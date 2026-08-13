Medicul nutriționist Mihaela Bilic atrage atenția asupra unui detaliu mai puțin cunoscut despre lapte și produsele lactate. Potrivit specialistei, acestea sunt singurele alimente din natură care au simultan efect prebiotic, probiotic și postbiotic, contribuind atât la sănătatea intestinului, cât și la întărirea sistemului imunitar.

Mihaela Bilic, despre lactate

Potrivit nutriționistei, laptele este unul dintre cele mai complete alimente existente în natură. Acesta conține în proporții echilibrate proteine, carbohidrați și grăsimi, oferind organismului o combinație valoroasă de nutrienți.

„Cu lactatele ne hrănim, ne hidratăm și, în același timp, susținem sănătatea microbiotei intestinale. Sunt un adevărat 3 în 1”, explică Mihaela Bilic.

Specialista în nutriție subliniază că produsele lactate au o combinație rar întâlnită de efecte benefice asupra florei intestinale.

Ce înseamnă prebiotic, probiotic și postbiotic

Prebioticele reprezintă substanțe care hrănesc bacteriile benefice deja existente în intestin. În cazul lactatelor, acest rol este îndeplinit de galacto-oligozaharide, carbohidrați care nu sunt digerați de organism, dar care ajung în colon și devin hrană pentru microbiota intestinală.

Efectul probiotic apare datorită bacteriilor benefice conținute de lactatele fermentate, precum iaurtul, chefirul sau sana. Aceste microorganisme rezistă mai bine acidității gastrice și reușesc să ajungă în intestin, unde se pot multiplica și contribui la echilibrul florei intestinale.

În ceea ce privește efectul postbiotic, acesta este legat de compușii benefici rezultați în urma activității bacteriilor și de anumite tipuri de grăsimi prezente în lapte.

Grăsimea din lapte, mai valoroasă decât cred mulți

Mihaela Bilic spune că smântâna și caimacul conțin sute de tipuri de acizi grași cu efecte benefice pentru organism.

„Doar în grăsimea din lapte există acid butiric, un compus important pentru sănătatea intestinului. Acesta contribuie la reglarea permeabilității intestinale și poate reduce trecerea toxinelor în organism”, explică medicul.

Din acest motiv, nutriționista recomandă consumul produselor lactate integrale, atunci când nu există contraindicații medicale.

Ce se întâmplă cu lactoza din iaurt și brânzeturi

Un alt aspect evidențiat de Mihaela Bilic îi privește pe cei care evită lactatele din cauza intoleranței la lactoză. Potrivit medicului nutriționist, procesul de fermentare reduce semnificativ cantitatea de lactoză.

În iaurt, chefir și alte produse fermentate, nivelul acesteia poate scădea considerabil, iar în multe tipuri de brânzeturi rămân doar urme. Astfel, multe persoane care nu tolerează laptele obișnuit pot consuma fără probleme anumite produse lactate fermentate.

De ce recomandă Mihaela Bilic consumul de lactate

Nutriționista consideră că laptele și produsele derivate rămân printre cele mai echilibrate alimente din punct de vedere nutrițional. Pe lângă aportul de proteine, calciu și vitamine, acestea contribuie la menținerea unei flore intestinale sănătoase și la susținerea sistemului imunitar.

„Există o formă de lactate pentru fiecare. Important este să alegem produsul care ni se potrivește și să profităm de beneficiile pe care natura le-a pus în lapte”, transmite Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.

CITEȘTE ȘI:

Mihaela Bilic a spus adevărul despre produsele BIO. La ce trebuie să fim atenți

Ce spune Mihaela Bilic despre consumul de pește: ”Rețeta de slăbit care funcționează pentru toată lumea”