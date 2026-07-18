Preț incredibil pentru o locuință în Dolomiți. Are 72 mp, terasă, șemineu și garaj

Într-o zonă izolată din nordul Italiei, unde trăiesc doar câteva zeci de persoane, cei care își doresc o viață liniștită în mijlocul naturii au parte de o oportunitate rară. În Cellino di Sopra, parte a comunei Claut, există case care pot fi achiziționate la sume surprinzător de mici, comparabile cu prețul unui autoturism obișnuit.

În această localitate este disponibil un apartament cu o suprafață de 72 de metri pătrați, al cărui preț de vânzare este de 45.000 de euro. Valoarea ajunge la aproximativ 625 de euro pe metru pătrat, o sumă mult mai redusă comparativ cu prețurile din stațiuni renumite precum Cortina d’Ampezzo, unde metrul pătrat poate ajunge la aproximativ 5.000 de euro.

Promovarea acestei zone retrase a pornit de la Alessio Piccinato, cel care conduce o agenție imobiliară în Pordenone. Acesta a ales să prezinte locuința prin intermediul unui videoclip publicat pe platformele sociale, iar materialul a atras rapid atenția publicului, adunând peste 600.000 de vizualizări.

„Scopul meu este să le arăt oamenilor că există locuri în adevărata zonă montană unde apartamentele încă au prețuri foarte mici, chiar mai mici decât o mașină. Pentru cei care iubesc drumețiile și liniștea, această regiune ascunde adevărate bijuterii naturale”, a declarat agentul imobiliar pentru publicația Il Gazzettino.

Agentul imobiliar susține că zona din provincia Pordenone reprezintă o alternativă atractivă pentru cei care caută liniște, peisaje naturale și un stil de viață diferit de aglomerația stațiunilor turistice consacrate.

„Locuința se află într-un imobil ridicat în anii ’80, după perioada cutremurelor. Apartamentul dispune de două dormitoare, bucătărie, cameră de zi, șemineu, sobă, o zonă de luat masa pentru opt persoane, o terasă cu priveliște către munți și un garaj. Prețul este de 45.000 de euro, o valoare obișnuită pentru această zonă. Nu este însă singura proprietate disponibilă la astfel de sume”, a explicat Piccinato.

Oferte similare și în alte sate din regiune

Astfel de oportunități imobiliare nu se limitează doar la Cellino di Sopra. Alessio Piccinato promovează proprietăți la prețuri accesibile și în alte localități din zonă, precum Frisanco și Val Colvera.

Agentul imobiliar spune că urmează să introducă pe piață și case din Vals, un mic cătun format din aproximativ zece locuințe, unde prețurile vor fi similare. Potrivit acestuia, cei care nu sunt interesați în mod special de stațiunile de schi și preferă peisajele naturale pot găsi aici variante mult mai ieftine decât în zonele turistice cunoscute. În plus, apropierea de Maniago, aflat la doar câteva minute distanță, face ca aceste locuințe să poată fi folosite nu doar pentru vacanțe, ci și ca locuințe permanente.

O situație diferită se întâlnește în Piancavallo, o stațiune de schi din Prealpii Carnici, unde prețurile au crescut semnificativ în ultimii ani. Dacă înainte de pandemie existau proprietăți disponibile chiar și la aproximativ 20.000 de euro, interesul crescut pentru zonele naturale și spațiile deschise a dus la o majorare importantă a valorilor imobiliare.

Piccinato consideră că localitățile mai puțin cunoscute reprezintă încă o oportunitate pentru cei care vor să investească într-o zonă liniștită, înainte ca acestea să devină mai populare în rândul turiștilor.

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