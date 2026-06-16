Makaveli, primele declarații după ce a fost acuzat de evaziune fiscală: ”Am început să fac o strângere de fonduri la mine pe pagină”

Makaveli a vorbit la Dan Capatos Show despre dosarul de evaziune fiscală în care este cercetat și despre situația delicată în care se află. Influencerul a dezvăluit că poartă brățară electronică și că are la dispoziție doar trei luni pentru a plăti un prejudiciu care a ajuns la aproape 100.000 de euro. CANCAN.ro are toate detaliile!

Invitat în emisiunea lui Dan Capatos, Makaveli a explicat că, în prezent, are doar două variante. Fie achită integral prejudiciul și dosarul se clasează, fie riscă să suporte consecințele legale. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu am două opțiuni în momentul de față. Ori plătesc prejudiciul în termen de trei luni și se clasează dosarul. Prejudiciul inițial este de 38-39.000 de euro, dar cu dobânzi și penalități se duce undeva pe la 90 și ceva de mii. Tu trebuie să-l plătești integral ca să se claseze dosarul. Așa e legea. Ori intru la pușcărie.”

Makaveli a mărturisit că suma este imposibil de strâns într-un timp atât de scurt și că singura sa șansă este ajutorul primit din partea oamenilor care îl urmăresc în mediul online.

„Am început să fac o strângere de fonduri la mine pe pagină. Oamenii s-au dovedit cât se poate de receptivi. Până în momentul de față am strâns undeva pe la 17-18 mii. Sper să o duc la capăt. Dacă nu, asta e, ce să fac?”

Influencerul a ținut să lămurească și zvonurile apărute în spațiul public. Acesta a negat orice legătură cu alte persoane despre care s-a speculat că ar apărea în dosar.

„Au apărut fel și fel de informații, de bazaconii în spațiul online, lansate de niște clovni, că în dosar ar fi și Gigi Becali. Păi era bine să fi fost Becali, că dacă era Becali, cum ieșeam pe poartă, în zece minute era și dosarul achitat. Sunt doar eu în dosarul ăsta, singurul inculpat. Restul sunt trei martori, n-au nicio treabă.”

Makaveli a explicat că problema nu a fost neapărat neplata taxelor, ci faptul că veniturile obținute pe TikTok nu au fost declarate.

„Eu am primit niște bani pe TikTok, din cadouri, și nu i-am declarat ca să plătesc taxa. Problema nu e când nu plătești taxele, că dacă n-ai, n-ai. Problema e că nu îi declari. Acolo intervine evaziunea. Dacă tu faci 10.000 de euro și îi declari și n-ai ce să plătești, nu e penal. Dar în momentul când nu-i declari sau nu-i declari pe toți, acolo e problema. Eu trebuia să îi declar.”

Influencerul ne-a vorbit și despre măsura controlului judiciar și despre brățara electronică pe care este obligat să o poarte.

„La mine fiind granița, n-am unde să mă duc. Dacă ajung la Giurgiu, cred că se dă RO-ALERT pe telefon. Dar nu am nicio problemă. N-am făcut violuri, n-am făcut crime.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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