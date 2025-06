Nicoleta Luciu, transformare BOMBĂ! A slăbit dramatic ca să dea bine pe sticlă, după ce și-a dedicat ani întregi creșterii copiilor

După ani întregi în care s-a retras complet din lumina reflectoarelor pentru a-și dedica viața celor patru copii, Nicoleta Luciu revine spectaculos pe sticlă – dar nu oricum! Cu o siluetă care amintește de perioada de glorie din televiziune, vedeta face o mutare neașteptată: își dă restart carierei cu un proiect care vorbește fix despre… perioada în care a lipsit.

Nicoleta Luciu iese din tăcere după o pauză lungă de la lumina reflectoarelor. Fosta divă care și-a construit imaginea pe apariții sexy și roluri în telenovele, a ales să se retragă din showbiz exact atunci când era pe val. Motivul? Cei patru copii pe care i-a crescut „cu mâna ei”, departe de camere, de agitația televiziunii.

Acum, când cei mici au crescut, Luciu se întoarce. Nu cu telenovele, nu cu apariții sclipicioase, ci cu un proiect care o arată dintr-un unghi complet diferit care a și motivat-o să și slăbească într-un timp record.

„Începusem o cură de slăbire cu două săptămâni imediat după Paște. Eu am mai ținut perioade lungi în care am fost vegană și raw vegană. De Paște, însă, am poftit ca niciodată și am mâncat carne și ouă. Apoi, am simțit nevoia de o detoxifiere și m-am reapucat de alimentația vegană și raw vegană, chiar cu vreo două săptămâni înainte să vorbesc cu prietena mea.

Reușisem să slăbesc deja 4 kilograme și eram atât de entuziasmată, încât am continuat. În următoarea săptămână am mai dat jos încă 3 kilograme. Practic, am slăbit 7 kilograme în trei săptămâni.

Mi-am dat seama că trebuia neapărat să scap de aceste kilograme, pentru că pe cameră se vede tot. Mai am încă 3-4 kilograme de dat jos, vedem cum merge. Am slăbit cu batoane, ceai verde, iar seara, în jur de ora 18.00, mâncam un singur baton, cu un pahar mare de apă. Ziua mai gustam, cel mult, un măr, o pară, o banană, niște nuci… și cam atât. Și am reușit incredibil de bine, exact ca în tinerețe”, ne-a povestit Nicoleta Luciu.

Nicoleta Luciu: ”Când ești mamă, de multe ori clachezi”

Ne-a mărturisit, de asemenea, că anii în care s-a dedicat exclusiv familiei nu au trecut ușor.

„Când ești mamă, de multe ori clachezi… Oboseala, stresul, lipsa somnului… Dar e și cel mai frumos sentiment din lume”. Însă trăirile astea au inspirat-o să pornească un proiect: o serie de discuții între mame, cu mame, despre mame.

Așa s-a născut podcastul ei, cu și despre femei care au trecut prin bucurii, dar și prin furtuni, în drumul lor spre maternitate. De la sarcini grele sau întârziate, la lipsa de sprijin, depresii, epuizare, frici.

” Eu am învățat foarte, foarte multe, de la mamele din jurul meu. Au fost o sursă de inspirație. Asta vrem să fim și noi cu acest proiect, o sursă de inspirație și de sprijin în același timp. Și foarte multe dintre femei trec prin multe, multe probleme. Toate mamele sunt niște eroine. Este extraordinar când sunt sprijinite și de tați, dar uneori ele duc tot greul singure. Noi vrem să fim un sprijin real, o comunitate în care femeile să simtă că nu sunt singure”, mărturisește vedeta.

Proiectul pornește cu mame-vedete, dar planul este să includă și mame „anonime”, acele femei care nu sunt în centrul atenției, dar care au reușit să-și transforme viața în ceva mai bun. Podcastul Nicoletei Luciu a debutat duminică de la ora 10:00, pe 1 iunie. Va fi câte un episod în fiecare duminica de la aceeași oră (MOM by Nicoleta Luciu).

