Doctor Cezar a povestit cum a născut soția lui în mașină, în drum spre maternitate: „Am tras pe dreapta”

Doctor Cezar a trăit una dintre cele mai intense experiențe din viața lui, după ce soția sa a intrat în travaliu înainte să ajungă la clinica unde urma să nască în apă. Totul s-a petrecut în doar câteva minute, iar medicul a fost nevoit să-și păstreze calmul și să-și aducă pe lume propriul fiu chiar în mașină, pe marginea drumului.

Planul era stabilit din timp. Soția lui își dorea din nou o naștere naturală în apă, la fel ca la primul copil, motiv pentru care cei doi aleseseră o clinică din Oradea care oferă această posibilitate. Numai că micuțul Damian a decis că nu mai poate aștepta.

Soția lui Doctor Cezar a născut în mașină

Doctor Cezar a povestit că dimineața părea una obișnuită. Nimic nu prevestea că, în doar câteva ore, avea să devină protagonistul unei scene desprinse parcă din filme.

„Am asistat personal la nașterea băiețelului meu, Damian, aici, în mașină, în drum spre maternitate. Ați văzut cum s-a întâmplat? A fost o experiență extraordinară. Soția mea a vrut să nască natural, în apă, așa cum a născut și data trecută, când a avut o experiență extraordinară, frumoasă și împlinitoare. De aceea ne-am programat la o clinică din Oradea, unde este posibilă o astfel de naștere.

Data trecută a născut la Constanța, însă acolo nu a mai fost posibil. Nașterea în apă este mult mai blândă atât pentru mamă, cât și pentru nou-născut. Am zis să mergem la Oradea. Eram la noua noastră casă din județul Cluj. Sarcina era în săptămâna a 37-a, iar dimineața ne-am trezit lejer, am luat micul dejun, fără grabă, și nimic nu anunța ceea ce avea să se întâmple. Până la Oradea aveam cam trei ore, deci timp berechet. Pe drum, soția a pus ceva muzică de relaxare, a reascultat un curs de respirație specială pentru naștere, iar la un moment dat, cam după o oră, au început contracțiile. La început n-am crezut că lucrurile se vor desfășura atât de repede, însă am început să bag viteză, gândindu-mă că, dacă mă oprește poliția, o să îi rog să mă escorteze până la clinică. Însă stați să vedeți că n-a mai fost cazul”, a spus doctorul.

Cu doar aproximativ 30 de minute înainte să ajungă la destinație, situația s-a schimbat radical. Contracțiile au devenit tot mai dese, iar medicul și-a dat seama că nu mai există timp pentru maternitate. Doctor Cezar a povestit că a tras imediat pe dreapta și că băiețelul lor a venit pe lume extrem de repede. În tot acest timp, a încercat să rămână calm și să se asigure că atât mama, cât și copilul sunt în siguranță.

„Când mai aveam cam jumătate de oră până la destinație, contracțiile s-au accentuat, membranele s-au fisurat, adică s-a rupt apa. Am tras pe dreapta și nașterea s-a produs în mai puțin de trei minute. Am și filmat totul. Am reacționat cu bucurie, dar și cu calm, iar Damian a venit pe lume foarte ușor. Mama l-a pus la piept, eu am monitorizat funcțiile vitale și l-am lăsat atașat de placentă, care a fost expulzată după încă 30 de minute. Cât timp nu este tăiat cordonul ombilical, este foarte important: nou-născutul este în siguranță. Deoarece acolo este sursa lui de energie, sursa lui de oxigen. Sunt 150 de mililitri de sânge și celule stem care sunt ale sale. Din păcate, mulți nou-născuți nu au parte de acest drept din naștere, pentru că li se secționează cordonul imediat, ca și cum ar fi o mare grabă. Nu. E bine ca nou-născutul să stea atașat de placentă jumătate de oră sau până la o oră. Cei cărora li se taie cordonul imediat sunt predispuși la anemie și la multe alte complicații”, a mai explicat doctorul.

Ce spune Doctor Cezar despre sarcina soției sale

Medicul consideră că nașterea rapidă a fost favorizată și de faptul că soția sa a avut o sarcină fără probleme și a urmat un stil de viață echilibrat. El a mai spus că aceasta s-a pregătit din timp pentru nașterea naturală. Doctorul a explicat că multe cupluri au probleme din cauza alimentației și anxietății și lipsei sportului.

„Această naștere a fost foarte ușoară și datorită faptului că a urmat unei sarcini foarte ușoare. Soția nu a avut pofte exagerate, a fost activă. A urmat și un curs pentru naștere naturală. A făcut exerciții de respirație, a făcut gimnastică specială pentru gravide până cu trei zile înainte de a naște. Din punct de vedere psihic este o persoană foarte calmă, încrezătoare, nu are anxietate și, bineînțeles, a avut și suportul și susținerea mea psiho-emoțională. Însă, din păcate, multe cupluri nu reușesc să aibă copii și chiar cei care au parte de o naștere ușoară ajung la asta datorită stilului de viață. Din cauza alimentației nesănătoase, a stresului, a anxietății, a lipsei de mișcare, apar multe probleme. Dar toate acestea se pot corecta și e bine să se acționeze preventiv. Adică, înainte să aveți copii, e bine să pregătiți terenul. Pe mine această nouă experiență m-a împlinit și mai mult și mi-a întărit convingerea că suntem într-adevăr responsabili de tot ceea ce ni se întâmplă și ar fi bine să fim pregătiți și pentru imprevizibil, căci apare în viața omului și ceea ce nu este planificat”, a spus Doctor Cezar.

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