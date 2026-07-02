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Makaveli, audiat la DNA. Influencerul susține că a fost amenințat să renunțe la candidatura pentru Primăria Capitalei

De: Andreea Stăncescu 02/07/2026 | 11:09
Makaveli, audiat la DNA / Sursa foto: Social media
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Influencerul Alexandru Zidaru, cunoscut în mediul online drept Makaveli, s-a prezentat joi la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), unde a fost audiat în dosarul deschis în urma plângerii depuse de acesta cu privire la alegerile pentru Primăria Capitalei. Makaveli susține că a venit în fața procurorilor cu noi probe, despre care afirmă că ar demonstra presiunile la care ar fi fost supus înainte de retragerea sa din cursa electorală.

Influencerul susține că a fost constrâns să renunțe la candidatura sa pentru funcția de primar general al Capitalei în favoarea unui alt candidat. Potrivit declarațiilor sale, decizia de retragere nu ar fi fost luată de bunăvoie, ci ar fi fost influențată de amenințări și presiuni psihologice exercitate asupra sa.

Makaveli ar fi fost amenințat să reunnțe la candidatură

Makaveli s-a înscris inițial în competiție ca independent și, la acel moment, beneficia de susținerea partidului SOS România și a liderului formațiunii, Diana Șoșoacă. Ulterior, acesta și-a anunțat retragerea din cursă și sprijinul pentru Anca Alexandrescu, candidată independentă susținută de AUR și PNȚCD.

La ieșirea de la DNA, influencerul a declarat că a pus la dispoziția anchetatorilor noi documente și informații pe care le consideră relevante pentru desfășurarea investigației. Totodată, el a reiterat acuzațiile formulate anterior, susținând că în timpul procesului electoral ar fi fost victima unor acțiuni menite să îl împiedice să își continue candidatura.

„Cum nu sunt nici escroc, nici hoț, am venit să răspund domnilor procurori ce s-a întâmplat la alegerile pentru Primăria Capitalei. (…) Am venit să aduc probele, în care au făcut ce au făcut (Ninel Peia și Maricel Păcuraru – n.r.). (…) Mi s-a furat candidatura printr-un șantaj psihologic, amenințări și toate chestiile pe care le folosesc ei”, a spus Makaveli la sosirea la sediul DNA.

De asemenea, Makaveli îl acuză pe senatorul Ninel Peia că i-ar fi falsificat semnăturile fără acordul său și că ar fi încercat ulterior să folosească acest lucru împotriva lui. Aceste aspecte fac parte din sesizarea aflată în atenția procurorilor DNA, care continuă cercetările în acest caz.

„Domnul Peia mi-a falsificat semnăturile fără să știu și a încercat să folosească asta împotriva mea. Eu am venit să fac autodenunțul la vremea respectivă, ca toată treaba să fie transparentă”, a adăugat Makaveli.

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