Mătușa fostei partenere a lui Domenico Perri, primele declarații în scandalul cu milionarul Italian: „Dacă Simona ar fi furat două milioane de euro, mai apela la familie să o ajute?”

Noi detalii ies la iveală în scandalul dintre Domenico Perri și fosta sa parteneră, Simona. După ce în spațiul public au apărut numeroase informații despre presupusul prejudiciu reclamat de milionarul italian, familia femeii decide să vorbească. CANCAN.RO vă prezintă în exclusivitate declarațiile mătușii Simonei care speră cu disperare că adevărul o să iasă la iveală în cadrul anchetei oficiale. Totodată, susține aceasta, toate aceste speculații nefondate au afectat grav imaginea unui om care beneficiază, potrivit legii, de prezumția de nevinovăție.

Vă reamintim că scandalul a izbucnit după ce milionarul italian Domenico Perri a reclamat că din vila sa din Corbeanca ar fi dispărut bani și bunuri de lux în valoare de aproximativ două milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, fosta parteneră a afaceristului, Simona, împreună cu tatăl acesteia, sunt cercetați într-un dosar de furt calificat. Procurorii susțin că, pe parcursul mai multor luni, din locuință ar fi fost sustrase ceasuri de lux, bijuterii, sume importante de bani, articole vestimentare și alte bunuri de valoare. În urma perchezițiilor, o parte dintre bunurile reclamate de milionar au fost recuperate de anchetatori, iar cercetările în acest caz continuă.

Mătușa Simonei face declarații în scandalul milionarului Domenico Perri!

Simona este femeia alături de care Domenico Perri și-a construit o familie. Cei doi au împreună doi copii, iar ani la rând au fost percepuți ca un cuplu unit. În paralel cu afacerile dezvoltate de milionarul italian în industria modei, Simona și-a construit propriul business în domeniul bijuteriilor, promovându-se ca designer și antreprenor pe segmentul produselor de lux. După despărțirea de Domenico, numele ei a revenit în atenția publică odată cu ancheta.

Irisha, cea care în trecut a avut și ea o relație cu milionarul, a oferit în trecut, într-un interviu tot pentru CANCAN.RO, o reacție tranșantă legată de relația lor. Influencerița a lăsat de înțeles că nu ar lua de bun toate afirmațiile acestuia, sugerând că imaginea pe care o arăta în spațiul public nu reflecta realitatea. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Revenind însă la declarațiile făcute de mătușa Simonei, aceasta a transmis un punct de vedere ferm:

În calitate de familie a Simonei, dorim să facem un apel la prudență și decență în reflectarea acestui caz în spațiul public. Multe dintre informațiile care circulă în prezent în mass-media sunt speculații nefondate și neadevăruri care afectează grav imaginea unui om care beneficiază, conform legii, de prezumția de nevinovăție. Avem încredere deplină că adevărul va ieși la iveală în cadrul anchetei oficiale. Solicităm presei să respecte dreptul la viața privată a familiei în această perioadă dificilă și să evite propagarea unor scenarii neverificate înainte ca justiția să se pronunțe. De ce nu încercați să aflați dacă acele lucruri, tablouri, etc., au existat vreodată în casa Simonei? Nu există asa ceva și nu au existat niciodată. Dacă Simona fura 2 milioane de euro, mai apela la familie să o ajute să plătească grădinița copiilor? Familia de aproape 2 ani o ajută cu întreținerea celor mici. Noi suntem o familie modestă și multe altele. Vreau doar să se facă public, atât.

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