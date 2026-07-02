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Ce se întâmplă în corp când avem probleme digestive, potrivit doctorului Cezar Amititeloaie

De: Irina Maria Daniela 02/07/2026 | 05:40
Ce se întâmplă în corp când avem probleme digestive, potrivit doctorului Cezar Amititeloaie. Sursa foto: Shutterstock / Facebook
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Doctor Cezar a vorbit despre senzația de foame pe care unii oameni o au des, precum și despre persoanele care au boli digestive. Acestea ar avea probleme cu asimilarea vitaminelor și a mineralor necesare pentru buna funcționare a organismului. Află detalii!

Ce se întâmplă când avem probleme digestive

Dr. Cezar Amititeloaie, medic specialist cardiolog și antreprenor, a abordat un subiect destul de comun în zilele noastre. Este vorba despre problemele digestive de care unii români suferă din varii motive și care pot cauza diverse carențe în organism.

Acesta susține că persoanele care au gastrită și inflamație pierd nutrienții din mâncăruri, chiar dacă au o alimentație echilibrată. Dr. Amititeloaie susține că, de multe ori, senzația de foame pe care o simțim nu este neapărat cea dată de stomac, care cere alimente pline de calorii. Poate fi modul prin care corpul trage un semnal de alarmă și ne spune că ceva nu este ok.

„Nu suntem doar ceea ce mâncăm, suntem și ceea ce am absorbit din ceea ce am mâncat. Și, dacă avem probleme digestive, avem gastrită, avem inflamație, trebuie să întâi să reparăm sistemul digestiv ca să putem absorbi nutrienții. De multe ori avem foame, dar nu avem foame neapărat de calorii.

Dar ne lipsesc anumiti nutrienţi, anumite vitamine, minerale, aminoacizi, din care dacă nu-i avem nutrienţii de bază, nu putem construi. Corpul cere și apare foamea aia și ajungi să mănânci compulsiv. Și emoțional, că aia e altă discuție. Foamea emoțională, dar nu e doar foamea emoțională. Foarte mulți oameni au carențe foarte grave din mulți nutrienți”, susține Dr. Cezar pe pagina sa de Facebook.

Senzația de foame este un semnal

Cunoscut pentru promovarea unui stil de viață sănătos, a prevenției și a medicinei integrative, dr. Cezar a vorbit în trecut și despre pofte. Se pare că și acestea sunt niște nevoi ale corpului uman date tot de carențele de minerale sau vitamine din corp.

În continuare, medicul a oferit câteva exemple despre cele mai comune pofte care pot apărea. Se pare că pofta de acru, cea mai comună, este dată de carența vitaminei C. Specialistul a explicat și de ce simțim nevoia de a consuma alimente acre după o seară bahică.

„Corpul vorbește cu noi, ne spune, ne transmite niște mesaje, poftele reprezintă anumite nevoi. De exemplu, pofta de acru poate însemna nevoia de vitamina C, sau nevoia de minerale, pentru că aciditatea ne ajută să absorbim mineralele din ceea ce mâncăm. În stomac trebuie să avem un nivel de acid mai puternic ca să putem absorbi minerale.

De exemplu, după o beție, de ce a doua zi simțim nevoia să mâncăm varză murată, murături, sau o ciorbă de potroace? Pentru că ceea ce este acru conține vitamina C, dar murăturile conțin și vitaminele din grupul B.

Vitaminele din grupul B sunt implicate în producția de energie, iar dacă ne-am consumat energia cu o seară înainte, la o petrecere, și am consumat și dulciuri, și zaharuri, avem nevoie să ne reechilibrăm. Iar organismul ne spune lucrul acesta”, a declarat medicul în emisiunea iThink.

Cum ne afectează lipsa mineralelor

Medicul specialist a explicat, pe scurt, și ce se întâmplă în organismul nostru atunci când mineralele nu sunt în limitele normale. Se pare că enzimele nu mai sunt hrănite și corpul nu mai funcționează corect. Atunci se transmite un semnal către corp și noi alergăm la frigider, crezând că ne este foame.

„Deci noi nu avem nevoie de calorii, de energie, ci foamea este de mineralele care ne lipsesc, necesare enzimelor, acelor lucrători ai celulelor noastre responsabili ca acest corp să funcționeze bine. Și atunci mineralele ne lipsesc, enzimele nu funcționează bine, corpul primește aceste semnale, și noi mâncăm”, a conchis medicul.

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