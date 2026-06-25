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Satul din România unde casele se vând la prețuri incredibil de mici. O proprietate costă sub 10.000 de euro

De: Elisa Tîrgovățu 25/06/2026 | 12:38
Satul din România unde casele se vând la prețuri incredibil de mici. O proprietate costă sub 10.000 de euro
Satul din România unde casele se vând la prețuri incredibil de mici. O proprietate costă sub 10.000 de euro / Sursa foto: Pexels
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În prezent, una dintre cele mai accesibile locuințe de pe piața imobiliară din România este situată într-un sat din județul Arad, iar prețul ei se situează sub pragul de 10.000 de euro.

Casa nu face parte dintr-o procedură de executare silită și este amplasată în satul Brusturi, comuna Hălmagiu. Imobilul are o suprafață de 47 de metri pătrați.

Conform anunțului publicat pe Imobiliare.ro, utilitățile sunt disponibile la marginea proprietății, iar terenul oferă posibilitatea realizării unor construcții suplimentare.

„Terenul de 760 mp intravilan îți lasă spațiu pentru grădină, foișor sau o extindere când ești pregătit”, explică agentul imobiliar, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Captură Imobiliare.ro

La polul opus, în cartierul Aviatorilor din București, este scoasă la vânzare cea mai scumpă locuință din România, al cărei preț ajunge la 15 milioane de euro.

„Proprietatea este disponibilă imediat și oferă un nivel rar întâlnit de prestigiu, vizibilitate și exclusivitate pe piața imobiliară”, conform anunțului de vânzare.

Orașul cu cele mai ridicate valori ale creditelor ipotecare contractate

Locuitorii din Cluj-Napoca se remarcă drept singurii dintre marile orașe care contractează credite ipotecare de peste 500.000 de lei și achită un avans mediu de 32%, adică de două ori mai mare decât nivelul minim cerut de bănci, potrivit unei analize realizate de Imobiliare.ro Finance.

„Clujenii iau cele mai mari împrumuturi pentru a deveni proprietari, fiind singurii care au nevoie de mai bine de o jumătate de milion de lei pentru finalizarea tranzacţiilor. Ei au, totodată, resursele necesare pentru a achita din start un avans dublu faţă de pragul minim acceptat. Dintre locuitorii marilor oraşe, doar timişorenii sunt dispuşi să plătească mai mult la contractarea creditelor pentru a-şi uşura ulterior presiunea pe bugetul lunar”, susţin autorii analizei.

La celălalt capăt al clasamentului se situează locuitorii din Iași și Constanța. În cazul ieșenilor, aceștia apelează la credite cu valori mai reduse pentru achiziții imobiliare, însă achită un avans comparabil cu cel plătit de cumpărătorii din București și Brașov.

În schimb, constănțenii se remarcă prin faptul că obțin a doua cea mai mare valoare medie a creditelor noi acordate prin intermediul brokerilor Imobiliare.ro Finance în primele cinci luni din 2026, dar plătesc cel mai mic avans din țară, de puțin peste 15%.

„Dinamica avansului în marile oraşe reflectă o adaptare la realitatea pieţei locale. Într-un context în care preţurile cresc, mulţi cumpărători îşi folosesc economiile sau fondurile din vânzarea unor proprietăţi anterioare pentru a suplimenta avansul creditului ipotecar. Acest aport propriu mai mare le permite să se încadreze în gradul de îndatorare şi implicit să îşi asigure o rată lunară sustenabilă pe termen lung”, spun experţii, potrivit observatornews.ro.

Analiza a fost realizată pe baza datelor colectate în intervalul ianuarie–mai 2026, privind creditele ipotecare contractate de locuitorii marilor orașe din România prin intermediul brokerilor din rețea. Concluziile arată că locuitorii din Cluj achită cele mai ridicate prețuri pentru locuințe, ceea ce se reflectă direct în nivelul creditelor accesate.

În această perioadă, valoarea medie a unui împrumut ipotecar nou contractat de clujeni a fost de 584.045 de lei (aproximativ 111.571 de euro), cu 23% mai mare decât cea înregistrată în cazul constănțenilor și cu 50% peste nivelul necesar ieșenilor pentru achiziția unei locuințe.

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