: De la ce ar fi pornit conflictul dintre Philipp Plein și Lucia Bartoli, de fapt. Designerul a cerut ordin de restricție!

Philipp Plein, dezvăluire neașteptată despre Lucia Bartoli: ”Există un lucru pe care oamenii ar trebui să îl știe”

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