Prima reacție a Irishei după ce fostul ei iubit a fost „deposedat” de 2 milioane de euro: „Eu nu l-aș crede pe el!”

Designerul și omul de afaceri italian Domenico Perri a rămas fără bunuri în valoare de 2 milioane de euro în urma unui jaf la vila sa din Corbeanca! Protagoniștii acestei spargeri ca-n filme sunt mama copiilor milionarului și tatăl femeii, care au fost recent reținuți de autorități și au fost prezentați în fața instanței cu propunere de arestare preventivă! Aceștia au sustras din locuința milionarului, dar și din autoturismele sale bijuterii, electronice, articole vestimentare de lux, dar și alte bunuri de valoare. CANCAN.RO a stat de vorbă cu fosta iubită a milionarului. Iată ce spune influencerița despre toată această situație!

Domenico Perri a intrat în atenția presei din România prin prisma relației cu Irisha. Cei doi au fost împreună câteva luni, perioadă în care au trăit „la dolce vita” atât pe meleagurile de la noi, cât și din străinătate. Ulterior, s-au despărțit și fiecare și-a văzut de drumul său. Așa cum știm, milionarul a fost înainte de relația cu influencerița cu o altă femeie, despre care se spunea că este soția lui. Cei doi au împreună și copii, iar ea este cea care l-a jefuit pe milionar. Noi am stat de vorbă cu Irisha care a făcut dezvăluiri exclusive care nu se știau până acum despre Domenico Perri! Iată ce a spus despre el, dar și despre fosta lui parteneră.

Irisha, primele declarații după jaful din casa lui Domenico Perri: „Nu l-aș crede! Nu vreau să fiu asociată cu el”

Irisha a fost contactată de CANCAN.RO în urma jafului care s-a petrecut în casa milionarului Domenico Perri. După ce fosta parteneră de viață a bărbatului și fostul său „socru” au fost reținuți, artista face dezvăluiri explozive.

„Nu înțeleg ce se întâmplă. Eu sunt la filmare, în momentul de față, nu știu nimic. Eu nu vreau să fiu asociată cu acea persoană niciodată în viața mea. Acea persoană nu mai face parte din viața mea, nu îmi doresc o astfel de asociere. Din momentul în care am pus punct, nu am mai vrut să aud, nu vreau să fiu asociată”, a spus Irisha.

În plus, Irisha a vorbit și despre fosta parteneră a lui Domenico Perri. Aceasta a susținut că de-a lungul timpului bărbatul ar fi vorbit frumos despre ea, astfel că cel mai probabil, Domenico nu s-ar fi așteptat la așa ceva.

„Eu nu știu nimic despre fosta lui, e mama copiilor lui și atât. E povestea lor, e casa lor, nu știu, dar nu îl cred pe el orice ar fi. Nu știu despre ce este vorba, dar eu nu l-aș crede. Pe ea nu o cunosc. El mi-a vorbit despre ea, dar eu nu am ascultat. Mi-a vorbit ok despre ea, asta știu”, a spus Irisha pentru CANCAN.RO.

Irina Ceban a dezvăluit că ea nu a fost niciodată în casa din Corbeanca a milionarului în care au avut loc furturile. Artista spune că a evitat întotdeauna să se implice în relația pe care Domenico Perri o avea cu mama copiilor săi și că nu cunoaște detalii despre situația dintre ei.

„Nu am fost niciodată în acea casă, este casa unde stau fosta lui soție și copiii. Nu are absolut nicio legătură, nu știu, nu cunosc. Eu nu m-am băgat în discuții despre fosta soție, mama copilor, respect trecutul fiecăruia, nu m-am băgat în altele subiecte. Oricum sunt o egoistă și îmi pasă doar de mine și familia mea. Chiar nu știu ce se întâmplă și nu mă interesează banii pe care nu-i are! Nu vreau să fiu asociată cu numele ăsta!”, a spus aceasta.

Lista de bunuri care i-au fost furate milionarului

Pe 22 aprilie 2026, pe numele lui Domenico Perri a fost emis un ordin de protecție provizoriu valabil cinci zile, prin care acesta trebuia să păstreze o distanță de minimum 100 de metri față de fosta parteneră și față de locuința acesteia din Tunari. Din documentele consultate reiese însă că femeia nu a solicitat montarea unui dispozitiv electronic de supraveghere și nici nu a formulat plângere penală. Ulterior, aceasta ar fi renunțat la ordinul de protecție, iar designerul ar fi plecat în Italia. Se pare că femeia s-ar fi întors împreună cu tatăl ei la vila din Corbeanca, unde ar fi pătruns în locuință și ar fi încărcat într-o dubă numeroase bunuri. La final, yalele ar fi fost schimbate din nou. La revenirea în România, Domenico Perri ar fi descoperit că locuința fusese golită de obiecte extrem de valoroase. În plus, fosta iubită și tatăl ei ar fi pătruns și în două autoturisme aparținând lui Domenico Perri, de unde ar fi fost sustrase alte bunuri și aproximativ 5.000 de euro

Printre bunurile reclamate ca fiind sustrase se află numeroase bunuri și valori, printre care ceasuri de lux, bijuterii din aur și platină, articole vestimentare și accesorii aparținând unor mărci de lux, obiecte decorative și de mobilier, electrocasnice, dar și sume de bani considerabile. Mai exact, 26 de perechi de butoni de lux, inclusiv Cartier, Hermès și Montblanc, cinci ceasuri Patek Philippe Nautilus, un ceas Audemars Piguet Royal Oak, bijuterii din aur și platină, un portret Giorgio Armani cu semnătură originală, un iPhone 16 Pro Max, două MacBook-uri, obiecte cu cristale Swarovski, articole vestimentare de lux, veselă și ustensile placate cu aur, mobilier de lux, documente personale, 85.000 de euro numerar și un Maserati.

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